Флагманы Huawei, лишенные сервисов Google, можно оснастить ими неофициально. Видео

Обнаружен новый способ установки YouTube, Google Play и других сервисов Google на новые смартфоны Huawei, вышедшие без них. Решение рассчитано на всех пользователей, но пока оно не может обеспечить 100-процентный результат, хотя большая часть сервисов действительно начинает работать.



Mate 30 с сервисами Google

Появился быстрый способ установки на смартфон Huawei Mate 30 Pro сервисов Google, неотъемлемой части Android, которых в этом аппарате по умолчанию нет. Huawei Mate 30 Pro и его младшая версия Mate 30 стали первыми в мире смартфонами топового уровня, вышедшими на мировую арену без YouTube, Gmail и даже Google Play.

CNews приводил несколько вариантов решения проблемы с «гуглосервисами» на новых флагманах Huawei, но ресурс Android Central нашел новый способ, экономящий время и не требующий глубинных познаний в смартфонах. Тем не менее, он может быть связан с определенными рисками, так как требует установки на смартфон стороннего китайского ПО, скрытые функции которого на момент публикации материала выявлены не были.

Как это работает

Для интеграции в новые флагманы Huawei сервисов Google требуется установить специальное приложение, скачанное с сайта lzplay.net. На 24 сентября 2019 г. его разработчик не был известен, и установка данного ПО производится исключительно под ответственность владельца смартфона.

Интерфейс ПО, возвращающего сервисы Google

Приложение распространяется в виде стандартного для Android-софта apk-файла, скачать его можно с ПК или непосредственно с мобильного устройства через браузер. Программа имеет простой интерфейс, доступный только на китайском, и для ее работы требуются права администратора (не путать с root-правами).

Итоговый результат - Google Play работает на Mate 30 Pro

После запуска приложение с сайта lzplay.net в автоматическом режиме скачает и установит все нужные службы Google, в том числе и магазин Google Play Market. Как отмечают журналисты Android Central, процесс загрузки может прерваться, но повторный его запуск решит проблему, и все нужные файлы в итоге будут скачаны.

Инструкция по установке Google-сервисов на флагманы Huawei

После всех процедур рекомендуется перезагрузить смартфон и удалить китайское приложение, запросившее права администратора. Все стандартные сервисы Google будут работать на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro практически в полном объеме, вплоть до скачивания любых требуемых приложений из Google Play.

Для чего это нужно

Смартфоны Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 относятся к категории передовых флагманов, располагая новейшим процессором Kirin 990 со встроенным модемом 5G. В устройствах применены различные оригинальные решения, в том числе и улучшающие качество получаемых с их помощью фотографий.

Huawei Mate 30 Pro

Отсутствие сервисов Google на этих смартфонах позволяет заказать их напрямую из Китая без традиционной российской переплаты. Установка этих сервисов возвращает полный спектр возможностей современного флагманского смартфона.

Что может пойти не так

Способ, предложенный Android Central, нельзя назвать идеальным ввиду того, что «гуглосервисы» вернутся все же не совсем в полном составе. Так, доступная для скачивания версия приложения на 24 сентября 2019 г. не могла восстановить на смартфонах платежную систему Google Pay. C другой стороны, у Huawei есть собственная платежная система Huawei Pay, работающая в России с I квартала 2019 г.

Также специалисты Android Central отметили, что могут наблюдаться сбои в работе ряда приложений из Google Play, оснащенных DRM-защитой. В качестве примера они привели официальное ПО стримингового сервиса Netflix. При этом более старая версия ПО, скачанная из интернета и установленная вручную, заработала.

Почему все так сложно

Ситуация с необходимостью ручной установки «гуглосервисов» на смартфон за 1000 евро возвращает ценителей смартфонов Huawei в 2013 г., когда подобное требовалось для большей части китайских мобильников, как Huawei, так Lenovo и др. В данном случае причиной отказа от сервисов Google стало стремление Huawei как можно быстрее максимально отдалиться от Google, которая в мае 2019 г. лишила ее лицензии на Android на фоне торговой войны между США и Китаем.

Вторым шагом может стать запуск собственного магазина приложений, работающего как под Android, так и под Harmony OS. Это собственная мобильная платформа Huawei, которая, как iOS и тот же Android, рассчитана на работу на разных устройствах – телевизорах, носимых гаджетах, в планшетах и даже автомобилях. Позднее Huawei выпустит модификацию Harmony OS для ПК, ноутбуков и смартфонов. Саму ОС разрабатывали восемь лет и выпустили в августе 2019 г. в составе телевизоров Honor Smart Screen.