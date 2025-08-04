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Сафаралихонов Алексей
УПОМИНАНИЯ
|04.08.2025
|Три правила глобальной оптимизации бизнес-процессов от Алексея Сафаралихонова 3
Сафаралихонов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Kofax 57 1
|Altosoft 2 1
|1С 8610 1
|Acronis - Акронис 452 1
|Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151389 1
|ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 55 1
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