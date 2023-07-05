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Cloud4Y подобрал отечественные аналоги западного ПО и «железа»

С введением санкций многие компании столкнулись с проблемой недоступности привычных IT-решений. Разработчики популярного системного и прикладного ПО ушли с российского рынка, вынудив бизнес искать альтернативу. Cloud4Y помогает работать, «как раньше», с помощью антисанкционного пакета решений.

Мы подобрали отечественные аналоги программного и аппаратного обеспечения, которые способны достойно заменить западных собратьев.

Инфраструктура как сервис (IaaS)

С 2022 года Cloud4Y полностью перешел на использование сертифицированных Российских средств защиты информации и как технологический партнер активно участвует в разработке российской системы виртуализации РУСТЭК, предоставляющей отличную производительность, масштабируемость и функциональные возможности для гиперконвергентных облачных решений. В IV квартале 2023 года ожидается завершение сертификации системы виртуализации РУСТЕК по требованиям безопасности ФСТЭК России.

Возможности РУСТЭК:

  • Брандмауэр, IPAM, Виртуальные роутеры, BGP, NAT, VXLAN, GRE, GENEVA
  • Высокая отказоустойчивость для ВМ и управляющих сервисов
  • Режим катастрофоустойчивости
  • Единый центр, из которого выполняется установка, настройка и обновление
  • Встроенные решения по безопасности
  • Гибкая настройка прав доступа
  • Возможность работы в режиме самообслуживания
  • Типовые задачи легко автоматизируются
  • Сбор статистики событий, действий пользователей и администраторов

В 2023 году Cloud4Y построил облако для размещения государственных информационных систем (ГИС) с возможностью аттестации по требованиям безопасности информации. В инфраструктуре облака используются российская платформа виртуализации РУСТЭК, оборудование, включенное в Реестр российской радиоэлектронной продукции, программное обеспечение, включенное в реестр российского программного обеспечения.

Безопасность и защита данных

Cloud4Y делает акцент на безопасности информационных систем и решениях для защиты персональных данных. Наша инфраструктура аттестована по наивысшим классам защиты УЗ-1 и К-1 для размещения персональных данных и государственных систем. Аттестат по безопасности инфраструктуры непрерывно поддерживается с 2016 года, выполнена переаттестация на современные требования по безопасности в 2023 году.

Компания Cloud4Y оказывает услуги по безопасности и защите информации на основании лицензий ФСТЭК и ФСБ России. Накоплен значительный опыт подключения государственных заказчиков к системам электронного Правительства России, таким как СМЭВ, RSNET, ЕГИСЗ, ГОССОПКА.

Для защиты информации используются российские сертифицированные и зарекомендовавшие себя решения вендоров Инфотекс, Континент, С-Терра, Positive Technologies, DLP Stachanovets, UserGate, КиберБэкап, КриптоПро, Communigate и других.

Размещение инфраструктуры за рубежом

Для компаний, которым необходимо размещать данные за пределами РФ, сохраняя оплату в рублях, Cloud4Y открыл офис и разместил дата-центр уровня TIER III в Турции. Теперь мы готовы предложить российским компаниям облачные решения на новой площадке. Спустя полтора года более полусотни российских организаций, в том числе из крупных финансовых компаний, потребляют наши ресурсы в Турции.

Зарубежный ЦОД позволяет клиентам иметь резервную удаленную площадку, вести бизнес с иностранными клиентами, использовать лицензионную продукцию Microsoft и других вендоров, а также получать обновления и техническую поддержку от иностранных вендоров ПО и оборудования.

В Cloud4Y для новых клиентов доступен 30-дневный бесплатный тестовый доступ на сайте cloud4y.ru.

Cloud4Y – это отказоустойчивые инфраструктурные решения SLA 99.982%, почасовой биллинг, круглосуточная техническая поддержка и персональный менеджер. Наши инженеры бесплатно осуществляют миграцию инфраструктуры и готовы реализовать проекты под задачи клиенты.

Токен: Kra23YxP8Рекламодатель: ООО "ФЛЕКС"ИНН/ОГРН: 7743122379/1157746911816Сайт: https://www.cloud4y.ru/?roistat_visit=2882766

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