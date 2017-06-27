Время собирать данные: в Петербурге датчики даже на дворниках

Дворники с трекерами, подключенными к ГЛОНАСС, интеллектуальные системы аналитики, зависимость современных автоматизированных систем от инновационных технологий обработки данных и многие другие вопросы обсуждались участниками форума «ИТ-диалог» в Санкт-Петербурге. Пока федеральной властью формулируются принципы цифровой экономики, городские информатизаторы уже почувствовали, каким будет фундамент цифровизации – это данные и средства их обработки.

Когда халатности негде спрятаться

В последнее время технологии геопозиционирования, сбора и обработки данных, автоматизированного мониторинга технологических процессов все больше применяются в управлении городскими территориями. В частности, в Петроградском районе Санкт-Петербурга главой района Иваном Громовым (до этого занимавшего пост председателя Комитета информатизации и связи северной столицы) было принято решение оснастить дворников трекерами, чтобы с помощью ГЛОНАСС наблюдать за качеством их работы. Это стало возможным после того, как удалось добиться более чем 85-процентного контроля над прибором в зоне его работы и точности определения координат. Данная мера существенно повышает контроль над дворниками, и делает результаты их труда для населения более эффективными.

«Надеюсь, при поддержке комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга мы закупим еще больше трекеров и обеспечим ими не только дворников, но и сантехников, электриков и представителей других профессий», — сказал Иван Громов. На данный эксперимент власти пошли после того, как оценили преимущества системы мониторинга за работой уборочной техники.

Глава Петроградского района Санкт-Петербурга Иван Громов: Мы добиваемся определения подушевой, адресной оценки стоимости городских услуг

Также датчиками оборудована вся спецтехника: координаты каждой единицы отмечены на интерактивной карте. В систему заводятся объемы уборки, маршрутное задание для автомобилей и фактически выполненная работа. Помимо этого с помощью дворовых видеокамер реализован контроль за местами сбора мусора. Заполняемость контейнера отслеживают операторы, которые формируют и передают задания по вывозу мусора. По словам Ивана Громова, горожане отреагировали на инновации положительно.

Нашлось место эксперименту и в сфере образования. Петроградский район стал тестовой площадкой для опытного применения подсистемы контроля посещаемости школ. Она входит в архитектуру общегородской системы управления образованием, которая уже функционирует в северной столице. Новшество по учету посещаемости учащихся заключается в том, что информация о прохождении ребенка через турникет попадает как в классный журнал, так и на смартфоны родителей. Специальные карты являются средством прохода не только в здание школы, но и для посещения столовой. Таким образом, появляется возможность контролировать режим питания детей.

«С помощью этой карточки мы можем понимать объемы расходов на питание ученика. Мы сумели рассчитать потенциальную экономию, ведь раньше часть продуктов просто списывалась буфетами. Даже в масштабах района это серьезные цифры. А в масштабах города это сумма, которая окупает затраты на содержание системы, обслуживающей турникеты», — говорит Иван Громов.

Касаясь вопроса целесообразности внедрения подобных инициатив, глава Петрогадского района заметил, что власти добиваются подушевой оценки стоимости услуги. «Для нас важно понять, сколько город тратит на одного человека в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения. Затраты на социальное обслуживание составляют в городе порядка ₽77 млрд. в год, если мы сэкономим хотя бы 10%, — это будет серьезная сумма. При этом мы сможем сделать нашу работу более адресной». Успешные практики этого района будут опробованы и в других районах Санкт-Петербурга.

Данные в большом городе

На форуме «ИТ-диалог» докладчики поднимали различные вопросы информационного развития. Но, так или иначе, успешное применение новых решений и автоматизация существующих функций неминуемо связаны с совершенствованием процесса сбора и обработки данных. Председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара отметил, что будущее цифровизации экономики будет базироваться на прогрессивном нормативном регулировании, отточенных процедурах передачи информации, создании единых платформ для обмена большими данными. На подобных принципах, по его мнению, уже сейчас должны работать многие системы. Поэтому в основу управления городскими ресурсами положена технологическая инфраструктура, предполагающая использование единого механизма аутентификации и разграничения доступа, общего ЦОДа и сети передачи данных, виртуальной платформы обмена информацией и аналитики.

Председатель комитета информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара: Удобный инструмент может убедить любого сопротивляющегося служащего принять на вооружение средства автоматизации

Среди прочих достижений в городе выделяются такие проекты, как «Безопасный город», запущенная в промышленную эксплуатацию в июне 2017 г. «Система 112», электронное здравоохранение. В 2016 г. в Санкт-Петербурге совместно с Минздравом РФ стартовал пилотный проект по электронному обмену направлениями на лабораторные исследования и их результатами. Сейчас данная технология может быть применена и в других субъектах страны. Также в области здравоохранения с помощью программы «Дополнительной диспансеризации» и программы скрининга рака молочной железы на основе централизованного информационно-технологического ресурса удалось выявить пациентов с первичными стадиями заболевания. Ранняя диагностика и своевременно принятые меры позволили сохранить здоровье гражданам и сэкономить до 204 млн. рублей только по данному виду заболевания за счет лечения на ранних стадиях.

В 2016 г. город получил низкий рейтинг инвестиционной привлекательности. В комплекс мероприятий по исправлению данной ситуации вошло и внедрение Единой системы строительного комплекса (ЕССК). В начале 2017 г. система уже была запущена в промышленную эксплуатацию. Она позволила снизить сроки на оформление строительных документов. К примеру, срок получения градостроительного плана земельного участка с 30 дней в отдельных случаях сократился до 7-15 дней. В ЕССК сейчас автоматизированы 24 процедуры. В единой информационной среде взаимодействуют 11 ведомств и подведомственных организаций, 2 ресурсоснабжающие компании. За один год Санкт-Петербург поднялся на 4 позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Исполнительный директор Санкт-Петербургского ГУП «АТС Смольного» Марина Нечай: « Возможность обмена и обработки данных одна из главных задач цифровой трансформации».

Денис Чамара подробно рассказал о работоспособности компонентов АПК «Безопасный город», которые уже запущены в Петербурге и готовы к работе в дни проведения чемпионата мира по футболу. Предметом отдельной гордости, по мнению председателя городского комитета информатизации и связи, является система распознавания лиц и технология интеллектуальной обработки данных. Последняя разработана в соответствии с требованиями ФСБ и проходит сейчас тестирование, ее запустят непосредственно перед мундиалем.

Доступ к системе получат силовые ведомства и городские службы. Это будет единое информационное пространство обработки алгоритмов поведения в видеопотоке.

Другими прорывными достижениями в использовании больших данных стали «Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов власти Санкт-Петербурга» и «Система управления транспортом».

Информационно-аналитическая система включает в себя много специальных компонентов. Все они способствуют взаимодействию городских органов власти. Система обеспечивает сбор, хранение информации, выявление закономерностей по ключевым показателям регионального развития, включая исполнение целевых программ. В общую архитектуру включен и программный комплекс «Демография», который помогает строить соответствующие прогнозы на основе метода передвижки возрастов, прогноза численности основных групп населения, планов комплексного освоения территорий.

ИТ-диалог по традиции собирает представительный состав региональных ИТ-руководителей

«Сначала мы использовали инструментарий SAS. Позднее было принято решение самостоятельно разрабатывать продукты. В результате у нас появился моделирующий комплекс «Банк моделей», не уступающий современным американским аналогам», — отметила начальник отдела моделирования и прогнозирования ГУП «СПб ИАЦ» Светлана Тарашнина.

Другая система — по управлению транспортом — также демонстрирует зависимость от качественных данных, поступающих от разных источников: датчиков движения, светофоров, видеокамер, турникетов. Она помогает регулировать движение транспорта во время массовых мероприятий. Специально создаваемый в таких случаях штаб, в состав которого, как правило, входят ГИБДД, МЧС, транспортные предприятия и комитет по благоустройству, получает инструмент, дающий исчерпывающее представление о текущей оперативной обстановке, а также сведения о возникающих сложностях на маршрутах. Система позволяет своевременно подключать к решению задач соответствующие службы.

Аппаратный комплекс уже применялся при проведении спортивных и праздничных мероприятий. По мнению разработчиков, он готов обеспечить безопасность, комфорт и удобство передвижения болельщиков и участников чемпионата мира по футболу в 2018 г. В перспективе он будет дополнен математическим аппаратом для построения динамической модели развития ситуаций на дорогах. Также предполагается широкая интеграция с различными внешними системами и коммерческими организациями, участвующими в пассажирских перевозках.

