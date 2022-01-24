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Доля мобильного трафика в Рунете за 2021 г. выросла на 2%

Доля мобильного трафика в Рунете за 2021 г. выросла на 2%. Такие данные получены аналитиками SlickJump, которые отслеживают динамику изменения трафика в интернете. По итогам 2021 года на долю мобильного трафика в России приходится рекордные 83%. Об этом CNews сообщили представители SlickJump.

Эксперты отмечают, что в начале 2021 г. было зафиксировано падение доли мобильного трафика до 77% в январе, и 75% в мае 2021 г. Но показатели за ноябрь и декабрь оказались существенно выше ожидаемых и позволили обновить рекорд. Так, в декабре доля мобильного трафика в Рунете составила 83% - это самый высокий показатель начиная с 2020 г., когда доля трафика с мобильных устройств начала быстро расти.

Высокий показатель использования мобильных устройств эксперты связывают с изменением формата потребления контента в интернете. Несмотря на эпидемиологические ограничения, пользователи все больше и больше используют мобильные устройства для работы и отдыха.

«Увеличение доли мобильного трафика во многом опережает прогнозы экспертов. До начала пандемии мобильный трафик рос достаточно медленно, но сейчас, несмотря на отсутствие достаточно свободы передвижения и активного туризма, мобильный трафик обновляет ежегодные рекорды. Скорее всего, мы наблюдаем тренд массового перехода пользователей на мобильные устройства, стационарные ПК остаются средством потребления контента для все меньшего числа людей», — отметил исполнительный директор SlickJump Антон Ермаков.

Аналитики отмечают, что показатели соотношения мобильного и стационарного трафика могут изменяться, в начале года, пользователи чаще прибегают к стационарным ПК, доля мобильного трафика сокращается. Но в конце года доля мобильного трафика растет, и согласно наблюдениям последних трех лет, демонстрируют все больший и больший процент.

«Мы ожидаем, что доля мобильного трафика остановится на показателях 85-86% до 2025 г. Если в мире будет сохраняться дефицит компонентов для производства электроники, а производители мобильных устройств будут доминировать при заказе чипов, то дальнейшее увеличение доли мобильного трафика будет неизбежным. Потребители не смогут отказаться от смартфонов и планшетов во всех сценариях потребления трафика», — сказал Антон Ермаков.

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