Postgres Professional Tengri Data


Российский разработчик СУБД и продуктов для работы с данными Postgres Professional объявил о выпуске Tengri Data — корпоративной аналитической платформы для работы с большими данными. Решение позволяет обрабатывать и анализировать данные суммарным объемом до 10 петабайт, что открывает крупным организациям доступ к масштабной аналитике без ограничений.
 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


16.10.2025 Postgres Professional выходит на рынок аналитических СУБД в России с Tengri Data 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1
