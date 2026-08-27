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Гладюк Татьяна
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Гладюк Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 2
|LEGO 260 1
|Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
|Nike 195 1
|Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|SAP JAM 8 1
|SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
|Рябов Максим 14 1
|Шарак Андрей 67 1
|Ершов Андрей 52 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166927 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47726 2
|Великобритания - Лондон 2433 1
|23ABC News 185 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.