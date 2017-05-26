LG представила новый смартфон серии X для любителей активного образа жизни

Компания LG Electronics (LG) объявила о запуске уже второго в этом году смартфона серии X. Он предназначен для пользователей, ведущих активный или даже экстремальный образ жизни, сообщили CNews в LG.

Модель LG X Venture, оснащенная FHD-дисплеем с диагональю экрана 5,2 дюйма (1080 x 1920 пикселей, разрешение — 423 точек на дюйм) и технологией In-Cell Touch, работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 435 и под управлением Android 7.0 Nougat, наделена 2 ГБ оперативной памяти (LPDDR3) и 32 ГБ встроенной памяти (eMMC), которую можно расширить за счет карт формата microSD (до 2 TБ). Габариты новинки составляют 154,0 x 75,8 x 9,29 мм, вес — 166,5 г. Смартфон поддерживает работу в сетях мобильной связи LTE, 3G, 2G, располагает беспроводными интерфейсами Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2, NFC, а также разъемом USB Type-B 2.0.

В целом LG X Venture обладает широким набором функций и прочным дизайном. Смартфон имеет класс защиты от пыли и влаги IP68 и прошел сертификацию на соответствие военному стандарту MIL-STD 810G. Помимо испытаний на устойчивость к экстремальным температурам и ударным нагрузкам, модель LG X Venture перенесла погружение на полтора метра в воду в течение 30 минут.

Смартфон не только отлично справляется с экстремальным климатом и жесткими условиями эксплуатации, но и оснащен многофункциональным приложением Outdoor Essentials, специально разработанным для модели LG X Venture, включающим в себя барометр, компас, функцию «Активность» (шагомер, подсчет расстояния и потраченных калорий), трекер упражнений, фонарик, а также прогноз погоды. Прочный корпус смартфона выглядит стильно благодаря металлической рамке и задней крышке с противоскользящим покрытием. Модель будет выпускаться в черном и (или) коричневом цветах



LG X Venture — смартфон для любителей активного образа жизни и приключений

Для тех, кто предпочитает активное времяпрепровождение в самых разных погодных и климатических условиях, LG X Venture имеет три механические кнопки на передней панели и специальную кнопку QuickButton на боковой грани корпуса. Они упрощают управление смартфоном в перчатках, в дождливую или холодную погоду. Функции кнопки QuickButton зависят от способа нажатия. При кратковременном нажатии запускается приложение Outdoor Essentials, длительное нажатие вызывает экран настроек, а двойное — переключает смартфон в режим «Перчатки», специально предназначенный для работы с сенсорным экраном в перчатках. Кнопку QuickButton можно настроить и для вызова любимого приложения, отметили в LG.

В модели LG X Venture реализован ряд функций флагманских смартфонов LG серий G и V. Так, устройство оснащено сканером отпечатков пальцев, который в данной модели расположен на передней панели. Фронтальная 5-мегапиксельная широкоугольная камера с углом обзора 120º удобна для групповых «селфи», а основная 16-мегапиксельная камера позволяет получать высококачественные и четкие изображения. По информации производителя, емкий аккумулятор на 4100 мАч (несъемный) обеспечивает работу смартфона без подзарядки в течение суток, а технология быстрой зарядки Quick Charge 2.0 позволяет заряжать полностью разряженный аккумулятор до уровня в 50% менее, чем за час.

«Ведущим активный образ жизни потребителям нужны устройства, о которых не придется беспокоиться в сложных условиях эксплуатации, — отметил Джуно Чо (Juno Cho), президент компании LG Electronics Mobile Communications. — При этом высокая степень защищенности модели LG X Venture не снижает его функциональности. Обширный список поддерживаемых функций, длительная работа аккумулятора, прекрасное качество фотосъемки делают новый смартфон оптимальным спутником в любом месте и в любое время».

Продажи модели LG X Venture в Северной Америке стартовали 22 мая 2017 г. В течение нескольких недель смартфон поступит в продажу в отдельных странах Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Цены и даты поступления в продажу будут объявлены на местном уровне по мере поступления смартфона в продажу.