Россия хочет объединить постсоветские страны на базе блокчейна

Позиция России в отношении технологической интеграции стран, входящих в Евразийский экономический союз, допускает использование блокчейна для создания единого пространства идентификации людей. В перспективе граждане одного государства смогут получать электронные справки на территории другого.

Интеграция технологий в рамках ЕАЭС

Технология блокчейн может стать одной из основ интеграции стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а также Молдавия в качестве государства-наблюдателя. Это можно заключить из выступления главы Правительства России Дмитрия Медведева, которое состоялось в казахстанской Алма-Ате в рамках Международного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

«Надо синхронизировать наши усилия, это совершенно очевидно, — заявил Медведев. — …Сейчас прорабатываются и национальные предложения по конкретным инициативам. Очень важно выработать единый понятийный аппарат, уже сегодня договариваться о наднациональных инфраструктурных решениях, о наднациональных цифровых технологиях».

Блокчейн как «технология доверия»

С точки зрения Медведева, технологическая интеграция стран ЕАЭС могла бы состоять из трех элементов. Первый из них он склонен называть ЕАЭС Data X. «Это единая подсистема, или, как говорят программисты, шина, передачи и обмена данными в электронном машиночитаемом виде, — пояснил премьер-министр. — Это платформа, которая включает сервисы нормативно-справочной информации, которая может использоваться для обмена информацией, а в конечном счете для обмена юридически значимыми протоколами между частными компаниями».

Дмитрий Медведев предложил использовать блокчейн для идентификации граждан в других странах

Второй элемент чиновник условно окрестил ЕАЭС ID, подразумевая единое пространство доверия, включающее сервисы идентификации, аутентификации, авторизации, цифрового архива. «В конечном счете мы сможем выдавать справки гражданам одной страны на территории другой в цифровом формате, — уверен Медведев. — Кстати сказать, именно в этом направлении можно применять и технологию блокчейн, потому что блокчейн — это и есть технология взаимного доверия».

Третий элемент интеграции Медведев назвал ЕАЭС Geo. В его понимании, это понятие включает геоинформационную систему и сервисы картографической основы, которые позволят упростить контроль за транспортировкой и прослеживаемостью товаров.

«Вот такие инструменты создадут контур нашего взаимодействия, — обратился российский премьер к представителям стран из ЕАЭС. — Конечно, нам придется договориться и об общих стандартах, об увязке национальных решений. Мы свои компетенции готовы предоставить всем нашим друзьям и партнерам на практически безвозмездной основе».

При этом, по мнению Медведева, единая платформенная архитектура должна быть открытой как для стран Евразийского экономического союза, так и для любых потенциальных партнеров, которые в настоящий момент не являются его участниками. «Надеюсь, что мы все окажемся на уровне тех вызовов, с которыми столкнулись наши страны в цифровую эпоху», — заключил Медведев.

Медведев — о блокчейне и криптовалюте

В рамках доклада Медведев также обозначил принципиальное различие в своем отношении к блокчейну и созданным на его основе криптовалютам. В последнем случае он настроен достаточно пессимистично. «Криптовалюты — какова их судьба?, — задается вопросом премьер министр. — Мы не знаем этого. Действительно ли это универсальное платёжное средство, которое способно составить конкуренцию обычным, стандартным валютам? Или это пузырь, который в какой-то момент лопнет и от него ничего не останется?».

При этом в отношении блокчейна как такового у Медведева никаких сомнений нет. «Технология распределенного ресурса, технология блокчейн является фундаментальным прорывом — именно в силу принципов, которые положены в основу».

В целом, рассуждая о криптоактивах, чиновник, опять же, склонен затрагивать тему интеграции. «В любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели, — заявил Медведев. — Здесь коллеги говорили: можно будет расплачиваться криптовалютами. Давайте к этому внимательнее отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны. Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны».

С точки зрения Медведева, участникам ЕАЭС необходимо сблизить технологические подходы на уровне союза. «Я уже не говорю о том, что в идеале по криптоактивам надо готовить международные конвенции, — отметил он. — В противном случае все это будет под другим углом развиваться, будет выглядеть не вполне понятным и законным».