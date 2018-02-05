В России и странах ЕАЭС будут ставить цифровые метки на лекарствах и сигаретах. Далее на всех товарах

Успешная реализация проекта по цифровой маркировке шуб на территории ЕАЭС дала зеленый свет нанесению идентификаторов на остальные товарные группы. Первые на очереди — лекарства и сигареты. В настоящее время страны, входящие в Евразийский экономический союз обсуждают другие проекты по линии технологической интеграции. Модератором очередной дискуссии по этой теме с участием премьер-министров стран ЕАЭС выступил главный редактор CNews Максим Казак.

Шубы «вдохновили» ЕАЭС на маркировку других товаров

После успешной реализации в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) эксперимента по маркировке шуб и прочей продукции из натурального меха контрольными цифровыми знаками индикаторы также могут появиться на лекарственных и табачных изделиях. Об этом заявил глава Правительства России Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент мы готовы к тому, чтобы постепенно переходить к маркировке фармацевтических товаров, что очень важно, чтобы наши граждане были уверены, что лекарства продаются надлежащего качества, что они не являются контрафактными и что они продаются по нормальным ценам, — отметил премьер-министр. — Табачные изделия готовы к такого рода маркировке и некоторые другие. В рамках этой работы мы надеемся покрыть практически все группы товаров. Будем делать это постепенно, чтобы не напрягать рынок, но в то же время последовательно продвигая эту идею».

Напомним, маркировка шуб осуществляется на территории ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) с 12 августа 2016 г., являясь обязательной для всех участников оборота меховых товаров, включая производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и пр. Все участники пилота обязаны передавать тематические сведения в информационный ресурс маркировки, оператором которого является ФНС России.

Дмитрий Медведев (справа) и Бакытжан Сагинтаев, а также другие премьер-министры стран ЕАЭС обсудили цифровую повестку дня

Итоги эксперимента с шубами Дмитрий Медведев назвал вдохновляющими. «Общее количество товаров такого рода, которое мы увидели, увеличилось в 13 раз. А реализация в розницу этих изделий увеличилась в семь раз, — сообщил он. — Мы из тени вытащили дорогие товары, и их количество увеличилось в 13 раз».

Маркировка как элемент интеграции

Маркировку товаров, приводящую к их прослеживаемости на рынке, Медведев считает очень важной темой. «По сути, это и есть общий рынок, — говорит он. — Если раньше на создание общего рынка уходили иногда десятилетия, потому что надо было понять, как передвигаются товары, смотреть бумажки, товарно-транспортные накладные, изучать спрос, предложения, основные товаропотоки, – то сейчас это все можно сделать в цифровой форме».

Главный редактор CNews Максим Казак модерирует пленарную сессию форума ЕАЭС «Цифровая повестка в эпоху глобализации»



Премьер-министр склонен высоко оценивать усилия и успехи партнеров России из ЕАЭС в рамках пилота по маркировке шуб. «Когда эта тема начиналась, вокруг нее было очень много наслоений, — отмечает он. — Что скрывать, вокруг движения товаров всегда крутится очень много бизнесов. Этот бизнес так или иначе пытается влиять в том числе и на позиции министерств, ведомств. И все-таки нам удалось в рамках Евразийского союза — я считаю, что это достижение нашего союза, — согласовать общую позицию, и сегодня идея оцифровывания всех товарных потоков, маркировки товаров ни у кого сомнений не вызывает».

Цифровая повестка ЕАЭС, предложения участников

Развитие системы идентификации различных изделий станет происходить в рамках соглашения о маркировке товаров средствами идентификации, которое 2 февраля 2018 г. было подписано представителями государств, входящих в ЕАЭС. Это подписание состоялось в казахстанской Алма-Ате в рамках международного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

Накануне, на заседании Высшего евразийского экономического совета в Сочи 11 октября 2017 г. была утверждена концепция, основные направления развития так называемой цифровой повестки дня до 2025 г. и обозначены ее приоритеты. Правда, на форуме в Алма-Ате, большинство представителей участниц ЕАЭС согласились с тем, что, несмотря на одобрение повестки, ее практическая реализация пока идет крайне тяжело.

Об этом, в частности, говорил премьер-министр Армении Карен Карапетян. А глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев отметил, что различные программы цифровой трансформации не всегда интегрированы даже в рамках отдельных стран, поэтому объединение технологий в масштабах ЕАЭС требует серьезной подготовки.

Андрей Кобяков: «Предлагаем рассмотреть две белорусские инициативы»

В настоящий момент в рамках цифровой повестки дня ЕАЭС прорабатываются национальные предложения по конкретным инициативам. Со стороны России, напомним, были высказаны идеи о том, что технологическая интеграция стран ЕАЭС могла бы состоять из трех элементов: шины передачи и обмена данными в электронном машиночитаемом виде «ЕАЭС Data X», единого пространства доверия, включающего сервисы идентификации, аутентификации, авторизации и цифрового архива «ЕАЭС ID», геоинформационной системы и сервисов картографической основы, которые позволят упростить контроль за транспортировкой и прослеживаемостью товаров ЕАЭС Geo.

В свою очередь премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков вынес на обсуждение два предложения своего государства. Первое из них заключается в идее интеграции цифровой инфраструктуры стран ЕАЭС, которая предполагает введение не только единых стандартов, но и общее управление физической инфраструктурой, а также формирование полноценных цифровых транспортных коридоров «в направлении Восток-Запад».

Второе предложение касается перехода от согласованной политики в цифровой сфере к единой стратегии стран участниц союза. «Мы видим, что на практике наши страны имеют не только различную скорость, но иногда и различные направления преобразований, — отмечает Кобяков. — Это касается и развития цифровой экономики, и законодательства. Вместо объединения усилий мы в лучшем случае движемся параллельными курсами».

В этой связи белорусская сторона считает необходимым разработать общую программу цифровой трансформации в ЕАЭС, и сделать это не на уровне общих принципов и подходов (они и так понятны), а с конкретными мероприятиями и сроками их реализации. «Только в этом случае мы сможем говорить о подлинной, а не декларативной интеграции в этой сфере», — заключил Кобяков.