Российский разработчик СУБД и продуктов для работы с данными Postgres Professional объявил о выпуске Tengri Data — корпоративной аналитической платформы для работы с большими данными. Решение позволяет обрабатывать и анализировать данные суммарным объемом до 10 петабайт, что открывает крупным организациям доступ к масштабной аналитике без ограничений.

