От оплаты до коммуникации: ИИ проник почти во все бизнес-процессы ритейла

Как в мире, так и в России на рынке цифровизации ритейла продукты, созданные на базе искусственного интеллекта, стали основными ИТ-инструментами. Именно ИИ помогает собирать и анализировать информацию о покупателях, выстраивая эффективную коммуникацию. На фоне масштабной цифровизации многих бизнес-процессов розничная и электронная торговля движутся в сторону гибридного формата, работая одновременно на нескольких площадках для взаимодействия с покупателями во всех каналах сразу. Среди трендов также ― развитие инструментов самообслуживания, внедрение роботов для снижения стоимости доставки, операций на складах и, конечно, непрекращающийся процесс импортозамещения в отрасли.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ в розницу

№ 2023 г. № 2022 г. Название организации Совокупная выручка от проектов в рознице в 2023 г. (включая НДС, в ₽млн) Совокупная выручка от проектов в рознице в 2022 г. (включая НДС, в ₽млн) Рост выручки 2023/2022, %
1 1 Softline 27 112 21 790 24,4%
2 3 Эвотор 14 072 11 500 22,4%
3 4 Атол 7 048 5 711 23,4%
4 5 CSI 5 349 4 551 17,5%
5 7 -Рарус 3 423 3 123 9,6%

CNews Analytics, 2024

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Персонализация работы с покупателями диктует требования к информационной безопасности

Почти треть выручки Топ-20 участников рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ в розницу 2023» приходится на производителей кассового и торгового оборудования. Однако теперь рост своего бизнеса они обеспечивают не только благодаря диверсификации продуктовых линеек, но и за счет программных решений и облачных сервисов. Рост числа небольших офлайн- и онлайн-магазинов и изменения в структуре розницы в регионах создают спрос на аутсорсинг ИТ-услуг и стимулируют разработку новых решений. ИИ, мобильные приложения и решения в сфере ИБ обеспечивают ритейлеров инструментами для поддержки принятия решений, ускорения работы сотрудников и персонализации работы с клиентами.

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Революция в ценообразовании: как ИИ помогает ритейлерам выигрывать конкурентную борьбу

Информационные технологии развиваются немыслимыми темпами во всех сегментах бизнеса, включая ритейл. Как искусственный интеллект помогает магазинам выигрывать «ценовую борьбу» с конкурентами, наращивая продажи, читайте далее.

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Александр Иванов
«Гиппо»

Александр Иванов, «Гиппо» — как торговая сеть вырвалась из вендорлока и тиражировала кассы самообслуживания

«Гиппо» — одна из крупнейших торговых сетей Беларуси, в формате «гипермаркет» занимает пятую часть рынка страны. В 2023 году в сети завершился большой проект, объединивший в себе сразу три: замену кассового ПО, замену ПО для программы лояльности и тиражирование касс самообслуживания в магазинах. Александр Иванов, руководитель ИТ-управления сети «Гиппо», поделился тем, как ИТ-команда ритейлера справилась с таким проектом.

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Вячеслав Предыбайло
«Эвотор»

Вячеслав Предыбайло, «Эвотор»: При выборе решения нужно уточнять у поставщика все возможные расходы

Российский ритейл движется в сторону экономии, прозрачности и контроля во внедряемых ИТ-решениях. Какие технологии востребованы в средней сетевой рознице, как автоматизация может стать оптимизацией и как интеграции с разработчиками позволяют выходить в новые сегменты, рассказал Вячеслав Предыбайло, директор по отраслевым решениям ИТ-компании «Эвотор».

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Станислав Гоц
Lamoda

Станислав Гоц, Lamoda: У цифровизации есть обратная сторона — кадровый голод

Как Lamoda отвечает на вызовы быстро меняющегося рынка и идет еще дальше в собственной цифровизации — рассказал CNews Станислав Гоц, директор департамента бизнес-приложений и платформ.

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Торговая сеть с собственным производством в Китае внедрила российскую ERP. Результаты

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» активно модернизировала свою логистику и наращивала каналы продаж, но столкнулась с тем, что ИТ-ландшафт, который включал 16 учетных систем, больше не позволял бизнесу увеличивать объем товародвижения и проходимость данных. Решением стало внедрение «1С:ERP», которая обеспечила интеграцию процессов по всей цепочке товародвижения, обработки импортных поставок и каналов сбыта. Так компания объединила все данные по своим подразделениям в России и Китае: общий пул закупок, товародвижение, остатки, себестоимость, финансовые результаты. Руководитель направления «Розница и Дистрибуция» департамента 1С «Корус Консалтинг» Василий Малыхин — о том, как автоматизировать крупный ритейл на базе платформы «1С».

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