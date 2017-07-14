Минкомсвязи закупило «железо» на «Эльбрусах»

Минкомсвязи определилось с поставщиком и ценой контракта относительно «железа» для своего сегмента ГИС паспортно-визовых документов нового поколения. В результате за 80 млн руб. технику на процессорах «Эльбрус-4C» поставит компания «Эльбрус-2000».

«Железо» для Минкомсвязи на «Эльбрусах»

Минкомсвязи задействует для развития своего сегмента госсистемы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения вычислительную технику на отечественных процессорах «Эльбрус», заплатив за нее 80,9 млн руб. В завершившемся 12 июля 2017 г. тендере на поставку данного «железа» со стартовой ценой контракта в 82,2 млн руб. победителем оказалась компания «Эльбрус-2000». Конкуренцию ему безуспешно пыталась составить компания «Авангард ИТ» с ценой предложения в 81,4 млн руб.

В конкурсной документации нет прямого указания на процессоры «Эльбрус», однако в пользу версии о том, что именно на них будут построены серверы и автоматизированные рабочие места (АРМ) для системы говорит сразу несколько фактов.

В техзадании Минкомсвязи есть раздел «актуальность осуществления поставки товара» с отсылкой к утвержденной Правительством стратегии развития ИТ-отрасли, в рамках которой министерство придерживается «последовательной технической политики» по приоритезации в госинформсистемах свободного ПО и замещения «железа» на решения российских разработчиков и компаний «иностранных государств, не вводивших санкционных ограничений по отношению к России».

Минкомсвязи использует в ГИС технику на «Эльбрус-4C» за 80 млн

В разделе, посвященному специфическим требованиям к процессорам, говорится о необходимости использовать чипы «архитектуры VLIW с явным управлением параллелизмом команд». С семейством архитектур VLIW для своих процессоров экспериментируют американские компании Intel, AMD, Qualcomm, Texas Instruments, Transmeta, Tilera и голландская Philips. «Санкционно чистыми» на этом фоне можно считать только российские процессоры семейства «Эльбрус», разрабатываемые компанией МЦСТ и Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука.

При этом победитель тендера — компания «Эльбрус-2000» — по базам данных ЕГРЮЛ и «Контур.фокус», с обеими этими организациями связана — через своих бывших учредителей.

Указанным в ТЗ корпусом с маркировкой «1600L HFCBGA» обладают процессоры «Эльбрус-4C». Накануне публикации этого материала представитель «Эльбрус-2000» Сергей Ройко подтвердил CNews справедливость данных выводов. «Да, верно, планируем, что серверы и АРМ будут на процессорах “Эльбрус-4C”», — сообщил он.

В пресс-службе Минкомсвязи в течение почти суток не смогли прокомментировать CNews свою закупку.

Поставка «железа» заказчику должна завершиться до 31 июля 2017 г. Местом поставки указано здание ФГБУ НИИ «Восход» — подведомственное Минкомсвязи учреждение.

Характеристики «Эльбрус-4C»

«Эльбрус-4C» — 64-разрядный универсальный микропроцессор. Он содержит 4 ядра, работающие на частоте 800 МГц, поддерживает три канала памяти DDR3-1600. Также в нем поддерживается объединение до четырех чипов в многопроцессорную систему с общей памятью. Процессор произведен по технологии 65 нанометров, его среднее энергопотребление составляет 45 Ватт.

За один такт каждое ядро процессора может выполнить 23 операции. Базовой операционной системой для процессора является ОС «Эльбрус», построенная на основе ядра Linux версии 2.6.33. В ее состав входят менеджер пакетов и более 3 тысяч программных пакетов из состава дистрибутива Debian 5.0. Имеется полный набор инструментов разработчика, в который входят оптимизирующие компиляторы для языков высокого уровня «Си», «Си++», «Фортран-77» и «Фортран-90», отладчик, профилировщик, а также библиотека математических функций и сигнальной обработки.

В составе какого «железа» закупаются «Эльбрусы»

Номенклатура поставки в рамках заказанных работ разбита на несколько групп. Программно-технические средства компонента сопряжения системы со СМЭВ включают два сервера приложений (не менее четырех процессоров в каждом), два сервера баз данных (не менее четырех процессоров), АРМ (не менее одного процессора), два коммутатора сети передачи данных, серверный шкаф, переключатель IP KVM, систему обнаружения вторжений и СКЗИ двух типов: центр управления сетью криптошлюзов и отказоустойчивый модуль из двух аппаратно-программных комплексов межсетевого экранирования.

Для моделирования работы типовых объектов ведомственных сегментов системы на стенде ее главного конструктора Минкомсвязи закупает шесть серверов (не менее четырех процессоров в каждом), три сервера (не менее одного), семь АРМ (не менее одного), коммутатор сети передачи данных, серверный шкаф, переключатель IP KVM.

Для стендирования универсального удостоверяющего центра приобретаются семь серверов (не менее 4 процессоров), два сервера (не менее одного процессора), четыре АРМ (не менее одного процессора), два ИБП, два коммутатора сети передачи данных.

Для модернизации удостоверяющего центра Международной организации гражданской авиации (спецучреждение ООН) Минкомсвязи необходимы сервер (не менее одного процессора), АРМ (не менее одного), два съемных датчика случайных чисел. Для модернизации корневого центра инфраструктуры расширенного контроля доступа (ИРКД) системы закупаются четыре сервера (не менее одного процессора в каждом), два АРМ (не менее одного), ИБП. Для промежуточного центра ИРКД потребовались четыре сервера (не менее четырех) и два АРМ (не менее одного).

Для модернизации стоечного оборудования системы Минкомсвязи ожидает от поставщика три серверных шкафа, три переключателя IP KVM, три коммутатора сети передачи данных. Наконец, для макетирования универсального удостоверяющего центра системы в части масштабируемости, интеграции и отказоустойчивости системе требуется 22 сервера (не менее четырех процессоров в каждом), четыре сервер (не менее одного в каждом), три АРМ (не менее одного).