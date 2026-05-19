«Аквариуса» представил новые устройства для госсектора и бизнеса

Компания «Аквариус» представила три новых клиентских устройства: смартфон с премиальным дизайном, повышенной прочностью и поддержкой 5G Aquarius AQfone NS D21; планшет для государственных, банковских и офисных работников Aquarius AQpad L311; ноутбук базового уровня Aquarius AQbook E25.

Все три продукта — полностью российской разработки, совместимы с отечественными ОС, предлагают сбалансированную цену и предназначены для оснащения автоматизированных рабочих мест в государственном и корпоративном секторах.

«Расширение линейки клиентских устройств — закономерный шаг «Аквариуса», направленный на удовлетворение растущего спроса государства и бизнеса на стабильную и технологически независимую инфраструктуру для офисов и мобильных сотрудников. Мы предлагаем сбалансированный продукт для корпоративного сектора. Каждое устройство — от смартфона до ноутбука — разработано и произведено в России. Наши решения построены на отечественных компонентах, гарантируют высокое качество и надежность и полностью покрывают ключевые потребности российских компаний», — сказал Николай Петров, директор бизнес-юнита «Клиентские устройства и Корпоративная мобильность компании «Аквариус».

Aquarius AQfone NS D21 — флагманский смартфон для руководителей и мобильных сотрудников. Устройство приходит на смену первому поколению смартфонов «Аквариус» и сбалансировано по весу (210 г), производительности и времени автономной работы. Прочный металлический корпус и степень защиты IP68 гарантируют сохранность данных при падениях и воздействии воды. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном, до 12 ГБ оперативной памяти, накопителем до 512 ГБ и основной камерой 50 МП с оптической стабилизацией. Аккумулятор 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Подключение к внешнему монитору в режиме расширенного экрана позволяет использовать устройство для доступа к корпоративной среде. Физические выключатели камеры и микрофона обеспечивают контроль конфиденциальности.

Aquarius AQpad L311 — клиентский планшет для работы с документами и сбора биометрии. Планшет ориентирован на сотрудников банков, ФОИВ, РОИВ и коммерческих компаний, которым требуется легкий инструмент для чтения и обработки документов. Экран 11,35 дюйма с соотношением сторон как у листа А4 (1:√2) позволяет выводить больше информации на сайтах и в приложениях без постоянного масштабирования. Премиальный металлический корпус сочетается с батареей 8600 мА·ч (до 10 часов работы), двумя портами USB Type-C, частотой обновления 90 Гц и адаптацией для сбора биометрии. Опциональные чехол-клавиатура и HDMI-переходник превращают планшет в полноценное мобильное рабочее место.

Aquarius AQbook E25 — базовый ноутбук для организации рабочих мест. Модель начального уровня создана для госсектора, образования и бюджетной сферы, где важны низкая стоимость владения и российское происхождение оборудования. Ноутбук выполнен в пластиковом корпусе, оснащен 15,6-дюймовым FullHD IPS-экраном с узкими рамками и открытием на 180 градусов. В основе — процессоры Intel Core 12 или 13 поколения, оперативная память DDR5 с возможностью расширения до 64 ГБ и два слота для SSD-накопителей. Батарея повышенной ёмкости обеспечивает до 10 часов автономной работы. Порты USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения монитора, веб-камера 2 МП и два микрофона делают ноутбук готовым решением для видеоконференций и удаленной работы.