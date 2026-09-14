Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201030
ИКТ 15574
Организации 11835
Ведомства 1512
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27098
Персоны 87795
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2847
Мероприятия 894

Русавский Руслан

СОБЫТИЯ


14.09.2026 «Медси» протестирует новую медицинскую информационную систему «Ростелекома» 1
11.11.2005 Российские CIO за минимизацию рисков 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Русавский Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Мультипас 15 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ростелеком 11015 1
InfoWatch - Инфовотч 1193 1
Крок - Croc 1969 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 924 1
Ассоциация менеджеров 108 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54448 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7949 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 961 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3256 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 821 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 469 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12952 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2501 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6884 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26153 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 995 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2533 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 613 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13239 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4205 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6765 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13032 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8407 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35511 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3206 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28472 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1104 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5239 1
Эффективность по Парето - Парето-оптимум - Pareto efficiency - Pareto improvement 31 1
Башлыков Михаил 23 1
Емельянников Михаил 40 1
Заединов Руслан 47 1
Буйдов Александр 11 1
Peters Alexander - Петерс Александр 1 1
Кирюшин Сергей 92 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6212 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 967 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53862 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11866 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6654 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11582 1
Gartner - Гартнер 3667 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Forrester Research 836 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще