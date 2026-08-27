Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200038
ИКТ 15465
Организации 11796
Ведомства 1512
Ассоциации 1114
Технологии 3588
Системы 27055
Персоны 87343
География 3122
Статьи 1582
Пресса 1329
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2832
Мероприятия 895

Гладюк Татьяна

СОБЫТИЯ


27.08.2026 ESM-контур «Столото»: HR, АХО, финансовый контроль и документооборот в единой среде на ELMA365 1
25.12.2017 МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом 2
28.06.2017 Inventive Retail Group оптимизирует работу с персоналом с помощью SAP SuccessFactors 1
21.08.2013 «1С-Битрикс: Корпоративный портал» объединил 72 магазина re:Store в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Гладюк Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 3
SAP SE 5607 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15883 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
9627 1
Sony 6745 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
1С-Битрикс - Bitrix 677 1
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 17 1
Idex Group - АйДекс Групп 1 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 2
LEGO 260 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Nike 195 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4340 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3247 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7745 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1288 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12240 1
HRM - eNPS - employee Net Promoter Score - индекс лояльности сотрудников 116 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 601 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
SAP JAM 8 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
Рябов Максим 14 1
Шарак Андрей 67 1
Ершов Андрей 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 166927 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47726 2
Великобритания - Лондон 2433 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27418 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2394 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 500 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57924 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3506 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53677 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8885 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3043 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9068 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6802 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5613 1
23ABC News 185 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1497 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще