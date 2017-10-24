Как управлять бизнес-процессами при цифровой трансформации?

Тот факт, что цифровую трансформацию тесно связывают с BPM, в очередной раз доказывает, что процессный взгляд на современное мироустройство является не данью моде, а проверенным временем и вполне осознанным выбором со стороны бизнес-среды. Изменчивость, заложенная в основу самой идеи BPM, – это обоснованный ответ современных технологий на требования окружающего мира. Способность обеспечивать высокую скорость изменения процессов компании является причиной востребованности процессных технологий со стороны бизнеса. В этом еще раз могли убедиться участники конференции «BPM и цифровая трансформация», организованной CNews Conferences и CNews Analytics.

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Технологии для бизнеса

BPM – одна из основ, на которую будет опираться развитие бизнеса и технологий. Современные компании становятся все более и более «цифровыми». Когда говорят о цифровом предприятии, то предполагается полная автоматизация его жизненного цикла. Раньше это звучало, как фантастика, но сейчас такие организации, как Uber или Amazon доказывают, что это возможно. В цифровом предприятии производство – это и есть ИТ.

Быстрая изменчивость – признак современного бизнеса. Необходимо очень быстро менять свою деятельность, подстраиваясь под требования рынка. И в этой связи вместо привычных целей в виде сокращения затрат и экономии на первый план выходят такие задачи, как понимание стратегии партнера, понимание реальных потребностей общества и умение быстро реагировать на изменение этих потребностей.

Сегодня мы переживаем так называемую эпоху «пост-ERP». Рынку уже не достаточно простых транзакционных операций. Рынку нужно развитие. Необходимо выйти за рамки операционной оптимизации. От BPM ожидают не просто оптимизации, а новых моделей бизнеса. Сейчас не говорят «мы будем описывать процессы», сейчас говорят «мы будем оцифровывать бизнес».

В этом направлении развиваются и современные системы BPMS. На первый план выходят такие свойства BPMS, как Low Code и Case management. О том, как на эти требования отвечают производители BPM-систем, рассказали их представители.

Компания «К2» выпустила на рынок обновленный продукт. С этой новостью выступил в своем докладе «Новый К2 – платформа для цифровой трансформации бизнеса» генеральный директор компании Андрей Холинов. Компания «К2» провела исследование и выяснила, что если раньше основной целью автоматизации являлось сокращение затрат, то сейчас это уже не столь важно. Компании видят риск потери конкурентоспособности в моральном устаревании ПО. Организации все чаще переходят от «Go deep», то есть углубления автоматизации, к «Go wide» – ее расширению и распространению на бизнес. Поэтому особенно актуальна возможность автоматизации любых процессов без программирования – Low Code. Примеры того, как это работает – это автоматизация процессов в Высшей школе экономики, компании-ритейлера Fozzy Group, компании Shell и в других проектах, реализованных на базе программного обеспечения «К2».













1 | 2 | 3 | 4 | 5 Андрей Тимонич , «Тинькофф Банк»: Технологию RPA можно использовать, как альтернативу интеграции

Изменения, которые произошли в программном продукте «К2»: добавилась поддержка мобильных устройств, управление безопасностью, появилось облачное решение. Сегодня компания предлагает более 40 готовых решений, которые можно установить и сразу начать работать. Значительно поменялся дизайнер процессов – теперь это полностью тонкий клиент, а также дизайнер форм, конструктор бизнес-правил, добавились виртуальные коннекторы, интеграция с Power BI и – новинка – интеграция с системами голосового управления @Alexa и SIRI.

Цифровая трансформация – это не просто автоматизация бизнеса. Она требует создания продукта нового качества. Компани должны научиться делать совершенно новые вещи, чтобы продавать те же услуги, но по-новому. Так считают в компании «Элма», которую на конференции представлял директор компании Алексей Трефилов. BPM, по мнению Алексея, играет ключевую роль в цифровой трансформации , так как он охватывает организационную сферу компании – как она делает свой бизнес. Умение слышать клиента и менять процессы – это не просто, но это то, что необходимо делать, чтобы остаться на плаву. Если нет глобальных изменений в процессах, то не будет и изменений в компании. Залог успешной трансформации – это готовность к изменениям плюс технологии. Технологии, в свою очередь, должны быть понятными и доступными. Основные требования – возможность быстрых изменений и прозрачность.

В завершение Алексей напомнил, что у компании «Элма» есть продукт Elma Community Edition – бесплатная облачная версия, позволяющая быстро настраивать и исполнять процессы. Еще одна новинка – это настраиваемые пользователем интерфейсы. Пользователь может сам организовать свое рабочее пространство без дополнительного программирования.

Коммерческий директор компании Comindware Игорь Простоквашин представил российский программный продукт Comindware business application platform. «Быстрому бизнесу – быстрые ИТ» – такой концепции придерживается компания, считая, что бизнесу нужна ИТ-система, готовая меняться вместе с бизнесом. «Если раньше крупные компании «ели» мелкие, то теперь быстрые едят медленных», – вполне существенный стимул к тому, чтобы научиться меняться быстро.

Одна из наиболее распространенных проблем несоответствия ПО скорости бизнеса – это то, что все ресурсы компании уходят на поддержку существующих решений, а инновациями заниматься просто некому. К тому же, конечный потребитель стал очень избирательным. Ему нужны качественные интерфейсы, быстрое реагирование. Если раньше говорили, что процессы должны начинаться с заказчика и заканчиваться на заказчике, то теперь этого не достаточно. Заказчик хочет быть полностью вовлечен в процесс, быть в процессе «от и до». Comindware business application platform обладает всеми необходимыми качествами для «быстрого» и «гибкого» бизнеса – Low Code, Case management, процессная архитектура.

Взгляд изнутри

Однако, даже при наличии самого передового программного обеспечения, далеко не каждый проект BPM может состояться. Можно ли обеспечить 100-процентный успех BPM-проекту, рассказал независимый эксперт Алексей Кудинов. Работая много лет в проектах такого рода, Алексей приобрел большой опыт и выделил для себя ключевые проблемы и риски, с которыми сталкивается компания при внедрении BPM? Это финансовые риски, методические, технологические, организационные, а также пресловутый «человеческий фактор». BPM – это не волшебная таблетка, как иногда ожидают потенциальные заказчики. Это долгий совместный труд заказчика и интегратора. Отрицательно на проекте может сказаться неправильная постановка целей, невнимательное изучение ТЗ, отсутствие заинтересованности руководства либо его отказ от участия в проекте. Помимо руководства надо вести планомерную разъяснительную работу со всеми сотрудниками, так как пресловутый человеческий фактор загубил не один проект. И еще, по мнению Алексея, «самовнедрение» не имеет шансов.

С этим готов поспорить Георгий Ржавин, руководитель центра компетенций по бизнес-процессам Локо-Банка. В своем докладе Георгий не только привел аргументы, почему малому и среднему бизнесу крайне важно пользоваться всеми возможностями, предоставляемыми современными системами BPMS, но также доказал, что «самовнедрение» вполне может быть успешным.

BPMS позволяют привести регламенты в исполняемую плоскость. «Бетонные» системы ушли в прошлое, а BPMS могут дать им вторую жизнь. Малый и средний бизнес нуждается в гибкости не меньше, чем большие компании. Конкуренция на современном рынке идет не за товары и услуги, а за формы управления. И в этом случае небольшие компании имеют все шансы на достойное место на рынке.

Отвечая на вопрос, каким образом Георгию удалось внедрить BPMS своими силами, он пояснил, что «свои силы» не предполагают полное отсутствие интегратора. В Локо-Банке услуги интегратора использовались только в виде консультаций, что позволяло сотрудникам банка наращивать собственную компетенцию.











1 | 2 | 3 | 4 Валентин Зонов, Московская биржа: Цифровая трансформация трансформирует не только бизнес, но и функцию бизнес-анализа

Вице-президент ABPMP Russia Юлия Вагнер в своем докладе подчеркнула, что по ее мнению, цифровая трансформация – это более широкое понимание давно известной процессной трансформации, и они основываются на одних и тех же технологиях. Цифровой трансформации присущи все признаки, характеризующие процессную трансформацию – адаптивность, значимость пользовательского опыта, требования к скорости внедрения инноваций, использование удаленной рабочей силы, а также потребность быстрого добавления ИТ-новинок, таких как дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR), большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект. Для того, чтобы новинки можно было быстро «подхватывать» и предоставлять конечному пользователю, необходимо развивать интерфейсы прикладных программ (API).

С применением технологий процессы «оживают»

Начальник управления анализа и контроля рисков компании «ВТБ-Факторинг» Никита Драчев представил вниманию слушателей доклад «Подходы к оптимизации процессов на примере завершенных проектов в ВТБ-Факторинг». В ВТБ-Факторинге на настоящий момент описаны 100% основных и 30% вспомогательных процессов. И компания работает над их оптимизацией. Самым первым и значимым способом оптимизации является автоматизация процессов. Изменения процессов – важная составляющая оптимизации, но если процессы не автоматизированы, то изменение процессов на бумаге не означает, что в жизни они будут работать по-новому. К тому же, следует стремиться минимизировать ненужные действия, исключить множественный ввод информации. Иными словами, оптимизация – это комплексный подход и это постоянный процесс.

«Цифровая трансформация – это набор проблем, возникший из-за «безудержной автоматизации»» – так считает Валентин Зонов, начальник отдела моделирования бизнес-процессов Московской биржи. До цифровой трансформации оптимизация решала проблемы оптимизации ввода данных, бутылочных горлышек, избыточных действий и т.д. В своем докладе Валентин наглядно показал, насколько важно правильно проектировать ИТ-архитектуру, чтобы избежать проблем дублирования данных и «размазывания» их по разным системам, проблем неправильного или множественного ввода информации и отсутствия у пользователей уверенности в надежности системы. Тем не менее, компания работает над оптимизацией процессов, преодолевает недоверие за счет привлечения сотрудников в проектирование процессов, таким образом оптимизируя процессы не руками методологов, а руками участников.

«Тинькофф Банк» является одним из ярких примеров цифрового бизнеса. В банке применяются разные методы оптимизации работ, позволяющих сделать услуги банка привлекательными для клиентов. В своем докладе «Tinkoff. Роботизация в действии» Андрей Тимонич, руководитель отдела BPM, рассказал об опыте применения роботов для ввода большого количества информации. Технология RPA (Robotic Process Automation) – это своеобразный вид облегченной интеграции, когда сделать полноценную интеграцию не целесообразно, то можно воспользоваться ее заменой. Примером такого использования является кейс, о котором рассказал Андрей.

Клиент банка обращается в «Тинькофф-Банк» за получением ипотечного кредита. Банк обрабатывает заявление клиента и рассылает запрос на кредит во множество банков с тем, чтобы предоставить клиенту на выбор несколько вариантов кредитования. Для каждого из банков необходимо написать заявление по форме этого банка, что занимает у человека довольно много времени. И справиться с этой работой помогают те самые роботы. Правда, контроль за вводом информации тем не менее остается за сотрудниками банка, но трудоемкость существенно снижается.

Еще один пример использования роботов – это заполнение бланков почтовых отправлений «Почты России». Роботы вводят данные письма, которые получают из банковской системы. Несмотря на некоторые недостатки, такие как низкая, по сравнению с полноценной интеграцией, скорость ввода информации и очень высокая зависимость от типа пользовательского интерфейса, этот метод тоже можно рассматривать, как недорогое и доступное решение.

В завершение конференции состоялась общая дискуссия, во время которой участники смогли обсудить наиболее значимые вопросы. Как выяснилось, большой интерес вызывает тема Low Code, тема применимости BPMS в малом и среднем бизнесе, и, что особенно важно – тема цифровой трансформации, которая очень серьезно воспринимается специалистами.

Презентации участников конференции

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