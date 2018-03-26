Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС

Разработчики мобильных приложений, планирующие попасть в реестр отечественного ПО, обязаны будут поддерживать российскую мобильную ОС. Новое требование зафиксировано постановлением правительства и вступит в силу 1 января 2019 г.

Разработка мобильных офисных приложений для отечественных платформ станет обязательным требованием для тех компаний, которые планируют попасть в реестр отечественного ПО. Поправки в требования к программам, включаемым в реестр, внесены постановлением правительства № 234 от 7 марта 2018 г.

Согласно документу, меняются требования к среде функционирования офисного программного обеспечения. В первоначальном постановление от 23 марта 2017 г. № 325 среди прочих требований указывалось, что абонентское мобильное устройство может работать с iOS или Android. То есть, приложение, работающее только с устройствами компании Apple, вполне могло быть включено в перечень российского ПО. Спустя год требования изменились. В новой редакции разработчикам предложена альтернатива – приложения, включаемые в реестр, могут работать и под управлением мобильной ОС, сведения о которой включены в единый реестр российского ПО. Эта поправка, символизирующая собой переходный этап, будет действовать до 31 декабря 2018 г.

После этого требования ужесточатся: недостаточно будет разработать версию ПО для одной из двух популярных мобильных ОС – в той редакции постановления, которая вступит в силу 1 января 2019 г., они вообще не упоминаются. Со следующего года приложения для мобильных устройств, претендующие на включение в реестр, в обязательном порядке должны поддерживать российскую мобильную ОС, включенную в реестр российского ПО. Пока речь идет только об одной платформе – Sailfish Mobile OS RUS, разрабатываемой компанией «Открытая мобильная платформа».

ПО для российской мобильной платформы

На сегодняшний день в реестре уже числятся несколько приложений для Sailfish OS. Это, например, технологическая платформа «Оптимум» от компании CDC, и VPN-клиент ViPNet Client от «Инфотекс», предназначенный для защиты мобильных устройств от внешних и внутренних сетевых атак.

«Компания «Инфотекс» начала сотрудничество с ОМП в 2016 году с целью своевременной поддержки современных и перспективных мобильных платформ (к которым, безусловно, относится и Sailfish Mobile OS RUS), – рассказывает Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс». – Полагаю, что постановление Правительства №234 подтолкнет компании, разрабатывающие программное обеспечение для мобильных платформ, к портированию своих продуктов под ОС Sailfish Mobile OS RUS. Это позволит расширить экосистему операционной системы Sailfish широким набором корпоративных и ведомственных приложений. В настоящее время продукты «Инфотекс», поддерживающие ОС Sailfish Mobile OS RUS, уже добавлены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Также приложения под эту мобильную ОС разрабатывают многие российские компании, пока не включенные в реестр: «Аладдин Р.Д.», Smart Engine, «Актив» и другие.

Для приложений, включенных в реестр российского ПО, предусмотрены преференции при государственных и муниципальных закупках.

«Отрадно, что государство пытается стимулировать рынок, – уверен Максим Терновых, Генеральный директор компании-разработчика «Сибрус». – Мы же, как российский разработчик программного обеспечения, давно обратили внимание на доверенную российскую мобильную ОС, и задолго до постановления приступили к разработке клиента для нашего мессенджера под Sailfish Mobile OS RUS. Тем более, что запросы на данный клиент регулярно поступают от наших заказчиков и государственных структур».

Сейчас Sailfish Mobile OS RUS – это мобильная операционная система для корпоративного применения и создания «доверенного информационного пространства», прошедшая сертификацию ФСБ и включенная в реестр Отечественного ПО. Появление большого числа приложений, в том числе и для офисных задач, станет весомым аргументом при выборе этой ОС для поставок в госсектор. «Мы считаем, что в условиях сложившейся политической и экономической ситуации, появление российской мобильной ОС положительно скажется на развитии мобильных решений для государственных органов и крупных компаний, – комментирует Хусейн Аз-зари, президент группы компаний «СиДиСи». – Наша компания одной из первых поддержала российскую мобильную операционную систему, и уже в декабре 2017 года созданная нами технологическая платформа «Оптимум» для Sailfish Mobile OS RUS была внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Перспективы и планы

Высоко оценивают перспективы российской ОС не только компании-разработчики, но и институты, выпускающие ИТ-специалистов. Курсы разработки для Sailfish Mobile OS RUS включены в учебный план нескольких крупных российских вузов, и их популярность среди студентов постоянно растет.

Так, например, в ПетрГУ курс проводится уже второй год. Вот как комментирует решение добавить его в учебную программу ректор ПетрГУ Анатолий Викторович Воронин: «Считаю верным и своевременным решением включить с 2016–2017 учебного года в учебный план для связанных с ИТ направлений подготовки курс «Разработка приложений для мобильных ОС» с примерами создания приложений для отечественной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS в ПетрГУ – опорном вузе Республики Карелия».

В МФТИ аналогичный курс изначально привлек внимание большого числа слушателей, а в ближайшем будущем вуз планирует расширять программу обучения разработке под SailfishOC, приглашая к участию и студентов других учебных заведений. «МФТИ стал первым московским вузом, в котором учат разработке под Sailfish Mobile OS RUS, – рассказывает профессор, д.ф.-м.н. Игорь Борисович Петров, заведующий кафедрой информатики и вычислительной математики. – Курс появился благодаря сотрудникам кафедры информатики и вычислительной математики, а количество студентов, желающих его пройти, значительно превысило количество доступных мест. В ближайшее время планируется также проведение в МФТИ курсов повышения квалификации для выпускников других ВУЗов. Мы уверены, что выпускники вуза с образованием мирового класса, обладающие навыками разработки под отечественную мобильную ОС, станут крайне востребованы в скором будущем, в том числе за счет роста спроса на приложения со стороны российского корпоративного и государственного сектора экономики».

Где работает российская мобильная ОС

На сегодняшний день под управлением Sailfish Mobile OS RUS работают смартфоны Inoi и Accione. Inoi R7 выпущен в апреле 2017 года и производится в Китае. Accione поступит на российский рынок в начале 2018 года – об этом производитель устройств, боливийская компания JalaSoft, и разработчик ОС, «Открытая мобильная платформа», договорились в ноябре 2017 г.

По мнению Павла Эйгеса, генерального директора компании «Открытая мобильная платформа», разрабатывающей российскую ОС Sailfish Mobile OS RUS, новое устройство может быть востребовано у 2 млн. чиновников, а также в бюджетных учреждениях и в госкомпаниях.

В середине мая Почта России подвела итоги открытого аукциона на поставку 15 тысяч коммуникаторов для мобильных почтово-кассовых терминалов. МПКТ – смартфоны, работающие на базе Sailfish Mobile OS RUS с предустановленными приложениями – позволяют почтальонам принимать у клиентов на дому платежи за ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты. В 2018 г. количество устройств будет расширено до 25 тысяч.