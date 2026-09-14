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Русавский Руслан
СОБЫТИЯ
|14.09.2026
|«Медси» протестирует новую медицинскую информационную систему «Ростелекома» 1
|11.11.2005
|Российские CIO за минимизацию рисков 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Русавский Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Мультипас 15 1
|Ростелеком - Связьинвест 1719 1
|Ростелеком 11015 1
|InfoWatch - Инфовотч 1193 1
|Крок - Croc 1969 1
|МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
|Возрождение - Коммерческий банк 359 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 924 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Заединов Руслан 47 1
|Буйдов Александр 11 1
|Peters Alexander - Петерс Александр 1 1
|Кирюшин Сергей 92 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11582 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.