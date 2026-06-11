«Островок» рассказал, куда поедут россияне этим летом

В число самых популярных направлений этого лета вошли крупные туристические центры России и курорты Краснодарского края, а самым быстрорастущим регионом стал Крым. Спрос на отдых за рубежом вырос на 20% — такими данными поделились аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Об этом CNews сообщили представители «Островка».

Внутренний туризм остается основой летнего спроса в 2026 г. На российские направления приходится 80% всех бронирований россиян на лето 2026 г. В топ направлений для путешествий входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Сириус, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Зеленоградск, Геленджик, Владивосток.

Самые высокие темпы роста бронирований на лето показывают пляжные направления Крыма: спрос на размещение вырос на 12% год к году. Среди городов наиболее заметный прирост фиксируется в Евпатории (+23%), Феодосии и Алуште (+16%), Ялте (+13%), Севастополе (+12%), Судаке (+7%). Из числа направлений Краснодарского особенным ростом выделяется Анапе — почти в два раза (+90%), Кабардинка (+55%), Геленджик (+27%).

«Несмотря на новостной фон вокруг Крыма в последние недели, бронирования на июль и июль — а это пик сезона в регионе — идут активно, опережая прошлогодние значения», — сказала Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок».

Среди направлений Краснодарского края в этом году особенно выделяется Анапа — рост числа бронирований почти в два раза (+90%), Кабардинка (+55%), Геленджик (+27%). «Краснодарский край в этом сезоне получил дополнительный импульс: открытие пляжей дало толчок спросу», — добавляет эксперт.

Повышенный интерес этим летом также наблюдается к регионам Дальнего Востока: число бронирований в Республике Саха выросло на 32% относительно прошлого года, в Амурской области — на 11%, в Приморском крае — на 5%. Среди регионов для активного отдыха растет популярность Северной Осетии — на 8% год к году.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на лето 2026 г. составляет 6,4 тыс. руб. — на 3% выше показателя прошлого года (6,2 тыс. руб.).

Дополнительный импульс туристическому спросу в начале сезона дали длинные выходные по случаю Дня России. По данным «Островка», число бронирований в объектах размещения по стране на период 12-14 июня выросло на 5% по сравнению с праздничными выходными прошлого года.

Этим летом на международные направления приходится каждое пятое бронирование российских туристов (20%) — показатель увеличился на 4 п.п. год к году (в 2025 г. — 16%). Общий спрос на зарубежные поездки вырос на 20%.

Отдельные направления показывают еще более динамичный рост: во Вьетнаме, с которым в этом сезоне увеличилось авиасообщение, спрос вырос вдвое, в Китае — на 83%, в Грузии — на 66%, в Южной Корее — на 58%, в Армении и Узбекистане — на 45%, в Турции и Японии — на 35%, в Абхазии — на 26%.

«Путешествовать за рубеж в этом году выгоднее, чем в прошлом: свою роль сыграло укрепление рубля. По большинству популярных зарубежных направлений стоимость снизилась: в Турции, Италии, Китае — на 2%, в странах ближнего зарубежья — Грузии, Армении, Узбекистане — несколько больше, на 5-7%», — сказала Дарья Кочеткова.

В топ-10 самых популярных зарубежных направлений летом 2026 г. входят Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Армения, Италия, Казахстан, Узбекистан, Япония и Китай.