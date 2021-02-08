Начались продажи первого в мире ноутбука с семью дисплеями. Фото

Expanscape выпустила ноутбук Aurora 7 с семью экранами – полноценную рабочую станцию на производительных процессорах AMD и Intel. Пользователь может установить в устройство до 128 ГБ оперативной памяти и четыре накопителя до 8 ТБ в сумме. Также в нем есть игровая видеокарта, а четыре из семи экранов поддерживают 4К-разрешение (остальные три – Full HD).

Семь экранов вместо одного

Компания Expanscape сообщила о начале предварительных продаж своего ноутбука Aurora 7 со встроенными в него семью дисплеями. Ни один из существующих на 8 февраля 2021 г. мобильных ПК не мог похвастаться таким количеством экранов.

Каждый из семи дисплеев в Aurora 7 основывается на IPS-матрице и имеет частоту обновления 60 Гц. Expanscape пока не раскрывает стоимость своего творения, поскольку это лишь прототип, но она уже принимает заказы на него – каждый, кто желает приобрести Aurora 7, может обратиться напрямую к производителю и выбрать нужную ему конфигурацию. Для этого нужно связаться с ним по электронной почте, после чего сообщить ему свои контактные данные, чтобы он прислал прайс-лист. На сайте Expanscape сказано: « В связи с тем, что мы продаем эксклюзивный прототип, вам нужно будет подписать соглашение о неразглашении, запрещающее вам обсуждать с кем-либо наши ценовые предложения. Обратите внимание, что цены могут измениться по мере приближения к выпуску коммерческого продукта».

Кастомизировать, по данным портала TechPowerUp, можно объем оперативной памяти и вместимость дисковой подсистемы, плюс есть возможность выбрать центральный процессор – по одной модели AMD и Intel.

Для Aurora 7 это вторая мировая премьера – первая состоялась в январе 2020 г. на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе (США). На тот момент Expanscape еще не знала, какие у ее ноутбука будут итоговые характеристики, и не сообщала, когда он поступит в производство, пусть и мелкосерийное. Она сообщила лишь, что в него можно будет установить до 64 ГБ ОЗУ и процессор Intel Core i9-9900K девятого поколения.

Обновленный Aurora 7

Эти данные утратили актуальность – за год, прошедший с анонса Aurora 7 на CES 2020 лэптоп стал более производительным и получил приставку «М3» к своему названию.

Конфигурация дисплеев

Экраны в Aurora 7 подразделяются на два вида: четыре основных и три вспомогательных. Последние поддерживают разрешение Full HD или 1920х1080 точек при диагонали 7 дюймов.

Основные экраны – это квартет 17,3-дюймовых панелей с разрешением 3840х2160 точек каждая (формат Ultra HD или 4К).

Сценариев для использования семи экранов одновременно - множество

Чтобы итоговая конструкция ноутбука получилась в меру компактной, разработчики разместили два основных дисплея горизонтально один над другим, а два оставшихся расположили вертикально по бокам от них. Два семидюймовых экрана выдвигаются над вертикальными основными, тогда как третий размещен под клавиатурой, рядом с тачпадом.

Процессор и видеокарта

Expanscape позволяет собрать Aurora 7 на базе процессора AMD Ryzen 9 3950x. Это 16-ядерный чип с поддержкой 32 потоков, частотой от базовых 3,5 ГГц до пиковых 4,7 ГГц и 14 МБ кэша третьего уровня. TDP данного процессора достигает 105 Вт. AMD выпустила Ryzen 9 3950x осенью 2019 г. и производит его по семинанометровому техпроцессу на фабрике TSMC.

Aurora 7 в сложенном состоянии

Для тех, кто предпочитает ПК и ноутбуки на процессорах Intel, у Expanscape есть модификация Aurora 7 на базе Core i9-10900k. Он вышел во II квартале 2020 г. и располагает 10 ядрами на частоте от 3,7 до 5,3 ГГц и поддержкой 20 потоков. У этого 14-нанометрового CPU есть TDP в пределах 135 Вт и 20 МБ кэш-памяти третьего уровня.

В отличие от процессора, видеоподсистему пользователь выбрать не сможет. Во всех конфигурациях ноутбука установлена безальтернативная дискретная карта Nvidia GeForce RTX 2070 вместо заявленной изначально GeForce 1060. Объем ее памяти производитель не уточняет.

Оперативная память и накопители

В Aurora 7 производитель позволяет установить до 128 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2933. Однако такой объем доступен пока только для конфигурации на Intel Core – версия ноутбука с AMD получит максимум 64 ГБ ОЗУ.

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Дисковая подсистема ноутбука состоит из четырех накопителей – двух SATA и еще двух М2. В слоты М2 производитель установить два Samsung 970 EVO Plus емкостью до 2 ТБ, а как только SSD серии 980 станут доступны, то в ноутбуке будут использоваться именно они. Модель SATA-накопителей пока неизвестна, но их емкость тоже может достигать 2 ТБ, что в сумме дает 8 ТБ дискового пространства. Для ноутбука на платформе AMD реализована поддержка двух М2 и одного SATA-накопителя, то есть суммарный объем составит максимум 6 ТБ. В предыдущей версии максимальный суммарный объем памяти не превышал 4,5 ТБ.

Дополнительные спецификации

Aurora 7 укомплектован двумя аккумуляторами на 230 Втч в сумме. При обычной «офисной» нагрузке одного их заряда ноутбуку хватит на 2 часа 20 минут автономной работы.

Ноутбук укомплектован двухмегапиксельной веб-камерой, встроенными динамиками и сабвуфером. Параметры модулей беспроводной связи и информацию о количестве проводных интерфейсов разработчик Aurora 7 пока не раскрывает.

Ноутбуки с несколькими дисплеями

Разработкой ноутбуков, у которых больше одного экрана, занимаются многие производители. Например, еще на CES 2017 в самом начале 2017 г. компания Razer (выпускает игровые аксессуары) показала прототип ноутбука Project Valerie с тремя экранами 4К по 17,3 дюйма каждый.

Razer Project Valerie

Два боковых дисплея в Project Valerie разработчики установили на моторизированные усиленные шарниры с возможностью автоматического раскрытия. В продажу ноутбук так и не поступил.

В октябре 2019 г. в российской рознице появился ноутбук Asus ZenBook Pro Duo – у него тоже есть два экрана, но конструкция у корпуса классическая. Основной дисплей здесь – это панель OLED с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 4К, а второй получил название ScreenPad Plus и диагональ 14 дюймов при разрешении 4К.

Asus ZenBook Pro Duo

Он выполнен во всю ширину корпуса и располагает соотношением сторон 32:9, а находится этот дисплея прямо над клавиатурой. Его можно использовать как дополнительный монитор, выводя одно изображение на два дисплея сразу. Также есть возможность «обособленного» его использования.

В конце мая 2019 г. Компания Intel показала концепт игрового ноутбука с двумя экранами, где дополнительный экран в плоскости клавиатуры можно приподнять до нужного пользователю угла наклона. Благодаря камере, которая отслеживает движения глаз, переключаться между экранами можно было просто взглядом.

Прототип ноутбука Intel с двумя экранами

Основной экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920х1080 пикселей в ноутбуке Intel находится на своем обычном месте. Дополнительный же дисплей при диагонали 12,3 дюйма и разрешении 1920x720 точек находится там же, где и у Asus ZenBook Pro Duo.