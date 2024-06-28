Цифровизация ритейла 2024
Возврат к росту в ритейле, развитие торговли в регионах и увеличение объемов электронной коммерции в России требуют соответствующего уровня цифровизации отрасли. К этому добавляется продолжающийся процесс импортозамещения и все большая самостоятельность покупателей в офлайн-магазинах. Среди основных трендов — интерес заказчиков к облачным сервисам и аутсорсингу ИТ-услуг, рост спроса на решения по обеспечению информационной безопасности. Одной из наиболее востребованных и перспективных технологий по-прежнему остается ИИ. Он находит свое применения в различных областях работы ритейлеров — от видеоаналитики в зоне кассового обслуживания и на складе до поддержки принятия решений по ассортименту и развитию сети.
28.06.2024
От оплаты до коммуникации: ИИ проник почти во все бизнес-процессы ритейла
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Как в мире, так и в России на рынке цифровизации ритейла продукты, созданные на базе искусственного интеллекта, стали основными ИТ-инструментами. Именно ИИ помогает собирать и анализировать информацию о покупателях, выстраивая эффективную коммуникацию. На фоне масштабной цифровизации многих бизнес-процессов розничная и электронная торговля движутся в сторону гибридного формата, работая одновременно на нескольких площадках для взаимодействия с покупателями во всех каналах сразу. Среди трендов также ― развитие инструментов самообслуживания, внедрение роботов для снижения стоимости доставки, операций на складах и, конечно, непрекращающийся процесс импортозамещения в отрасли.
Как в мире, так и в России на рынке цифровизации ритейла продукты, созданные на базе искусственного интеллекта, стали основными ИТ-инструментами. Именно ИИ помогает собирать и анализировать информацию о покупателях, выстраивая эффективную коммуникацию. На фоне масштабной цифровизации многих бизнес-процессов розничная и электронная торговля движутся в сторону гибридного формата, работая одновременно на нескольких площадках для взаимодействия с покупателями во всех каналах сразу. Среди трендов также ― развитие инструментов самообслуживания, внедрение роботов для снижения стоимости доставки, операций на складах и, конечно, непрекращающийся процесс импортозамещения в отрасли.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ в розницу
|№ 2023 г.
|№ 2022 г.
|Название организации
|Совокупная выручка от проектов в рознице в 2023 г. (включая НДС, в ₽млн)
|Совокупная выручка от проектов в рознице в 2022 г. (включая НДС, в ₽млн)
|Рост выручки 2023/2022, %
|1
|1
|Softline
|27 112
|21 790
|24,4%
|2
|3
|Эвотор
|14 072
|11 500
|22,4%
|3
|4
|Атол
|7 048
|5 711
|23,4%
|4
|5
|CSI
|5 349
|4 551
|17,5%
|5
|7
|1С-Рарус
|3 423
|3 123
|9,6%
CNews Analytics, 2024
Персонализация работы с покупателями диктует требования к информационной безопасности
Читать полностью Почти треть выручки Топ-20 участников рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ в розницу 2023» приходится на производителей кассового и торгового оборудования. Однако теперь рост своего бизнеса они обеспечивают не только благодаря диверсификации продуктовых линеек, но и за счет программных решений и облачных сервисов. Рост числа небольших офлайн- и онлайн-магазинов и изменения в структуре розницы в регионах создают спрос на аутсорсинг ИТ-услуг и стимулируют разработку новых решений. ИИ, мобильные приложения и решения в сфере ИБ обеспечивают ритейлеров инструментами для поддержки принятия решений, ускорения работы сотрудников и персонализации работы с клиентами.
Почти треть выручки Топ-20 участников рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ в розницу 2023» приходится на производителей кассового и торгового оборудования. Однако теперь рост своего бизнеса они обеспечивают не только благодаря диверсификации продуктовых линеек, но и за счет программных решений и облачных сервисов. Рост числа небольших офлайн- и онлайн-магазинов и изменения в структуре розницы в регионах создают спрос на аутсорсинг ИТ-услуг и стимулируют разработку новых решений. ИИ, мобильные приложения и решения в сфере ИБ обеспечивают ритейлеров инструментами для поддержки принятия решений, ускорения работы сотрудников и персонализации работы с клиентами.
Революция в ценообразовании: как ИИ помогает ритейлерам выигрывать конкурентную борьбу
Читать полностью Информационные технологии развиваются немыслимыми темпами во всех сегментах бизнеса, включая ритейл. Как искусственный интеллект помогает магазинам выигрывать «ценовую борьбу» с конкурентами, наращивая продажи, читайте далее.
Информационные технологии развиваются немыслимыми темпами во всех сегментах бизнеса, включая ритейл. Как искусственный интеллект помогает магазинам выигрывать «ценовую борьбу» с конкурентами, наращивая продажи, читайте далее.
Александр Иванов, «Гиппо» — как торговая сеть вырвалась из вендорлока и тиражировала кассы самообслуживания
Читать полностью «Гиппо» — одна из крупнейших торговых сетей Беларуси, в формате «гипермаркет» занимает пятую часть рынка страны. В 2023 году в сети завершился большой проект, объединивший в себе сразу три: замену кассового ПО, замену ПО для программы лояльности и тиражирование касс самообслуживания в магазинах. Александр Иванов, руководитель ИТ-управления сети «Гиппо», поделился тем, как ИТ-команда ритейлера справилась с таким проектом.
«Гиппо» — одна из крупнейших торговых сетей Беларуси, в формате «гипермаркет» занимает пятую часть рынка страны. В 2023 году в сети завершился большой проект, объединивший в себе сразу три: замену кассового ПО, замену ПО для программы лояльности и тиражирование касс самообслуживания в магазинах. Александр Иванов, руководитель ИТ-управления сети «Гиппо», поделился тем, как ИТ-команда ритейлера справилась с таким проектом.
Вячеслав Предыбайло, «Эвотор»: При выборе решения нужно уточнять у поставщика все возможные расходы
Читать полностью Российский ритейл движется в сторону экономии, прозрачности и контроля во внедряемых ИТ-решениях. Какие технологии востребованы в средней сетевой рознице, как автоматизация может стать оптимизацией и как интеграции с разработчиками позволяют выходить в новые сегменты, рассказал Вячеслав Предыбайло, директор по отраслевым решениям ИТ-компании «Эвотор».
Российский ритейл движется в сторону экономии, прозрачности и контроля во внедряемых ИТ-решениях. Какие технологии востребованы в средней сетевой рознице, как автоматизация может стать оптимизацией и как интеграции с разработчиками позволяют выходить в новые сегменты, рассказал Вячеслав Предыбайло, директор по отраслевым решениям ИТ-компании «Эвотор».
Торговая сеть с собственным производством в Китае внедрила российскую ERP. Результаты
Читать полностью Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» активно модернизировала свою логистику и наращивала каналы продаж, но столкнулась с тем, что ИТ-ландшафт, который включал 16 учетных систем, больше не позволял бизнесу увеличивать объем товародвижения и проходимость данных. Решением стало внедрение «1С:ERP», которая обеспечила интеграцию процессов по всей цепочке товародвижения, обработки импортных поставок и каналов сбыта. Так компания объединила все данные по своим подразделениям в России и Китае: общий пул закупок, товародвижение, остатки, себестоимость, финансовые результаты. Руководитель направления «Розница и Дистрибуция» департамента 1С «Корус Консалтинг» Василий Малыхин — о том, как автоматизировать крупный ритейл на базе платформы «1С».
Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» активно модернизировала свою логистику и наращивала каналы продаж, но столкнулась с тем, что ИТ-ландшафт, который включал 16 учетных систем, больше не позволял бизнесу увеличивать объем товародвижения и проходимость данных. Решением стало внедрение «1С:ERP», которая обеспечила интеграцию процессов по всей цепочке товародвижения, обработки импортных поставок и каналов сбыта. Так компания объединила все данные по своим подразделениям в России и Китае: общий пул закупок, товародвижение, остатки, себестоимость, финансовые результаты. Руководитель направления «Розница и Дистрибуция» департамента 1С «Корус Консалтинг» Василий Малыхин — о том, как автоматизировать крупный ритейл на базе платформы «1С».
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