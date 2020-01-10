Таинственная компания создала монструозный ноутбук с семью полноразмерными экранами. Фото

Количество имеет значение

Дебютировал первый в мире ноутбук с семью встроенными экранами – Aurora 7, разработанный компанией Expanscape. Лэптоп способен превращаться в полноценную рабочую станцию, однако в сложенном виде сохраняет возможность относительно удобной транспортировки.

Отметим, что Aurora 7 – пока единственный продукт компании Expanscape. На момент публикации материала на ее официальном сайте отсутствовала любая контактная информация – телефоны, адрес офиса и др. (вместо них было указано «coming soon» – «скоро появится»). В официальном блоге компании в Twitter сказано, что она основана в 2019 г., однако сам блог зарегистрирован в январе 2020 г., и все посты в нем посвящены пока лишь только Aurora 7.

Aurora 7, по данным ресурса PC World, пока не готов к массовому производству – показанный на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе экземпляр был инженерным прототипом. На момент публикации материала Expanscape не раскрывала свои по выпуску Aurora 7 на рынок и держала в тайне его рекомендуемую стоимость, но отметила, что собрала несколько экземпляров Aurora 7 и готова продать их.

Между тем, по современным меркам Aurora 7 обладает актуальными спецификациями, и с точки зрения возможностей его аппаратной составляющей его можно отнести как к профессиональным, так и к игровым моделям.

Expanscape Aurora 7

Зачем так много

В Aurora 7 предусмотрено два типа дисплеев – основные и вспомогательные. К первым относятся четыре экрана с диагональю 17,3 дюйма и поддержкой высокого разрешения 4К, а три оставшихся – вспомогательные, с разрешением 1920х1200 точек (Full HD) и 7 дюймами по диагонали.

Сложно представить, кому необходимо столь внушительное число дисплеев в ноутбуке

Чтобы итоговая конструкция ноутбука получилась в меру компактной, разработчики разместили два основных дисплея горизонтально один над другим, а два оставшихся расположили вертикально по бокам от них. Два 7-дюймовых экрана выдвигаются над вертикальными основными, тогда как третий размещен под клавиатурой, рядом с тачпадом.

Разработчики не объяснили, в каких сценариях использования ноутбуков могут быть задействованы все семь дисплеев. Кроме того, каждый из них имеет весьма широкие рамки по всему периметру, что исключает возможность их превращения в единый большой дисплей. Во время премьеры девелоперы показали, что на каждый из семи экранов может выводиться отдельное изображение.

Технические характеристики

Создатели Aurora 7 раскрыли далеко не все подробности относительно электроники своего творения. Это может быть связано с открытой датой поступления в продажу – этому моменту некоторые из компонентов, в частности, видеоподсистема, могут утратить свою актуальность.

Aurora 7 в сложенном виде

Известно, что показанный экземпляр Aurora 7 построен на мощном, но при этом не самом новом 14-нанометровом процессоре Core i9-9900K. Графику в ноутбуке обрабатывает видеокарта Nvidia линейки GeForce RTX с поддержкой трассировки лучей, но при этом разработчики не уточнили ее модель и одновременно намекнули, что графических чипов в ноутбуке может быть несколько.

В качестве основного носителя информации в Aurora 7 используется SSD-накопитель с поддержкой технологии NVMe. Его объем и суммарное количество поддерживаемых ноутбуком носителей держатся в тайне. Объем оперативной памяти в новинке может достигать 64 ГБ, но, опять же, представители Expanscape не уточняют количество разъемов SODIMM и объем памяти в минимальной конфигурации.

Идея не нова

Идея по созданию ноутбуков с несколькими экранами компании Expanscape не принадлежит – ровно на три года ее опередила компания Razer, производитель компьютеров, ноутбуков и аксессуаров для геймеров. На CES 2017 она продемонстрировала прототип мобильного ПК Project Valerie с тремя экранами по 17,3 дюйма каждый, с поддержкой 4К-разрешения.

Razer Project Valerie

В отличие от Aurora 7 с его широкими рамками экранов, боковые рамки экранов Project Valerie имеют минимальную толщину, способствующую их использованию в качестве единого дисплея. Суммарное разрешение в таком режиме составляет 11520х2160 пикселей, плюс каждый из мониторов поддерживал технологию Nvidia G-Sync, необходимую для очень динамичных видеоигр.

Два боковых дисплея в Project Valerie разработчики установили на моторизированные усиленные шарниры с возможностью автоматического раскрытия. Ноутбук комплектовался топовой на тот момент видеокартой Nvidia GeForce GTX 1080, однако в продажу, даже спустя три года, он так и не поступил.

Реально существующие ноутбуки с несколькими дисплеями

В 2020 г. в продаже можно найти лэптопы с двумя полноценными дисплеями. В их число входит, в частности, доступный в России с октября 2019 г. Asus ZenBook Pro Duo. Основной экран ноутбука ZenBook Pro Duo основан на матрице OLED с диагональю 15,6 дюйма и характеризуется разрешением 4К, 3840х2160 точек. Второй дисплей получил название ScreenPad Plus и диагональ 14 дюймов при разрешении 4К. Он выполнен во всю ширину корпуса и располагает соотношением сторон 32:9, то есть он очень вытянутый, чтобы осталось место под полноразмерную клавиатуру. В ноутбуке его можно использовать как дополнительный монитор, выводя одно изображение на два дисплея сразу. Также есть возможность «обособленного» его использования – можно размещать на нем отдельные окна программ, устраивать дополнительный рабочий стол с ярлыками приложений.

Asus ZenBook Pro Duo

В дополнение к ZenBook Pro Duo у Asus есть ноутбук ZenBook Pro с идентичным форм-фактором. Габариты его дисплеев сохранены без изменений, а разрешение снижено до Full HD (1920х1080 пикселей).