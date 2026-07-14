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Isar Aerospace
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.07.2026
|Миллиардер вложился в российскую сверхлегкую ракету, запускающую спутники навигации 1
|08.02.2021
|Fort Ross Ventures инвестировал $10 млн для облачной платформы Rescale на раунде C 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Isar Aerospace и организации, системы, технологии, персоны:
|Hitachi Ventures 1 1
|Nvidia Corp 3967 1
|Samsung Electronics 11018 1
|Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 288 1
|Samsung Catalyst Fund 1 1
|Microsoft M12 2 1
|FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
|Орловский Виктор 406 1
|Fortune Global 500 294 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457351, в очереди разбора - 727940.
Создано именных указателей - 197769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457351, в очереди разбора - 727940.
Создано именных указателей - 197769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.