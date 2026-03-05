Вышла новая редакция 5.0 программы «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» с измененным названием

27 февраля 2026 года выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Также изменилось наименование продукта на «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА». Об этом CNews сообщили представители ITLand.

«1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» предназначен для расширения функциональных возможностей по управлению проектами, портфелями и программами проектов программных продуктов «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Комплексная автоматизация» и решений на их основе.

В новой пятой редакции пользователям доступны новые функциональные возможности в управлении портфелями, тематическим планом (производственной программой) и контрактацией, работами и сроками, объемами и бюджетами, экономикой и общефирменным бюджетированием, ресурсами проектов, работой подразделений, субподрядом.

«1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» — готовое ИТ-решение для автоматизации крупных и средних проектно-ориентированных организаций и их филиалов, отдельных юридических лиц холдингов, аффилированных с головной структурой. Позволяет создать экосистему на «1С» для совместной работы подразделений – содержит готовые рабочие места для разных ролей компании, включая руководителей проектов.

«1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» работает с конфигурациями, содержащими «ERP Управление предприятием 2». Используется для комплексного управления проектами, заказами, ресурсами, финансами проектной организацией в едином пространстве с план-фактным анализом до первички.

Позволяет автоматизировать в одном программном продукте проектный, производственный, управленческий, бухгалтерский учеты.

При разработке новой редакции 5.0 был учтен опыт, накопленный при внедрении и эксплуатации продуктов линейки «1С:PM Управление проектами» в более чем 750 предприятиях различных отраслей и форм собственности, среди которых: ООО «Газпромнефть НТЦ», ООО «Желдорпроект», ООО «НК Технология», АО «Криогаз», ООО «ЛАН-Проект» и многие другие.

Новые функциональные возможности

Портфели проектов, тематический план и контрактация: управление структурами программ и портфелей проектов; заявки на проекты и формирование инвестиционной программы; оценка проекта и расчет цены контракта; управление контрактацией; управление проектными договорами и обязательствами.

Управление проектами: работа с многомерными проектами; управление иерархическими проектами; выбор и настройка моделей управления, видов планов проекта; сквозные сценарии планирования, редактирование предыдущих версий плана; визуализация фаз и контрольных точек проекта; формирование статус-отчетов по проектам.

Работы, сроки и содержание проекта: ведение объемных графиков в редакторе планов; обновленная диаграмма Ганта, синхронизированная с деревом задач; одновременное редактирование нескольких планов проекта; отображение таймлайна проекта; дополнительные ограничения расчета сроков проекта; планирование рабочего времени внутри дня; рабочие календари проектных ресурсов, базовые и зависимые календари; поддержка задач с типом «гамак»; связь ресурсов и сроков задач через интенсивность; поддержка возможности неоперативного расчета сроков проекта.

Ресурсы проектов, работа подразделений и субподрядчиков, ТМЦ: табличный редактор ресурсов и результатов проекта; редактирование в табличном редакторе ресурсов и результатов по сценариям «План» и «Факт плюс Прогноз»; задание мощности команды проекта; управление периодами вывода данных в табличном редакторе; актуализация данных: по фактическим данным, с перепланированием; возможность комментирования ячеек в табличном редакторе; согласование трудозатрат; управление проектными знаниями, нормирование проектных работ; рабочее место руководителя подразделения; сводный прогноз трудозатрат по ролям и трудовым ресурсам; моделирование эффективности проекта; анализ экономики подразделения; планирование материальных затрат проекта; формирование заказов покупателей и заказов поставщикам на основании проектных данных; формирование заказов на производство на основании проектных данных (только при работе с «1С:ERP»); учет фактических затрат по материальным ресурсам; анализ движения ТМЦ в разрезе проектов и проектных работ.

Проектное бюджетирование: редактирование БДР и БДДС в редакторе планов и табличном редакторе; редактирование в табличном редакторе экономических данных по сценариям «План» и «Факт плюс Прогноз»; управление периодами вывода данных в табличном редакторе; актуализация данных БДР и БДДС по фактическим данным, с перепланированием; учет экономических данных в валюте управленческого и регламентного учета, и в валюте операции; выделение НДС в экономических данных; управление рисками проекта; формирование дерева ключевых показателей проекта.

Экономика и общефирменное бюджетирование: формирование бюджета проектной деятельности и годового общефирменного бюджета по проектам; формирование заявок на расход денежных средств по проектам (Казначейство); распределение начисленной заработной платы по проектам и отражение в проектном бюджетировании; расширенный (параметрический) учет и распределение затрат по направлениям деятельности (этапам проектов), распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов по проектам.

«1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» имеет встроенные механизмы обмена с «1С:Документооборот», «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Аналитика» (витрина данных), разработанными на платформе «1С:Предприятие 8.3». Также реализованы: обмен данными с Microsoft Project, Renga, BIM-плеер, интеграция с «Битрикс24».

Программный продукт включен в реестр российского ПО под №1343 от 05.09.2016.

Работает на операционных системах Microsoft Windows, macOS и импортонезависимом Linux, базах данных Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle Database и импортонезависимом PostgreSQL.

Использование программного продукта «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» возможно только при интеграции с решениями, содержащими конфигурации «ERP Управление предприятием» или «Комплексная автоматизация». Отдельное использование «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» и дополнительных лицензий к нему не предусмотрено.

Продукт разработан совместно компанией ITLand и фирмой «1С», прошел сертификацию «1С:Совместимо».