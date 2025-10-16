Получите все материалы CNews по ключевому слову
Российский разработчик СУБД и продуктов для работы с данными Postgres Professional объявил о выпуске Tengri Data — корпоративной аналитической платформы для работы с большими данными. Решение позволяет обрабатывать и анализировать данные суммарным объемом до 10 петабайт, что открывает крупным организациям доступ к масштабной аналитике без ограничений.
16.10.2025
