SlickJump СликДжамп
SlickJump — российская компания, разработчик одноименной платформы контекстной рекламы, базирующейся на интеллектуальных алгоритмах анализа смысловой составляющей контента. Платформа объединяет редакторские площадки Рунета — с одной стороны, и фармацевтические, FMCG и автомобильные бренды — с другой.
