Россиянам стало можно открывать счета и брать кредиты без визита в банк

Отныне россияне могут удаленно подтверждать свою личность банкам и открывать счета, оформлять кредиты или совершать денежные переводы без посещения отделений. Для этого им достаточно зарегистрироваться в Единой биометрической системе, сдав образцы лица и голоса в любом из банков, которые с ней работают.

Удаленное обслуживание

В России начала работу Единая биометрическая система, с помощью которой банки смогут дистанционно идентифицировать своих клиентов по лицу и голосу. Это даст клиентам возможность удаленно, без посещения отделения банка, открывать счета, оформлять кредиты и совершать денежные переводы.

Чтобы зарегистрироваться в системе, пользователь должен один раз прийти в отделение любого банка, который с ней работает, и оставить там образцы изображения своего лица и звука голоса. После этого он сможет обращаться за удаленными услугами даже к тем банкам, с которыми раньше никогда не имел дела — главное, чтобы эти банки тоже были подключены к Единой биометрической системе. В этом случае зарегистрироваться в новом банке можно без личного посещения его офиса.

В каких банках работает система

Как сообщает на своем сайте Центробанк, с 30 июня регистрация в Единой биометрической системе станет доступна в общей сложности в 400 банковских отделений в 140 городах России. К концу 2018 г. услуга должна появиться в 20% подразделений каждого банка, подключенного к системе, в каждом регионе присутствия. К 30 июня 2019 г. этот показатель планируется довести до 60%, а до конца 2019 г. — до 100%.

Как сообщает «Ростелеком», первые пользователи уже зарегистрировались в Единой биометрической системе в отделениях Почта Банка, Банка Хоум Кредит, Росбанка и Газпромбанка. В течение нескольких дней услугу начнут оказывать Совкомбанк, Тинькофф банк, ВТБ, Альфа-Банк и Райффайзенбанк.

Альфа-банк начал принимать от клиентов образцы лица и голоса и размещать их в Единой биометрической системе с 1 июля, пока что только в двух московских отделениях. Еще 85 отделений банка, в том числе региональных, начнут работать с системой к концу 2018 г. ВТБ с 1 июля начал регистрацию граждан в системе в Москве и Санкт-Петербурге. До конца 2018 г. услуга должна стать доступной в 200 офисах ВТБ, до конца 2019 г. - во всей сети.

В российских банках заработала централизованная система биометрической идентификации

Райффайзенбанк уже оказывает услугу регистрации в московском офисе по адресу проспект Андропова 18/2. До конца 2018 г. банк планирует установить необходимое оборудование в 25% своих отделений в 6 федеральных округах.

Сбербанк также намерен начать регистрацию пользователей в Единой биометрической системе во всех регионах своего присутствия к концу 2018 г., однако по состоянию на 1 июля такую услугу пока что не может предоставить ни одно его отделение. Неготовность к работе системой в Сбербанке объясняют отсутствием полной нормативно-правовой базы, что мешает в нужном количестве закупить необходимое оборудование. Во второй половине 2018 г. в банке стартуют пилоты по работе с системой.

Как происходит регистрация и авторизация

Сдача образцов лица и голоса в отделении банка, а также непосредственно регистрация в Единой биометрической системе, является бесплатной для пользователя. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Для регистрации в системе необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть на сайте госуслуг. Если у пользователя нет такой записи, то банк зарегистрирует его в ЕСИА на месте, тоже бесплатно.

Пользователь приходит в банк, где в течение нескольких секунд смотрит в камеру для создания образца изображения лица и произносит заранее оговоренную фразу для создания образца голоса. По завершении регистрации в системе пользователь получает SMS-сообщение.

Чтобы получить в банке удаленную услугу — открыть счет, взять кредит или совершить перевод — клиенту нужно будет выбрать эту услугу на сайте или в приложении банка, ввести свои логин и пароль от аккаунта на сайте госуслуг, затем ввести разовый код подтверждения, полученный в SMS. После всего этого он должен посмотреть в камеру своего устройства — ПК, ноутбука, планшета или смартфона — и произнести случайно сгенерированную комбинацию букв или цифр, которая появится на экране.

Вопросы безопасности

Данные, хранящиеся в Единой биометрической системе конфиденциальны, банки могут делиться ими только с правоохранительными органами — МВД и ФСБ. Банки, которые уже работают или собираются работать с системой, отмечают, что одной из главных проблем будет обеспечение безопасности этих данных.

Центробанк поясняет, что обмен биометрическими данными между устройствами пользователей и Единой биометрической системой защищен криптографией российской разработки. При этом уже завершается разработка мобильного приложения для удаленной идентификации, в которое эти криптографические средства будут встроены.

В целях безопасности биометрические данные будут храниться только в Единой биометрической системе, то есть отдельно от других персональных данных — фамилии, имени и отчества, данных паспорта, СНИЛС и т. п. — которые хранятся в ЕСИА.

Предполагается, что систему идентификации невозможно будет обмануть с помощью фотографии и аудиозаписи, поскольку клиенту каждый раз нужно будет прочитать новую фразу, присланную на его устройство системой. Что касается возможности ошибок, то Ростелеком заявляет, что распознавание проводит высокоточный алгоритм — продукт «ведущих российских разработчиков программного обеспечения в области биометрии, решения которых занимают призовые места по результатам независимых международных тестов».

На сайте Единой биометрической системы bio.rt.ru есть форма обратной связи, с помощью которой пользователи могут сообщить разработчикам системы о неполадках или ошибках в ее работе.

Единая биометрическая система

Единая биометрическая система для удаленной идентификации клиентов банков создается с 2016 г. Затраты на ее создание оцениваются в 247,6 млн руб., не считая расходов самих банков на оборудование. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, тестирование системы должно было начаться летом 2017 г., однако для реализации проекта потребовалось больше времени, чем предполагалось. В итоге тестирование началось в декабре 2017 г. в ограниченном количестве банков.

На первом этапе к системе будут подключены только банки. Участие в проекте подтвердили 12 банков: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта-банк, «Хоум кредит», Россельхозбанк, банк «Ак-барс», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, СКБ-банк и Райффайзенбанк. Оператором Единой биометрической системы стал «Ростелеком».

В феврале 2018 г. «Ростелеком» объявил, что при первичной записи биометрии никаких взаиморасчетов между участниками процесса производиться не будет, но затем, при каждой идентификации банком гражданина, банк будет платить «Ростелекому» 200 руб. Из них 100 руб. уйдет банку, записавшему данную биометрию, остальные 100 руб. будут разделены между «Ростелекомом», порталом госуслуг и вендорами биометрических технологий, сообщал оператор.