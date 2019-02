D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены

D-Link представила новую линейку беспроводных двухдиапазонных маршрутизаторов AC1200 Wave 2 c поддержкой MU-MIMO. Устройства работают под управлением программного обеспечения, созданного специалистами российского центра исследований и разработок D-Link. Программное обеспечение полностью соответствует самым современным техническим требованиям к оборудованию доступа в интернет. Маршрутизаторы прошли полномасштабное тестирование и рекомендованы для использования на высокоскоростных тарифных планах федеральных и ведущих региональных интернет-провайдеров.

Новые маршрутизаторы AC1200 Wave 2 предназначены для организации беспроводных сетей «умного дома» с большим количеством одновременно работающих стриминговых приложений, включая просмотр IPTV, трансляцию с камер видеонаблюдения в HD-качестве, работу с «облачными» сервисами и ресурсами медийного контента. Устройства также рекомендуются для использования в корпоративных и офисных беспроводных сетях уровня SMB/SOHO с повышенными требованиями к пропускной способности и большим количеством одновременно подключенных мобильных устройств.

Новое поколение маршрутизаторов D-Link реализовано на высокопроизводительной аппаратной платформе на базе нового процессора RTL8197F с тактовой частотой 1 ГГц и беспроводного модуля AC1200 Wave 2, обеспечивающего до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц.

Новая линейка представлена следующими моделями: DIR-825 c WAN-портом 1000 Мбит/с, 4 LAN-портами 1000 Мбит/с, многофункциональным портом USB 2.0 и 4 внешними антеннами 5 dBi; DIR-842 с WAN-портом 1000 Мбит/с, 4 LAN-портами 1000 Мбит/с и 4 внешними антеннами 5 dBi; DIR-841 c WAN-портом 1000 Мбит/с, 4 LAN-портами 100 Мбит/с и 4 внешними антеннами 5 dBi; DIR-822 c WAN-портом 100 Мбит/с, 4 LAN-портами 100 Мбит/с и 4 внешними антеннами 5 dBi; DIR-815/R c WAN-портом 100 Мбит/с, 4 LAN-портами 100 Мбит/c, многофункциональным портом USB 2.0 и 4 внешними антеннами 5 dBi; DIR-815/S c WAN-портом 100 Мбит/с, 4 LAN-портами 100 Мбит/c и 4 внутренними антеннами 3,5 dBi.

Новые маршрутизаторы оптимизированы для работы в помещениях со сложной планировкой и большим количеством мобильных устройств. Технология формирования направленного беспроводного сигнала TX Beamforming повышает качество Wi-Fi-подключений для клиентских устройств, которые находятся далеко от маршрутизатора и хуже принимают сигнал. Поддержка MU-MIMO позволяет существенно увеличить пропускную способность беспроводной сети за счет одновременной передачи данных сразу нескольким устройствам. В такой сети современные смартфоны и планшеты с поддержкой 802.11ac Wave 2 смогут по максимуму реализовать свои скоростные возможности. Для пользователей ПК и ноутбуков с беспроводными модулями 802.11n рекомендован двухдиапазонный USB-адаптер AC1300 с поддержкой MU-MIMO DWA-182.

Все модели поддерживают функцию интеллектуального распределения клиентов Smart Wi-Fi и могут использоваться для организации единого беспроводного пространства на базе нескольких маршрутизаторов D-Link. Функция Smart Wi-Fi позволяет беспроводному клиенту своевременно подключаться к маршрутизатору с наиболее высоким уровнем сигнала, обеспечивая увеличение зоны покрытия Wi-Fi, ликвидацию «мертвых зон» и наилучшую возможную скорость подключения в любой точке зоны покрытия.

Маршрутизаторы AC1200 Wave 2 полностью адаптированы для работы с IPTV и обеспечивают качественное воспроизведение в домашней сети разнообразного медиаконтента. Поддерживается IGMP Proxy, различные варианты использования VLAN, приложение UDPXY для просмотра IPTV на мобильных устройствах и телевизорах Smart TV, не поддерживающих многоадресный трафик.

Многофункциональный USB-порт в моделях DIR-825 и DIR-815/R поддерживает подключение USB-накопителей, принтеров и 3G/LTE-модемов. Встроенный torrent-клиент позволяет скачивать файлы на USB-накопитель без использования ПК, а медиасервер DLNA – транслировать загруженный медиаконтент на смартфоны, планшеты и Smart TV. Возможен удаленный доступ к накопителю по протоколам FTP или SMB. При подключении USB-модема устройства поддерживают резервирование каналов доступа в Интернет: в случае возникновения проблем на линии основного проводного провайдера маршрутизатор автоматически переключается на резервное 3G/LTE-соединение.

Для настройки и управления доступно мобильное приложение D-Link Assistant. Приложение поможет быстро настроить интернет-подключение, беспроводную сеть и IPTV, включить гостевую сеть Wi-Fi, заблокировать нежелательные для ребенка сайты с помощью URL-фильтра или сервиса Яндекс.DNS, настроить VPN-туннели, отключить индикаторы и многое другое.

Программное обеспечение новых маршрутизаторов разработано в российском центре исследований и разработок D-Link с учетом требований и на основе многолетнего опыта сотрудничества с федеральными и ведущими региональными интернет-провайдерами. Новые маршрутизаторы AC1200 Wave 2 полностью адаптированы для работы на современных тарифных планах провайдеров. Модели DIR-822, DIR-815/R и DIR-815/S обеспечивают пропускную способность более 95 Мбит/с на любых типах подключения. Пропускная способность гигабитных моделей DIR-825, DIR-842, DIR-841 достигает 900 Мбит/с.

се маршрутизаторы принимают участие в программе кастомизации оборудования для интернет-провайдеров. В программу входит размещение логотипа на корпусе устройства, индивидуальный дизайн упаковки, разработка встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика и добавление необходимого функционала (например, SLA-агента для мониторинга работоспособности клиентских сетей).

Новые маршрутизаторы доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная розничная цена: DIR-825/R – $61; DIR-842/R – $59; DIR-841 – $52; DIR-815/R – $48; DIR-822/R – $46; DIR-815/S – $43.