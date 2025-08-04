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Altosoft
УПОМИНАНИЯ
|04.08.2025
|Три правила глобальной оптимизации бизнес-процессов от Алексея Сафаралихонова 1
|05.08.2019
|Abbyy поглотила крупного американского разработчика ПО для анализа бизнес-процессов 1
Altosoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 151179 2
|Америка Северная - Североамериканский регион 3361 1
|США - Пенсильвания 361 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52786 1
|Кредитование - Сrediting - Заём 6920 1
|Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49787 1
|Crunchbase 74 1
|Research and Markets 25 1
|Gartner - Гартнер 3582 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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