Возврат к росту в ритейле, развитие торговли в регионах и увеличение объемов электронной коммерции в России требуют соответствующего уровня цифровизации отрасли. К этому добавляется продолжающийся процесс импортозамещения и все большая самостоятельность покупателей в офлайн-магазинах. Среди основных трендов — интерес заказчиков к облачным сервисам и аутсорсингу ИТ-услуг, рост спроса на решения по обеспечению информационной безопасности. Одной из наиболее востребованных и перспективных технологий по-прежнему остается ИИ. Он находит свое применения в различных областях работы ритейлеров — от видеоаналитики в зоне кассового обслуживания и на складе до поддержки принятия решений по ассортименту и развитию сети.





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