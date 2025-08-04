Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179351
ИКТ 13929
Организации 10829
Ведомства 1480
Ассоциации 1012
Технологии 3485
Системы 25928
Персоны 77229
География 2899
Статьи 1538
Пресса 1232
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2673
Мероприятия 862

Сафаралихонов Алексей


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Три правила глобальной оптимизации бизнес-процессов от Алексея Сафаралихонова 3

Публикаций - 1, упоминаний - 3

Сафаралихонов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Kofax 57 1
Altosoft 2 1
8610 1
Acronis - Акронис 452 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 165 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 516 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 846 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 500 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7029 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3315 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5012 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2284 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7010 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1408 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4568 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 218 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2611 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8064 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7555 1
Аудит - аудиторский услуги 2889 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7117 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 252 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 55 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2519 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще