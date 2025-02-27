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Schneider Electric Systeme Electric SystemeHD Works



27.02.2025 Системы зданий Музейного комплекса в Верхней Пышме модернизированы на базе оборудования «Систэм Электрик» 1
07.10.2024 В новой версии ПО SystemeHD Works реализована возможность настройки широковещательного BACnet/IP-трафика 2
22.04.2024 Новая версия ПО SystemeHD Works с улучшениями в FBD-программировании и коммуникации по BACnet IP 2
12.02.2024 Улучшения в среде разработки SystemeHD Works: FBD-программирование с вложенными вызовами функций 2
25.12.2023 Первая версия среды разработки SystemeHD Works с FBD-программированием для систем автоматизации 2

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 131 4
АРМО ГК - АРМО-Системы 294 3
АРМО ГК 147 1
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Microsoft Windows 11 566 1
Microsoft Windows 10 1770 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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