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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ashton Kevin Эштон Кевин

СОБЫТИЯ


20.01.2020 Интернет вещей 2
06.11.2012 Более 50% компаний планируют начать использование технологий интернета вещей в ближайшие 2 года 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Ashton Kevin и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5575 1
Microsoft Corporation 25693 1
9503 1
Oracle Corporation 7055 1
Zebra Technologies 157 1
Cisco Systems - Cisco IBSG - Cisco Internet Business Solutions Group - Группа интернет-решений для бизнеса 9 1
Samsung Electronics 11000 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6425 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1198 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5210 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4836 1
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1189 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26527 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64183 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16913 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12994 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8445 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6184 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22732 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 567 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Google Android 15152 1
Apple iOS 8537 1
Microsoft Windows 16790 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5224 1
Кирпиченок Дмитрий 1 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13757 1
Америка - Американский регион 2204 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
Азия - Азиатский регион 5888 1
Россия - РФ - Российская федерация 164574 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54448 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4399 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5987 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8798 1
Forrester Consulting 26 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
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