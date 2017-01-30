В России создается автоматизированная система учета медикаментов

В России стартовал эксперимент по введению маркировки лекарств и медикаментов, которая позволит проверять их подлинность с помощью смартфона или сканера. После годичного тестирования автоматизированная система учета медикаментов будет запущена по всей стране. Муниципальные аптеки смогут купить необходимые сканеры за счет города, частные – за собственный счет.

Эксперимент по маркировке лекарств

В России началось создание автоматизированной системы учета медикаментов, которая позволит любому российскому потребителю проверить подлинность приобретенных им лекарств с помощью смартфона или специального сканера. Такую возможность предоставит маркировка упаковок лекарств специальными кодами. Эксперимент по введению этой маркировки был запущен постановлением правительства РФ от 24 января 2017 г.

Маркировка позволит на любом этапе отследить движение медикаментов от производителя до аптеки или больницы. Цель создания автоматизированной системы учета – борьба с поддельной и контрафактной продукцией. Подготовка эксперимента с маркировкой велась по поручению президента РФ от 4 февраля 2015 г.

После тестирования маркировки в рамках эксперимента будет принято решение о ее внедрении по всей стране. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, поддельные медикаменты, обнаруженные благодаря автоматизированной системе, будут становиться объектами расследования – вначале административного, а впоследствии, возможно, уголовного. Тестовый период продлится один год, участие в нем будет добровольным. Эксперимент начнется с Зеленограда.

Необходимая техника

Считать маркировку можно будет с помощью смартфона или специального сканера. Муниципальные аптеки будут оснащаться необходимой техникой за счет городских бюджетов, частным аптекам придется закупать приборы самостоятельно. Считывать коды можно будет независимо от вида упаковки. Кроме того, при проверки крупных партий не нужно будет распаковывать коробки, так как на них тоже будет присутствовать маркировка. Она будет считываться во время контроля при выпуске, при поставке не склад, при доставке в больницу или аптеку.

Дмитрий Медведев обещает заводить дело по факту подделки лекарств, выявленной с помощью смартфона

По мнению Медведева, следует обратить особенное внимание на оборудование, с помощью которого будет считываться код. Это касается в первую очередь сканеров, так как смартфонам премьер доверяет больше: он упомянул, что «там понятна программа, она определенным образом получена из интернета и есть какая-то верификация». В то время как «сканеры должны быть определенным образом протестированы, опечатаны, чтобы была гарантия того, что нет там каких-то кудесников, которые пытаются через эти сканеры свои фальсифицированные лекарства продавать», приводит ТАСС слова председателя правительства.

Проверка оборудования будет проведена в пилотный период. Создание информационной системы планируется завершить к июню 2017 г. К этому моменту потребитель должен быть проинформирован об эксперименте, а участники оборота медикаментов должны понимать, что им делать.

Участники эксперимента

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, проект будет реализовываться как приоритетный. Руководство будет осуществляться командой, состоящей из представителей министерств здравоохранения, промышленности и торговли. Непосредственным исполнением работ по проекту займутся Росздравнадзор и Федеральная налоговая служба, которая выступит операторам информационной системы.

По словам Дворковича, в итоге инициатива охватит все медицинские учреждения и торговые организации, всех производителей и дистирибьюторов медикаментов – всего около 350 тыс. участников. Из них примерно 1 тыс. – это поровну отечественные и зарубежные производители, еще 100 тыс. – медицинские учреждения и 250 тыс. – другие организации. Всего маркировке придется подвергнуть около 6 млрд упаковок, то есть все выпускаемые лекарства.