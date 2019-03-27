ИТ-стратегия в условиях цифровизации становится атавизмом

Цифровизация предполагает постепенное изменение бизнеса и формирование новых задач на основе полученных результатов. В таких условиях разработка ИТ-стратегии в ее классическом понимании становится бесполезной. О том, какие задачи стоят перед ИТ-руководителями в новых условиях, говорили участники организованной CNews Conferences конференции « ИТ-стратегия 2019 ».

Автоматизация направлена на изменение бизнес-процессов, а цифровизация – на изменение бизнеса и появление у него новых возможностей. «В таких условиях ИТ-стратегия по сути исчезает, – начал свое выступление Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ. – Мы точно не знаем, куда мы идем. И можем двигаться небольшими шагами для того, чтобы в ходе этого движения определить следующее направление».

Классическая модель ИТ уже не работает. Информационные технологии должны финансироваться как стартапы – каждый проект может быть как успешным, так и неуспешным. На вопрос участников конференции, как все сказанное применимо в работе госорганизаций, Михаил Петров посоветовал им использовать «лазейки» в 44-ФЗ, такие как НИОКР и R&D. Однако он признал, что существующее сегодня законодательство о госзакупках очень ограничивает возможности ведомств по цифровизации.



Операционные модели





Источник: Счетная палата РФ, 2019

Цифровое ЖКХ

Сергей Путин, ИТ-директор «Росводоканала», рассказал участникам конференции, что компания всерьез взялась за цифровизацию. «Сегодня мы отстаем от мирового уровня как минимум на 10 лет, а значит у нас есть прекрасная возможность использовать уже накопленный опыт», – говорит он. Основные ограничения на пути к цифровому будущему – невозможность управлять тарифами и недостаток данных. По словам Сергея Путина, полный переход к цифровой модели «Росводоканалу» пока не по зубам, поэтому компания ориентируется на диджитализацию ключевых процессов.

Модель цифровизации





Источник: Росводоканал, 2019

Ключевая сложность – организовать процесс управления изменениями. Тем не менее, «Росводоканал» движется к поставленной цели и надеется, что уже через 2-3 года все увидят результат. Так, к этому времени в рамках программы «Цифровая экономика» в пилотных регионах должны будут появиться умные счетчики, которые будут автоматически передавать данные в единый ЦОД.

В Челябинской области автоматическая передача данных счетчиков в единый ЦОД уже организована, продолжил Александр Меньшиков, ИТ-директор Челябэнергосбыт. Однако ежемесячный расчет платежей и рассылка счетов гражданам обходятся слишком дорого – пора переходить к принятой в Европе практике выставления счетов раз в год, говорит он. «В России бедное население, и с этим надо считаться. Тотальный переход на умные счетчики экономически неэффективен», – считает Александр Меньшиков.

Он рассказал об основных системах, которые используются для автоматизации работы Челябэнергосбыта. Компания также внедряет современные средства взаимодействия с клиентами, например, на базе личного кабинета реализована возможность взаимодействия с абонентами через Viber-бот. Существует также веб-сервис для контролеров. Однако сотрудник все равно вынужден каждый день приезжать в офис для того, чтобы подписать документы. И это очень неудобно для тех, кто выезжает с проверками в отдаленные населенные пункты. «Сфера ЖКХ нуждается в очень серьезных преобразованиях», – уверен Александр Меньшиков.

И снова безопасность

Один из ключевых вопросов, который возникает в ходе принятия облачной стратегии развития, связан с обеспечением безопасности, в частности, защиты персональных данных. В этом заинтересованы и руководители компаний, которые хотят быть уверены в целостности данных и не иметь проблем с законодательством, и ИТ-подразделения, которые планируют использовать IaaS для выполнения SLA, масштабирования и перевода затрат в OPEX, а также заинтересованы в сохранении производительности ИТ-инфраструктуры. Рекомендациями по выбору IaaS провайдера поделился Владислав Нефедов, менеджер по корпоративным продажам Selectel.

По его словам, каждый заказчик хочет переложить всю ответственность за обеспечение безопасности на провайдера. Однако на практике это невозможно. Как правило, провайдер отвечает за все, что связано с физической безопасностью. Остальное остается в ведении заказчика. «Иначе никогда не будет», – уверен Владислав Нефедов.

Ответственность за сохранность ПДн





Источник: Selectel, 2019

Selectel предлагает своим клиентам масштабируемую инфраструктуру в защищенном периметре, сертифицированные средства защиты информации, полное соответствие всем требованиям 152-ФЗ и корпоративным требованиям по защите информации, аттестацию размещаемых систем.

Опыт – средство от ошибок

Андрей Балякин, директор по ИТ «Мелстон» поделился опытом ошибок, которые были совершены в процессе цифрового преобразования компании. На момент старта проекта рентабельность бизнеса была близка к нулю. Кроме организационных изменений была проведена реформа ИТ. Бюджет цифровизации за 4 года превысил ₽200 млн. Число ИТ-систем и сервисов увеличилось от 25 до 58. Штат ИТ-специалистов изменился более чем в 2 раза – с 4 до 11 человек, кроме того, к работе были привлечены 10 внештатных сотрудников. Было «с нуля» разработано 3 информационные системы, на базе платформенных решений создано еще 14.

В списке ошибок, от повторения которых Андрей Балякин предостерег участников конференции, попытка создания бизнес-системы без выстроенного фундамента и заказчика – это в разы снижает шансы на успех и многократно увеличивает бюджеты и сроки. Когда заказчиком системы является только ИТ, бизнес продолжает работать по-старинке даже после ее внедрения. Кроме того, как показывает опыт, создание системы собственными силами, как правило, неэффективно.

Александр Гревцев, ИТ-директор «Казакмыс», рассказал о том, что в числе приоритетных задач его компании – снижение затрат на ИТ. И один из способов – это импортозамещение. В «Казакмыс» уже перешли на отечественную СЭД, внедряют единую платформу управления корпорацией. В состав холдинга входит 31 предприятие. В настоящее время к платформе подключено уже 5 тыс. пользователей.

Кроме того, компания активно внедряет автоматизированные инструменты обслуживания ИТ-систем. Высвобождающиеся в результате специалисты переходят на другую работу. По словам Александра Гревцева, успешность пилотов достигает 80%. В отличие от предыдущего спикера, он уверен, что это происходит потому, что большинство работ компания осуществляет собственными силами.

















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 О том, какие задачи стоят перед ИТ-руководителями в новых условиях, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «ИТ-стратегия 2019».

Когда-то в компании было несколько ИТ-специалистов, которые решали все возникающие проблемы, продолжил Сергей Разницын, директор по ИТ «Лабквест». Сегодня большинство задач передано на аутсорсинг, а сотрудники ИТ-департамента занимаются анализом данных и поиском на рынке полезных для бизнеса решений. «Бизнес видит в ИТ подразделение, которое будет брать на себя ответственность за внедрение новых технологий и их эффективность», – уверен он.

Анна Ледовская, генеральный директор «Интерхолдинг», предложила посмотреть на ИТ как на бизнес. «Развитие технологий формирует новые возможности. Теперь ИТ – это не просто придаток бизнеса, а его интегральная часть», – говорит она. Однако цифра начинает приносить прибыль тогда, когда она становится информацией, и эта информация используется. А значит, необходимо четкое понимание того, что значит для каждого конкретного бизнеса та или иная информация.

ИТ-проекты Росатома уже движутся в цифровом направлении, рассказал Евгений Абакумов, директор департамента информационных технологий Госкорпорации «Росатом». ИТ-стратегия интегрирована в Единую цифровую стратегию отрасли и работает на повышение эффективности деятельности через цифровизацию, а основным драйвером качественных перемен является совершенствование экспертизы в основных процессах и развитие дополнительных компетенций специалистов.



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