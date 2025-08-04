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Altosoft


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Три правила глобальной оптимизации бизнес-процессов от Алексея Сафаралихонова 1
05.08.2019 Abbyy поглотила крупного американского разработчика ПО для анализа бизнес-процессов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Altosoft и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy LS - Abbyy Language Services - Connective LS - Connective Language Services 7 1
Abbyy LS - Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 36 1
Abbyy - ATAPY Software - АТАПИ Софтвер 8 1
Abbyy - TimelinePI 8 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6995 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9014 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12979 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 298 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6920 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49787 1
Crunchbase 74 1
Research and Markets 25 1
Gartner - Гартнер 3582 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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