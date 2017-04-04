Корпорация «МиГ» сносит три ИТ-системы, чтобы поставить «1С»

В самолетостроительной корпорации «МиГ» решили отказаться от разрозненных систем документооборота (как российских, так и зарубежных) в пользу централизованной системы на базе решений «1С». Услуги по внедрению системы уже предложили шесть компаний, четыре из которых почему-то превысили в заявках начальную максимальную цену контракта, что возможно объясняется указанием ее ошибочного значения на сайте госзакупок.

Переход на централизованную систему «1С»

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» намерена отказаться от разнородных систем электронного документооборота (СЭД), заменив их единым решением на базе платформы «1С». Соответствующий тендер на внедрение новой системы проходит сейчас в формате открытого запроса котировок. Его итоги «МиГ» планирует подвести 14 апреля 2017 г.

За счет внедрения централизованной СЭД «МиГ» рассчитывает максимально уменьшить издержки на печать бумажных носителей и «в разы» сократить потери времени на создание, согласование, поиск и получение необходимых документов.

Полное название ИС звучит как система электронного документооборота и учета исполнения договорных обязательств. Из тендерной документации следует, что она включит ПО «1С:Предприятие сервер х64 корп.» и клиентские лицензии «1С:Предприятие корп.», а также систему управления реляционными базами данных Microsoft SQL Server x64. При этом фирма «1С» указана как «поставщик программного комплекса».

Новая СЭД будет внедрена в корпоративном центре «МиГа» в Москве, столичном инженерном центре корпорации, производственном комплексе № 1 в Луховицах, Научно-производственном комплексе им. П. А. Воронина в Москве, НАЗ «Сокол»-филиал в Нижнем Новгороде, Летно-испытательном центре в Жуковском, на Калязинском машиностроительном заводе и в пансионате «Зенит». Общее количество автоматизированных рабочих мест внедренной системы составит 2 тыс. штук.

«МиГ» переходит на централизованную СЭД на базе «1С» взамен нескольких разрозненных решений

В пресс-службе «МиГа» подтвердили CNews, что речь идет не о надстройке «1С» над уже использующимися в компании СЭД-решениями, а об их замене. «Руководством корпорации было принято решение о внедрении новой системы документооборота на базе 1С — полностью отечественной разработки, — отметили в пресс-службе. — Данная система дает возможность автоматизировать все сферы деятельности корпорации».

По словам собеседников CNews, внедряемая система также обладает рядом других преимуществ, в частности отвечает современным условиям ведения бизнес-процессов. При этом она унифицирована — на базе единой платформы возможно осуществлять управление договорами, делопроизводством, кадровой системой, учетом интеллектуальной деятельности, финансами и др. Кроме того, новая система мобильна и дает возможность поэтапного ведения документооборота.

Что заменит «1С»

Как рассказали CNews в российской группе Optima, одной из систем СЭД, используемой «МиГом» в настоящий момент, является ее решение WorkFlow. «В 2012 году наша компания внедрила в “МиГе” автоматизированную систему согласования договоров, — уточняет генеральный директор Optima Consulting Ефим Старостин. — Кроме этого, в 2013 наша компания внедрила еще и автоматизированную систему обработки организационно-распорядительной документации. Эти системы заменили собой соответствующие подсистемы ранее созданной в в “МиГе” СЭД на платформе Documentum (канадской компании OpenText; — прим. CNews)».

По словам Старостина, Optima до сих пор осуществляет техническое обслуживание внедренных ею систем. «Подписан договор на сопровождение этих систем до конца 2017 года», — добавил он.

В пресс-службе «МиГа» подтвердили CNews, что используют WorkFlow в рамках работы с договорными документами и контролем поручений. При этом собеседники редакции добавили, что помимо данного продукта в корпорации используются еще три различные системы, «что в значительной степени снижает эффективность ведения операционной деятельности».

Названия этих систем в «МиГе» не сообщили, однако, по данным Ефима Старостина из Optima, в «МиГе» сейчас все еще продолжают использоваться подсистемы СЭД на платформе Documentum для автоматизации делопроизводства, а также системы финансового учета исполнения договорных обязательств на платформе голландской компании Baan. Отметим, что обе эти системы упоминаются в техзадании (наравне с WorkFlow) в качестве доноров архивных данных для новой СЭД.

Что касается решений «1С», то, по словам Старостина, «МиГ» уже использует ряд систем финансово-хозяйственного управления на платформе «1С», «Корпорация ранее приобрела значительное количество лицензий на этот продукт и обладает в филиалах и подведомственных организациях кадрами, подготовленными для его использования», — отмечает он.

Кто может внедрить «1С» в «МиГе»

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, на тендер «МиГа» было подано шесть заявок. Саратовская компания «Центр форвард» запросила за свои услуги p26,2 млн. Екатеринбургская «АИБ компани» — p48,9 млн. Казанская «Айсиэл-КПО ВС» — p45,3 млн. Санкт-Петербургский «1С-Рарус СПБ» — p49 млн. Московский «Галфинд» — p24,4 млн. Столичный «Интелис — автоматизация» — p46,5 млн.

Странности с начальной ценой контракта

Не трудно заметить, что «АИБ компани», «Айсиэл-КПО ВС», «1С-Рарус СПБ» и «Интелис — автоматизация» очевидным образом значительно превысили в своих запросах начальную максимальную сумму договора в p37,5 млн, которая на сайте госзакупок прописана в «шапке» тендера, в разделе информации о лотах и в печатной форме протокола открытия доступа к заявкам участников от 4 апреля 2017 г. Такое превышение неизбежно должно повлечь за собой отклонение заявок указанных компаний. (Пока они просто приняты к рассмотрению; никакого решения по ним не вынесено.)

В то же время в pdf-версии протокола можно увидеть значение начальной суммы контракта на уровне p49,2 млн. Поэтому возможно речь идет о каких-то технических ошибках при оформлении документов или сбое в системе.

Некоторые подробности о создаваемой СЭД

Как следует из техзадания, новая система должна быть разработана в трехзвенной архитектуре «клиент-сервер — 1С-сервер — СБУД». В клиентской части система должна будет использовать ОС Microsoft Windows.

«Система должна основываться на промышленных программных средствах: в серверной части — промышленная СУБД, в клиентской части — приложения, позволяющие вести работу с документами формата текстовых процессоров, электронных таблиц, графических редакторов, звуковых файлов, файлов с оцифрованным видеоизображением и др.», — говорится в ТЗ.

Система на «1С» должна будет содержать ряд функциональных подсистем: «Рабочее место пользователя», «Общие механизмы работы с документами, относящихся к разным модулям системы», «Управление мероприятиями», «Формирование отчетов», «Электронный архив. Хранение и номенклатура дел», «Администрирование», «Управление НСИ», «Управление процессами», «Мониторинг и диагностика», «Взаимодействие с внешними системами».

Несколько фактов о «МиГе»

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» ведет свою историю с конца 1930-х годов, когда было создано опытное конструкторское бюро Микояна и Гуревича («МиГ») — советским военно-воздушным силам потребовались истребители со скоростями не менее 600 км/ч, с большим практическим потолком и мощным вооружением.

Сегодня продуктовый ряд «МиГа» включает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разработанные истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также легкие самолеты общего назначения. В настоящий момент конструкторы «МиГ» работают над созданием авиационной техники нового поколения, как пилотируемой, так и беспилотной.