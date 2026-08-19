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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199873
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Иванов Валентин

СОБЫТИЯ


19.08.2026 Bell Integrator FabricaONE.AI приняла участие в разработке цифрового решения для выездных сотрудников крупного российского банка 1
09.06.2010 «Крок» модернизировал типографию для «Росинформагротеха» 1
31.05.2007 "АйТи" повысила мощность информационной системы управления на "БелЗАН" 1
21.05.2003 Новые ноутбуки IBM в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Иванов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
SAP SE 5604 1
Intel Corporation 12821 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Fujitsu 2105 1
Крок - Croc 1964 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
АйТи 1520 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
Ростех - БелЗАН - Белебеевский завод Автонормаль 5 1
Росинформагротех ФГБНУ 1 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33560 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7844 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5877 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1617 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12872 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6222 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14785 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22618 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10701 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13160 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15452 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28324 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7229 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36308 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 1
Fujitsu PrimePower 35 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 1
Акопов Самвел 1 1
Федоренко Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166568 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21720 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3592 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33825 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6700 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2567 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2488 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 1
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465686, в очереди разбора - 724092.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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