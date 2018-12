В России появился сверхдешевый смартфон с неотключаемой рекламой

Смартфон Fly Life Play

Бренд Fly выпустил на российский рынок бюджетный смартфон Fly Life Play стоимостью всего 3990 руб. Цена аппарата максимально снижена за счет того, что на экране блокировки постоянно идет показ рекламы и новостей, который нельзя отключить. Fly Life Play стал первой моделью субсидированной линейки News Edition.

«Наличие новостной ленты и рекламных предложений на экране блокировки — встроенная опция, которую нельзя отключить или удалить из ПО устройства. Предустановка данной опции субсидирует стоимость смартфона и дает возможность купить смартфон по более доступной цене», — поясняет производитель на своем сайте.

Когда пользователь впервые пытается разблокировать смартфон, на экране появляется инструкция: чтобы просмотреть рекламный материал или новость, нужно смахнуть влево, а чтобы разблокировать устройство — вправо. Отключить показ рекламы нельзя, но его можно настроить под индивидуальные интересы пользователя. По умолчанию смартфон показывает материалы на тему модных покупок, бизнеса, питания, игр, технологий, стиля жизни, отношений, развлечений, спорта, здоровья, а также новостные и юмористические публикации.

Технические характеристики

Новинка получила емкостный TFT-дисплей с диагональю 5,45 дюйма, соотношением сторон 18:9 и разрешением 480×960 пикселей. Аппаратной основой послужил четырехъядерный процессор MediaTek MT6580M с частотой ядра до 1,1 ГГц. Смартфон оснащен 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянной, которую можно расширить за счет карты microSD емкостью до 32 ГБ. Аппарат рассчитан на две SIM-карты.

Fly Life Play предлагает пользователю просмотреть новость или разблокировать смартфон

Основная камера получила разрешение 8 МП, есть автофокус и подсветка, можно снимать HD-видео. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 МП. Поддержка 4G отсутствует, однако поддерживаются стандарты связи 3G/WCDMA 900/2100 МГц и GSM GPRS/EDGE 900/1800 МГц. Возможно подключение к устройству по Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2, микро-USB, GPS/A-GPS и через аудиоразъем 3,5 мм.

Емкость аккумулятора равна 2500 мАч. Габариты новинки составляют 149 мм × 71,8 мм × 10,1 мм при весе 175 г.

Устройство работает под управлением Android 8.1 Oreo Go edition. Напомним, что Android Go — это специальная версия Android для устройств с невысокими характеристиками, выпущенная в декабре 2017 г. и требующая всего 512 МБ оперативной памяти. Приложения в Android Go оптимизированы под медленный интернет и небольшую память, также создана специальная версия Play Store, которая предлагает пользователю именно такие приложения.

Чем занимается Fly

Под брендом Fly продаются недорогие смартфоны и планшеты, выпущенные британской компанией Meridian Group. Компания была основана в 2002 г. в Великобритании, имеет штаб-квартиры в Лондоне и Москве. Основным рынком сбыта наряду с Индией и Украиной является Россия, где было создано подразделение Meridian Telecom.

Как правило, Fly, у которой нет собственных производственных мощностей, заказывает уже готовые устройства у вендоров типа Lenovo, Toshiba, Mitsubishi, ASUS и других, а сама занимается только их локализацией и продвижением. Однако с 2008 г. у Fly есть собственный центр исследований и разработок, приобретенный у WIZ4COM Technologies.

В 2015 г. российский сотовый ритейлер «Связной» продал производителя дешевых гаджетов Explay компании Fly за долю ее акций. Источники на рынке, знакомые с ходом сделки, утверждали, что Fly расплатилась за покупку со «Связным» пакетом своих акций от 20% до 30%.