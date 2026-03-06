SlickJump - СликДжамп

Разделы

SlickJump — российская компания, разработчик одноименной платформы контекстной рекламы, базирующейся на интеллектуальных алгоритмах анализа смысловой составляющей контента. Платформа объединяет редакторские площадки Рунета — с одной стороны, и фармацевтические, FMCG и автомобильные бренды — с другой.

06.03.2026 SlickJump: блокировка Telegram обнулит 25 млрд руб.: кто потеряет больше всех 1
09.11.2022 Мобильный трафик в Рунете вырос до 90% 1
07.11.2022 Рунет захватывают боты: эксперты зафиксировали рекордный рост 1
19.04.2022 Аналитика Slickjump: мобильный трафик в Рунете за месяц поставил рекорд 1
10.03.2022 В Рунете отказываются показывать рекламу от Google 1
24.01.2022 Доля мобильного трафика в Рунете за 2021 г. выросла на 2% 1
28.07.2014 Резидент «Сколково» разработал технологию поиска на текущей странице 1
24.06.2014 SlickJump представил новое решение для показа мобильной рекламы на носимых устройствах 1
05.06.2014 SlickJump предлагает новый способ размещения и показа рекламной информации 1

