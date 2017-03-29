Microsoft раскрыла новые функции крупнейшего обновления Windows 10 Creators Update

Обновление Windows 10 Creators Update станет доступно 11 апреля, сообщает компания Microsoft. К основным нововведениям разработчики относят трансляцию прохождения игр с помощью сервиса Beam и расширение сферы применения Windows Ink. Также игры и видео теперь доступны в разрешении 4К. В этом же разрешении можно смотреть Netflix прямо в браузере Edge.

Выпуск Windows 10 Creators Update

Компания Microsoft объявила дату выпуска обновления Windows 10 Creators Update – оно станет доступно 11 апреля. Это третье по счету крупное обновление системы. Установить его немедленно поможет утилита Media Creation Tool. Те пользователи, которые ее не используют, должны будут подождать, пока Windows 10 Creators Update будет загружено в Центр обновлений Windows.

Одновременно на сервере Microsoft появилась возможность скачать сборку Windows 10 под номером 15063. Компания не подтвердила официально, что эта сборка является финальной для Windows 10 Creators Update. Однако инсайдеры сообщили изданию The Verge, что Windows 10 15063 присвоен статус релиза для производства (RTM), то есть фактически это и есть долгожданное обновление.

64-битную сборку можно скачать здесь, 32-битную – здесь. Чтобы установить обновление, следует смонтировать образ в Проводнике Windows 10 и выполнить setup.exe. Для установки системы с нуля образ нужно поместить на подключаемый накопитель.

Новые инструменты для игр

В Windows 10 Creators Update сервис Beam позволяет вести онлайн-трансляцию прохождения игры с задержкой менее чем в 1 секунду. Сервис предоставляет зрителям возможность взаимодействовать с игроком и видеопотоком, а также влиять на ход игры в реальном времени. Новая игровая панель инструментов позволяет начать трансляцию Beam, сделать скриншот или записать фрагмент игры, не отвлекаясь от ее прохождения.

Для стабилизации видеопотока был создан так называемый игровой режим. Он позволяет оптимизировать производительности ПК, в частности, работу процессора и устройств для обработки графики, во время игры. Игровой режим для игры Win32 или UWP запускается на игровой панели с помощью кнопок Windows + G, далее – кнопка Параметры. Если игровой режим активирован для ПК в разделе Системные настройки (System Settings), его можно применять в любой игре.

Также в Windows 10 Creators Update добавлено разрешение 4К, которое в 4 раз четче Full HD. Оно делает графику таких игр как Gears of War 4, Forza Horizon 3 и Halo Wars 2 более реалистичной.

Теперь в Gears of War 4, Forza Horizon 3 и Halo Wars 2 можно играть с разрешением 4К

Кроме того, Microsoft сообщает, что собирается усовершенствовать свою платформу смешанной реальности. Результаты сотрудничества с Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo и 3Glasses в этой сфере будут представлены на конференции Build в мае 2017 г. Это будут Windows-совместимые устройства смешанной реальности. Кроме того, недавно компания анонсировала комплект Acer Windows Mixed Reality Development Edition.

Возможности для творчества

Microsoft позиционирует Windows 10 Creators Update как обновление для людей с творческим потенциалом. Предполагается, что реализовать его помогут экосистема 3D-приложений, инструмент Windows Ink и карты.

Приложение Paint 3D предоставляет возможность создавать и модифицировать 3D-объекты. Пользователь может изменять их цвет или текстуру, а также преобразовывать 2D-изображения в формат 3D. Результатами можно поделиться в сообществе Remix3D или распечатать их на 3D-принтере.

С помощью чернил Windows Ink можно подписывать фотографии

Windows Ink теперь позволяет писать от руки в Word и создавать 3D-модели в Paint 3D с помощью цифровых чернил. Также чернила можно применять для того, чтобы оставлять пометки на картах. Для этого в интерфейсе Карты нужно создать 2D или 3D-карту, а потом отметить на ней с помощью Windows Ink нужные места и маршруты и оставить комментарии к ним. Кроме того, теперь с помощью Windows Ink можно рисовать на фотографиях и видео.

Видео и музыка

Также в Windows 10 Creators Update присутствует приложение для просмотра видеофайлов Movies & TV. Оно позволяет просматривать видео с разрешением 4К, а также снятое в виде 360-градусной панорамы. Режим «Картинка в картинке» дает возможность совмещать просмотр видео с другими занятиями.

Музыкальное приложение Groove теперь интегрировано с облачным хранилищем OneDrive. Это позволяет создавать плейлисты, общие для всех устройств пользователя, в том числе таких, которые работают под управлением Android, iOS, Sonos, Windows и Xbox. Одновременно Microsoft предлагает купить подписку Groove Music Pass, предназначенную для трансляции и загрузки саундтреков.

Изменения в браузере Edge

Браузер Edge теперь позволяет сохранять подборки вкладок, благодаря чему пользователь может вернуться к той или иной прошлой сессии. Книги в формате EPUB стало возможно читать прямо в интерфейсе браузера, настроив нужный масштаб, шрифт и цвет текста.

Приложение Paint 3D позволяет работать с трехмерными изображениями

Также в Edge появилась встроенная онлайн-защита от фишинга и вредоносного ПО. Были добавлены новые расширения, которые позволяют прямо из браузера пользоваться сторонними сервисами Ebates, Intel TrueKey, Read & Write, Ghostery и RoboForm. Наконец, теперь Edge позволяет смотреть канал Netflix в разрешении 4K, если к ПК подключен 4K-совместимый экран и чипсет Intel KabyLake. Разработчики утверждают, что это единственный браузер, предоставляющий такую возможность.

Конфиденциальность и безопасность

В Windows 10 Creators Update появилась новая панель управления конфиденциальностью, где можно просматривать данные о работе различных сервисов и управлять ими. Представления настроек также было обновлено. Претерпела изменения процедура выбора конфигурации сбора диагностических данных. Количество возможных вариантов конфигурации уменьшилось с 3 уровней до 2 – базовый и полный. На базовом уровне теперь собирается меньше данных. Центр безопасности Windows Defender собрал в одном месте все инструменты управления состоянием и безопасностью ПК.

Еще в обновлении Anniversary Update появился централизованный портал Центр безопасности Windows, относящийся к сервису корпоративной безопасности Windows Defender Advanced Threat Protection. Теперь оттуда можно перейти к Office 365 Advanced Threat Protection через Microsoft Intelligent Security Graph. Это позволяет системному администратору отслеживать сетевые атаки и проникновения в почту, не мешая работе пользователей.

В Windows 10 Creators Update был продолжен перенос ресурсов и ресурсоемких задач в облако. Разработчики утверждают, что процесс покупки, ввода в эксплуатацию, обеспечения поддержки и безопасности корпоративны ПК был облегчен. Доработанная панель Analytics должна упростить процесс установки Windows 10 и последующей ее поддержки.