Начались продажи крошечного компьютера Microsoft, который бесполезен без интернета. На него нельзя устанавливать программы

В продажу проступил компьютер Windows 365 Link корпорации Microsoft. Это своего рода «тонкий клиент» – Windows на нем есть, но программы на нем не запустить, так как предназначен он исключительно для работы с облачной Windows. Стоит новинка очень дешево, однако Microsoft не в убытке – она возьмет свое подписками на собственные облака.

Вечный онлайн для компьютера

Корпорация Microsoft начала продажи своего компьютера Windows 365 Link, премьера которого состоялась в ноябре 2024 г. Новинка характеризуется в первую очередь компактными размерами, то есть это полноценный неттоп, однако он лишь с виду похож на всех других представителей этого вида ПК.

Windows 365 Link отличается от них своей общей концепцией. Это не совсем компьютер в широком понимании этого слова, потому что любой домашний или офисный ПК – это автономное устройство, полностью функциональное без подключения к интернету. Windows 365 Link же становится едва ли не «кирпичом» при отключении его от Всемирной паутины – он предназначен для работы исключительно с облачной версией OC Windows.

Как сообщал CNews, такой сервис в активе Microsoft имеется – называется Windows 365. Основная целевая аудитория – корпоративные клиенты, которые хотят работать в современной ОС, но не готовы тратить крупные суммы на апгрейт своего парка компьютеров. На них же рассчитан и сам Windows 365 Link – компьютер без учета подписки на облако стоит $350 или 29,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 апреля 2025 г.

Удачная мимикрия

Windows 365 Link очень хорошо маскируется под неттоп самого начального уровня. К его преимуществам следует отнести широкий набор проводных разъемов – Ethernet, DP, HDMI, USB-C 3.2 и три полноразмерных USB 3.2, один из которых размещен на лицевой панели рядом с входом под акустику или наушники. И это при том факте, что компьютер фактически может запросто уместиться на ладони благодаря размерам 120х120х30 мм и во время работе не издает ни единого децибела шума – в нем нет механических компонентов, способных генерировать звук.

Microsoft Места этот ПК занимает минимум

Однако на этом этапе начинаются компромиссы. В компьютере действительно нет жесткого диска с его шумной и ненадежной механикой, но нет и SSD – вместо них установлена обычная флеш-память, хотя и относительно быстрая – UFS, как в современных не самых дешевых смартфонах.

Вентилятора охлаждения в новом неттопе Microsoft тоже нет – система охлаждения пассивная и включает в себя не только радиатор внутри корпуса, но и сам корпус, который изготовлен из алюминиевого сплава и, по заверениям Microsoft, на 90% состоит из вторично переработанного сырья.

Две Windows вместо одной

С аппаратной точки зрения Windows 365 Link – это все же полноценный, пусть далеко не самый производительный компьютер. В его распоряжении есть 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ, а также процессор Intel N250 с тепловыделением (TDP) всего лишь 6 Вт, что объясняет отсутствие вентилятора. Чип производится по техпроцессу 10 нм, выпускается с января 2025 г., имеет четыре ядра и четыре потока и может разгоняться до штатных 3,8 ГГц.

Также в наличии модули беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, с декабря 2022 г. разрешенный в России. Он поддерживает работу в диапазоне 6 ГГц.

ПК поставляется с сильно урезанной версией Windows, способной лишь на то, чтобы настроить подключение к интернету и добраться до облачного сервиса Windows 365, где и будет запускаться полноценная ОС, пишет профильный портал Windows Central.

Microsoft не раскрывает, можно ли установить на Windows 365 Link полноценную ОС своими силами. С точки зрения спецификаций неттоп вполне подходит под системные требования даже неоптимизированной Windows 11.

Не для России

Windows 365 Link поступил в продажу в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, Новой Зеландии, США и Японии. О релизе в других странах Microsoft сообщит дополнительно.

Техника Microsoft в России продается

В России техника Microsoft не продается много лет, но на маркетплейсах или на сайтах с объявлениями ее по-прежнему можно приобрести с доставкой до ближайшего пункта выдачи или на дом. Однако стоит помнить, что весной 2024 г. Microsoft начала выгонять российских клиентов из своих облаков, без них пользоваться Windows 365 Link по умолчанию невозможно. Санкции тогда коснулись только бизнес-клиентов Microsoft, но и частным пользователям из России Microsoft тоже не дает покоя, например, отлучает их от обновлений Windows.