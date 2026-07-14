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Isar Aerospace

Isar Aerospace

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.07.2026 Миллиардер вложился в российскую сверхлегкую ракету, запускающую спутники навигации 1
08.02.2021 Fort Ross Ventures инвестировал $10 млн для облачной платформы Rescale на раунде C 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Isar Aerospace и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi Ventures 1 1
Nvidia Corp 3967 1
Samsung Electronics 11018 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 288 1
Samsung Catalyst Fund 1 1
Microsoft M12 2 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16034 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1416 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24243 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25953 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18014 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1829 1
Орловский Виктор 406 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6683 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6563 1
Fortune Global 500 294 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457351, в очереди разбора - 727940.
Создано именных указателей - 197769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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