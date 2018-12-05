5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты

Строительство сетей 5G в России обойдется в сумму от 73 млрд руб. до 610 млрд руб. в зависимости от степени кооперации между сотовыми операторами. А для высвобождения частот для 5G придется решить проблемы с ТВ-вещателями, сетями фиксированного беспроводного доступа, станциями фиксированной спутниковой службой и спутниковой службой исследования Земли.

Как строить сети 5G в России

Минкомсвязи получило два проекта концепции строительства в России сетей пятого поколения сотовой связи (5G). Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Иванов. Один из вариантов концепции подготовил государственный «Научно-исследовательский институт Радио» (НИИР), второй - «Союз LTE», организация, созданная «Вымпелкомом», МТС, «Мегафоном» и «Ростелекомом».

Существуют два основных сценария строительства сетей 5G: самостоятельное строительство сетей каждым оператором и создание единого инфраструктурного оператора, сеть которого будет использоваться другими участниками рынка. Инфраструктурного оператора предлагается создать для работы в наиболее перспективном диапазоне частот для 5G: 3,4-3,8 ГГц.

Сторонником инфраструктурного оператора является «Ростелеком». Принадлежащий ему WiMAX-оператор Freshtel как раз владеет частотами в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. За создание инфраструктурного оператора выступает и «Мегафон», который договорился с «Ростелекомом» о сотрудничестве в сфере 5G.

Против такого сценария выступают «Вымпелком» и МТС. Компании указывают, что строительство единой сети приведет к ограничению конкуренции и повышенным техническим рискам из-за отсутствия дублирования инфраструктуры.

Сотни миллиардов на 5G

Согласно концепции, подготовленной НИИР (имеется в распоряжении CNews), в случае строительства каждым оператором своей сети 5G совокупные капитальные расходы составят 163 млрд руб., совокупные операционные расходы - 39 млрд руб.

Строительство сетей 5G в России обойдется в сумму от 73 млрд рублей до 610 млрд рублей

Использование же модели единого инфраструктурного оператора позволит получить значительную экономию. Совокупные капитальные затраты составят 73 млрд руб., совокупные операционные затраты - 17 млрд руб.

В концепции, подготовленной «Союзом LTE» (также имеется в распоряжении CNews), содержатся более дорогостоящие оценки. При самостоятельном строительстве сетей общие капитальные затраты отрасли за период с 2020-2027 гг. составят 550 млрд руб. - 610 млрд руб., операционные затраты - 27,3 млрд руб.

В случае создания единого инфраструктурного оператора общие капитальные затраты отрасли составят 470 млрд руб. - 514 млрд руб., операционные затраты - 39,7 млрд руб. Есть и третий вариант - самостоятельное строительство операторами сетей 5G вместе с совместным использованием инфраструктуры («интенсивный шеринг»).

В этом случае общие инвестиционные затраты составят 400 млрд руб. - 445 млрд руб., операционные затраты - 17,6 млрд руб. То есть «интенсивный шеринг» в «Союзе LTE» считают наиболее экономичным вариантом строительства сетей 5G.

Какие диапазоны частот нужны для 5G и кем они заняты сейчас

В концепции «Союза LTE» говорится и о вариантах решения проблемы конверсии частот для 5G. Для сетей 5G предлагается использовать диапазоны 700 МГц (694-790 МГц), уже упомянутый диапазон 3,4-3,8 ГГц, 4,4-5 Ггц и миллиметровый диапазон 24,25-29,5 ГГц.

Предполагается, что диапазон 3,4-3,8 ГГц обеспечит сплошное покрытие сетями 5G крупных городов, диапазон 700 МГц - сплошное покрытие за пределами крупных городов. А миллиметровый диапазон обеспечит точечное покрытие в местах наибольшего скопления абонентов (аэропорты, бизнес-центр и т.д.)

К настоящему времени все эти диапазоны в значительной степени заняты.

Частоты в диапазоне 700 МГц используются для аналогового и цифрового эфирного телевидения, а также для связи на аэродромах: радиотехничсекой системы ближней навигации (РСБН) и посадочной радиомаячковой группы (ПРМГ).

Диапазон 3,4-3,8 ГГц занят земными станциями фиксированной спутниковой службы, а за пределами крупных городов - радиоэлектронными линиями связи. В том числе часть этого диапазона - 3,4-3,6 ГГц - занята сетями фиксированной беспроводной связи (в том числе вышеупомянутой компанией Freshtel) Кроме того, данный диапазон используется для спутниковой ретрансляции федеральных телеканалов.

В диапазоне 4,4-5 ГГц полоса частот 4,5-4,8 ГГц используется службами фиксированной спутниковой связи. Также за пределами крупных городов полоса 4,61-5 ГГц используется радиорелейными линиями связи прямой видимости и тропосферными.

В миллиметровом диапазоне работают межспутниковая служба (25,25-27,5 ГГц) и спутниковая служба исследования Земли (25,5-27 ГГц). В части этого диапазона - 2,75-29,5 ГГц - также расположены земные станции фиксированной спутниковой слжубы и абонентские VSAT-станции.

Как решить проблемы с диапазоном 700 МГц

«Союз LTE» ожидает, что проблемы с частотами в диапазоне 700 МГц удастся решить после отключения аналогового ТВ. Сроки соответствующего мероприятия неоднократно сдвигались с 2014 г. Недавно в правительстве заявили, что отключение аналогового ТВ должно произойти в начале 2019 г.

После этого в «Союзе LTE» планируют подвинуть сети цифрового эфирного ТВ. Организация предлагает сократить диапазон, доступный для цифрового ТВ. Сейчас под эти выделены частоты 174-230 МГц и 470-790 МГц. Предлагается сохранить диапазон 174-230 МГц, а диапазон второй из упомянутых диапазонов сократить до 470-694 МГц.

Как решить проблемы с диапазоном 3,4-3,8 ГГц

В части диапазона 3,4-3,8 ГГц предлагается признать нецелесообразным дальнейшее его использование радиорелейными станциями, начиная с 15 декабря 2019 г. Часть данного диапазона - 3,4-3,6 ГГц - планируется освободить для использованиями сетями фиксированного беспроводного доступа, начиная с 11 марта 2021 г.

В то же время эти сети можно будет сохранить в полосах частот 3,4-3,44 ГГц и 3,545-3,555 ГГц. Операторам фиксированного беспроводного доступа в крупных городах предлагается выплачивать компенсации за потерю радиочастотного спектра.

Земные станции фиксированной спутниковой службы из диапазона 3,4-3,8 ГГц в пределах 19 крупных городов планируется перевести в Ки-диапазон (10,7-12,75 ГГц). Аналогичный порядок предлагается и в отношении спутниковых станций обеспечивающих прием федеральных телеканалов: с этой целью планируется зарезервировать орбитально-частотный ресурс в Ku-диапазоне и в диапазоне 3,8-4,2 ГГц.

Командно-измерительные станции (КИС) фиксированной спутниковой службы планируется перевести из Москвы в Московскую область. Существующие КИС в Подмосковье (Щелково, Королев, Медвежьи Озера, Железногорск) предлагается модернизировать путем экранирования и установки фильтров на малошумящие усилители с полосой пропускания ниже 3,46 ГГц.

Иностранным космическим аппаратам Государственная комиссия по радиочастотам должна будет запретить использовать частоты в диапазоне 3,4-3,8 Ггц для своих земных станций.

Как решить проблемы с миллиметровом диапазоне

В части миллиметрового диапазона предлагается вывести за пределы 19 крупнейших по населению городов земные станции спутниковой службы исследования Земли. Данные этих сетей в крупных городах планируется распространять с помощью Центра обработки данных, строительство которого заложено в концепцию создания сетей 5G.

Кроме того, в этом же диапазоне в 19 крупнейших городов предлагается вывести в другие диапазоны сети фиксированного беспроводного доступа либо заменить их проводными соединениями.

Гендиректор спутниковыми оператора AltegroSky Сергей Пехтерев говорит, что решить вопрос с владельцами частот, использующихся для спутниковой связи, будет непросто. «С-диапазон (3,5-4,2 ГГц) используется спутниковыми операторами преимущественно для магистральных каналов, а также для распределения ТВ-каналов на местные ТВ-станции, - отмечает Пехтерев. - Это действующий бизнес, причем не только в России, но и по всему миру. Со спутниковыми операторами необходимо будет договориться, например, в США они пытаются договориться с мобильными операторами о продаже им части своих частот в С-диапазоне для использования в 5G.

В то же время спутниковые операторы редко используют Ка-диапазон (он занимает диапазон 27,5-31 ГГц в крупных городах), поэтому теоретически данные частоты можно выделить под 5G на вторичной основе, что позволит использовать их для 5G только там, где сотовая связь не будет мешать спутниковой, - продолжает Пехтерев. - Что касается других отдельных радиослужб в диапазоне 24-27,5 ГГц , например, службы исследования Земли, то здесь все будет зависеть от позиции Академии наук и влияния предлагаемых изменений на программу фундаментальных исследований».