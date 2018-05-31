Правительство объявило эксперимент по цифровой маркировке обуви

С июня 2018 г. по июнь 2019 г. в России пройдет эксперимент по маркировке обувных товаров в целях борьбы с их нелегальным оборотом. Данные о маркированных товарах будут заноситься в информационную систему, требования к которой уже разрабатывают Минпромторг и оператор системы ООО «Оператор-ЦРПТ».

Эксперимент по маркировке обуви

С 1 июня 2018 г. в России начнется эксперимент по маркировке обувных товаров в целях борьбы с их нелегальным оборотом. Соответствующее постановление правительства №620 было принято 30 мая 2018 г. и размещено сегодня на сайте government.ru. В документе указано, что эксперимент продлится по 30 июня 2019 г.

Маркировка обуви даст возможность отследить и пресечь случаи нелегального производства, ввоза и реализации обувных товаров. Это в свою очередь приведет к тому, что с товаров будут уплачиваться все налоги и таможенные пошлины, поясняется на сайте правительства.

Результаты эксперимента будут оцениваться в два этапа — 1 декабря 2018 г. и 1 мая 2019 г. Они помогут оценить эффективность применения маркировки, после чего будет принято решение об ее обязательным введении на территории России. Предполагается, что маркировка обуви станет обязательной с 1 июля 2019 г.

Участники эксперимента

Для производителей, импортеров и продавцов обуви эксперимент будет добровольным. Оператором информационной системы, в которой будут храниться данные о маркированных товарах, на безвозмездной основе станет ООО «Оператор-ЦРПТ». До 1 июня оператор должен разработать требования к информационной системе, шифрованию и средствам безопасности.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — это совместный проект USM Holdings Алишера Усманова (50%), госкорпорации «Ростех» (25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%). ЦРПТ должен стать оператором единой системы маркировки товаров, которую планируется создать в России к 2024 г.



Координировать и отслеживать работу продавцов обуви в рамках эксперимента будет Минпромторг. Он также примет участие в разработке требований для информационной системы, которые должен представить 1 июля.

Правительство начинает эксперимент по маркировке обувных товаров

Кроме того, к этой же дате Минпромторг должен разработать и утвердить методические рекомендации и план-график проведения эксперимента. В методических рекомендациях должно быть указано, какие именно средства идентификации будут использоваться для маркировки. Также указания должны разъяснить, какие коды и каким образом будут наноситься на эти средства идентификации, как эти коды будут формироваться и какими техническими средствами считываться.

В этих же указаниях должны содержаться сведения, как информационная система эксперимента будет взаимодействовать с информационными системами его участников, и как участники будут в этой системе регистрироваться. Также методические указания определят состав сведений, которые должны содержаться в информационной системе эксперимента, и порядок их внесения в систему.

В эксперименте также примут участие Минфин, Министерство цифрового развития, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка товаров в России

28 апреля 2018 г. вышло распоряжение правительства №792-р, которое утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в России с целью борьбы с их нелегальным оборотом. Помимо обуви, в список товаров вошли табачные изделия, для которых маркировка станет обязательной с 1 марта 2019 г., а также духи и туалетная вода, резиновые шины и покрышки, предметы одежды из кожи, женские блузки, мужские и женские пальто и куртки, различные виды белья и фототехника, для которых маркировка станет обязательной с 1 декабря 2019 г.

Напомним, правительство получило полномочия осуществлять маркировку различных групп товаров с принятием 31 декабря 2017 г. поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Эксперимент по маркировке лекарств

Напомним, с 1 февраля 2017 г. в России проводится эксперимент по маркировке лекарственных средств и медикаментов, который был продлен до конца 2018 г. Он предусматривает нанесение на упаковки препаратов идентификационных меток — двухмерных штрих-кодов — благодаря которым медикаменты можно отследить. Штрих-код на упаковке считывается с помощью смартфона или специального сканера. Муниципальные аптеки оснащаются необходимой техникой за счет городских бюджетов, частным аптекам приходится закупать приборы самостоятельно.

Маркировка в России должна стать обязательной для всех лекарственных препаратов с начала 2020 г. В 2017 г. в эксперименте в общей сложности участвовало 3569 организаций. Он охватывал 314 наименований лекарственных препаратов. В январе 2018 г. ТАСС сообщал, что эксперимент с маркировкой дал основания завести 12 уголовных дел, касающихся правонарушений в сфере оборота медикаментов. В апреле CNews писал, что он помог выявить правонарушения в сфере оборота медикаментов на сумму 500 млн руб.