Власти узаконили ИТ-систему маркировки товаров

Единая система маркировки товаров в России окончательно получила юридический статус. Вместе с необходимыми правками закона о торговле, ряд изменений также затронул закон о контрольно-кассовой технике.

Обязательная маркировка товаров получила официальный статус

В России окончательно создана правовая основа для создания государственной информационной системы (ГИС) для маркировки товаров и мониторинга их оборота. Это следует из изменений и поправок в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», принятого в трех чтениях в нижней палате Госдумы и одобренных Совфедом.

Единая система контроля позволит бороться с незаконным оборотом товаров, защитит от некачественных или фальсифицированных товаров. Документ, вступающий в силу с 1 января 2019 г., наделяет Правительство России полномочиями для определения порядка работы единой ГИС маркировки товаров.

Оператор ГИС маркировки также будет определяться Правительством. В процессе проведения предварительных экспериментов по маркировке различных групп товаров оператором ГИС выступала ФНС России.

Документ также определяет процесс создания, развития, ввода в эксплуатацию и эксплуатации ГИС маркировки в рамках государственно-частного партнерства за счет частного партнера, без привлечения средств федерального бюджета.

В настоящее время информационная система, в которой будут храниться данные о маркированных товарах, находится в стадии создания и тестовых испытаний. Оператором ГИС маркировки на безвозмездной основе является ООО «Оператор-ЦРПТ» (Центр развития перспективных технологий), созданное как совместный проект USM Holdings Алишера Усманова (50%), госкорпорации «Ростех» (25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%). Как ранее сообщал CNews, ЦРПТ должен стать оператором единой системы маркировки товаров, создание которой в России планируется завершить к 2024 г.

Ключевые определения и положения

В качестве приемлемых средств идентификации документ определяет коды маркировки в машиночитаемой форме, представленные в виде штрих-кода, радиочастотной метки (RFID) или другого средства автоматической идентификации. Код маркировки, в свою очередь, включает в себя последовательность символов кода идентификации и кода проверки.

Госдума окончательно приняла закон о единой ГИС маркировки товаров

Под кодом идентификации подразумевается уникальный номер экземпляра товара, код проверки является результатом криптографического преобразования id-кода (шифрования) при проверке с фискальным накопителем и/или других технических средств. Шифрование будет производиться программно-аппаратными средствами, одобренными федеральным органом исполнительной власти с соответствующим сертификатом.

Обеспечение централизованного формирования кодов проверки полностью возлагается на единого оператора ГИС маркировки.

Товары, подлежащие обязательной маркировке и внесению в ГИС маркировки, будут определяться принятым законом и рядом дополнительных нормативных актов. Помимо утверждения требований к маркировке и техническим средствам для ее нанесения и учета, документ также предписывает утверждение порядка изъятия и уничтожения изъятых из оборота немаркированных товаров.

Размер и порядок взимания платы за оказание услуг по нанесению маркировки, идентификации и мониторинга движения маркированных товаров будет установлен дополнительными нормативными актами. Для производителей товаров, подлежащих маркировке, доступ к информации об их товарах предоставляется бесплатно.

На участников оборота возлагается обязанность предоставления оператору данных об обороте товаров для включения этой информации в ГИС. Предоставляемые данные, в частности, должны включать сведения об участниках оборота маркированных товаров, информацию о самих товарах, данные об используемых в этом процессе технических средствах, все о нарушениях требований маркировки, выявленных пользователями, и другие данные, которые определит Правительство.

Полный доступ к данным ГИС с возможностью их обработки имеет только оператор. Доступ к информации в ГИС мониторинга обеспечивается оператором в порядке, определенном Правительством, при соблюдении законодательства о гостайне, коммерческой тайне и иных охраняемых законом тайнах.

Пользователям системы предоставляется ограниченный доступ к информации, без возможности внесения в нее изменений. В открытом доступе через интернет будут находиться данные ГИС, получившие статус общедоступных.

Отдельным пунктом также отмечается имеющаяся у оператора ГИС возможность обработки данных отдельного участника оборота маркированной продукции, без обезличивания такой информации. При условии обезличивания данных оператор ГИС может использовать данные для статистических и других исследовательских целей.

Изменения в законе №54-ФЗ

В связи с принятием закона о ГИС маркировки, корреспондирующие изменения также внесены в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (54-ФЗ).

В частности, закон о ГИС маркировки не распространяется на мониторинг движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до потребителя. Эта информация обрабатывается оператором ГИС мониторинга в соответствии с законом № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Предыстория и перспективы Единой системы маркировки товаров

Правительство РФ получило полномочия осуществлять маркировку различных групп товаров с принятием 31 декабря 2017 г. поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

С 1 февраля 2017 г. в России проводится эксперимент по маркировке лекарственных средств и медикаментов, который был продлен до конца 2018 г. Штрих-код на упаковке считывается с помощью смартфона или специального сканера. Муниципальные аптеки оснащаются необходимой техникой за счет городских бюджетов, частным аптекам приходится закупать приборы самостоятельно.

Маркировка всех лекарственных препаратов в России должна стать обязательной с начала 2020 г. В апреле CNews писал, что он помог выявить правонарушения в сфере оборота медикаментов на сумму 500 млн руб.

Старт окончательному формированию Единой федеральной системы маркировки товаров был дан в феврале 2018 г. по итогам успешного завершения эксперимента с маркировкой шуб осуществляется на территории ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) с 12 августа 2016 г. Маркировка являлась обязательной для всех участников оборота меховых товаров, включая производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и пр. Все участники пилота обязаны передавать тематические сведения в информационный ресурс маркировки, оператором которого является ФНС России.

С 1 июня 2018 г. по 30 июня 2019 г. в России также проводится эксперимент по маркировке обувных товаров в целях борьбы с их нелегальным оборотом. Соответствующее постановление правительства №620 было принято 30 мая 2018 г. Маркировка обуви даст возможность отследить и пресечь случаи нелегального производства, ввоза и реализации обувных товаров. Это в свою очередь приведет к тому, что с товаров будут уплачиваться все налоги и таможенные пошлины, поясняется на сайте правительства. Предполагается, что маркировка обуви станет обязательной с 1 июля 2019 г.

28 апреля 2018 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства №792-р, которое утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в России с целью борьбы с их нелегальным оборотом.

Всего в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, вошло десять групп товаров. Помимо обуви, в список товаров вошли табачные изделия, для которых маркировка станет обязательной с 1 марта 2019 г., а также духи и туалетная вода, резиновые шины и покрышки, предметы одежды из кожи, женские блузки, мужские и женские пальто и куртки, различные виды белья и фототехника, для которых маркировка станет обязательной с 1 декабря 2019 г.