«Техносерв» – лидер рейтинга CNews Infrastructure 2016

«Техносерв» возглавила рейтинг крупнейших системных интеграторов России CNews Infrastructure 2016, выпущенный CNews Analytics.

Выручка компании от услуг и решений для создания ИТ-инфраструктуры в 2016 г. составила 23,5 млрд руб., что позволило «Техносерву», как и в прошлом году, занять первую строчку рейтинга CNews Infrastructure.

В рамках обзора CNews Infrastructure 2016 «Техносерв» занял вторые места в рейтингах «Крупнейшие поставщики услуг и решений в области инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности 2016» и «Крупнейшие поставщики услуг и решений в области комплексных систем физической безопасности 2016».

По мнению аналитиков, инвестиции в отечественную ИТ-инфраструктуру сокращаются. В этом Россия следует общемировому тренду на стагнацию расходов на информационные технологии. При этом российские интеграторы активно диверсифицируют бизнес за счет развития компетенций по умным инженерным системам, которые находятся на стыке ИТ и строительных технологий: второй год подряд выручка по этому направлению превышает доходы от ЦОД-строительства. Однако в среднесрочной перспективе рынок дата-центров также ждет оживление: запас существующих мощностей будет израсходован, а лавинообразный рост данных потребует инвестиций в новые площадки.

Наиболее перспективным сегментом является развитие облачных ЦОД. По данным IDC в 2016 г. глобальные поставки оборудования для облачной инфраструктуры (серверы, системы хранения и коммутаторы Ethernet) выросли на 9,2% до $32,6 млрд. В 2017 г. темпы роста будут выше за счет миграции на новое железо, в частности, на серверные платформы с использованием новой архитектуры Intel Skylake. В то же время, расходы на традиционную (не облачную) ИТ-инфраструктуру снижаются: по итогам 2016 г. сокращение составило 9%.

Для «Техносерва» важным событием 2016 г. стало создание и запуск собственной облачной платформы Техносерв Cloud. Это шаг в сторону реализации новой стратегии компании — предложения заказчикам целого ряда новых сервисов, таких как приложения и инфраструктура как услуга, большие данные, аналитика. На базе собственного облака предлагаются такие инфраструктурные сервисы, как виртуальный дата-центр и виртуальный дата-центр под 152-ФЗ, облачное хранилище, резервное копирование, а также ряд услуг из области SaaS - защищённая корпоративная почта и автоматизация ITSM, облачное хранилище, облачная база данных (Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL или MySQL) и резервное копирование.

В прошлом году в «Техносерве» был создан единый центр компетенции по инженерным системам, который объединил департамент центров обработки данных, департамент капитального строительства и управление проектно-конструкторских работ. Слияние уже показало свою синергию. В прошлом году «Техносерв» завершил несколько проектов, которые отмечены знаками качества инженерного сообщества. Так, модульный ЦОД компании «Аэрофлот» получил CNews AWARDS в номинации «ЦОД года». Два проекта интегратора: дата-центр «Авантаж» и ЦОД МТС в Нижнем Новгороде успешно прошли сертификацию в Uptime Institute и получили сертификаты Tier III design documentation. Как генеральный подрядчик, «Техносерв» участвует в строительстве «под ключ» здания генпрокуратуры в Горно-Алтайске и строительстве установки очистки и переработки газа в г. Нефтекамске для ПАО «Роснефть». Завершена реконструкция Могилевской теплоэлектроцентрали №1. Подписан контракт на создание комплексной инженерной инфраструктуры нескольких корпусов жилых апартаментов «ВТБ Арена парк».