Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air с увеличенным временем автономной работы. Видео

Microsoft представила пятое поколение гибридных планшетов Surface Pro со стартовой ценой от $800. Обновление предыдущей серии Surface Pro 4 лишилось цифры в названии, но число доработок «достигает 800». Основное усовершенствование – увеличенное до 13,5 часов время автономной работы.

Пятое поколение: без цифры, но со значительными улучшениями

Microsoft в рамках специально за планированного для этого мероприятия в Шанхае представила новое пятое поколение гибридных планшетных ПК Surface Pro. Отныне планшеты будут поставляться без указания номера поколения в названии – очевидно, для этих целей теперь будет использоваться год выпуска (обновления) системы.

Несмотря на то, что новые Surface Pro по дизайну являются в большей степени усовершенствованием Surface Pro 4, чем новым продуктом, в рамках пресс-конференции представители Microsoft упомянули, что новый продукт в сумме имеет «порядка 800 доработок».

Ключевые изменения коснулись автономности Surface Pro, увеличенной на 50% против предыдущего поколения. Помимо этого, новые планшеты Microsoft обзавелись более современной аппаратной начинкой.

Две младшие модели Surface Pro стали полностью бесшумны, все три модели получили опциональную поддержку 4G/LTE.

Новый планшет Surface Pro

Аппараты также обзавелись усовершенствованным стилусом Surface Pen с повышенной точностью и модифицированным съемным клавиатурным блоком с улучшенной эргономикой.

Технические подробности

Планшеты Surface Pro обладают 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2736 х 1824 пикселей (соотношение сторон 3:2, пиксельная плотность 267 точек на дюйм) и улучшенной цветопередачей.

Новинки будут оснащаться процессорами Intel Core m3, Core i5 и Core i7 седьмого поколения с архитектурой Kaby Lake, в то время как предшественники Surface Pro 4, впервые представленные в 2015 г., оснащались чипами Intel Core шестого поколения.

Наиболее производительная версия Surface Pro с мощным процессором Intel Core i7-7660U (премиальная интегрированная графика Intel Iris Plus 640) оснащается активной системой охлаждения с вентилятором, однако в Microsoft заявляют, что максимальный уровень шума составляет не более 18 дБ, так что его «практически не слышно».

Остальные модели на чипах Intel Core m3 7Y30 (интегрированная графика Intel HD Graphics 615) и Core i5-7300U (интегрированная графика Intel HD Graphics 620) полностью бесшумны благодаря пассивному охлаждению системы в любых режимах работы.

Новый Surface Pro с аксессуарами

Планшеты оснащаются 4 ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3-1866, SSD емкостью 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ, слотом под карты памяти SDXC и беспроводными интерфейсами Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1.

Все три базовые конфигурации Surface Pro также будут доступны в версиях с поддержкой доступа к мобильным сетям 4G/LTE.

В остальном набор интерфейсов у новых Surface Pro остался практически прежним: это USB 3.0 Type-A, Mini DisplayPort и 3,5-мм аудиовыход.

Ключевым обновлением новой линейки Surface Pro стал срок службы батареи. По информации Microsoft, автономная работа планшета от одной зарядки может достигать 13,5 часов, и это на 50% больше, чем у Surface Pro 4. Зарядка устройства производится, как и у предшественника, через разъем Surface Connect.

Из дополнительных особенностей новых планшетов можно упомянуть наличие криптопроцессора TPM, фронтальной 5-МП веб-камеры с записью видео 1080p и тыловой 8-МП Full HD камеры Windows Hello.

Корпус новинки и внешний вид нового поколения Surface Pro претерпел минимальные изменения по сравнению с предшественниками Surface Pro 4. Тем не менее, новая базовая станция с клавиатурой – Type Cover, теперь способна раскрываться на более широкий угол – по аналогии с Surface Studio, вплоть до 15 градусов над поверхностью (режим Studio Mode), обеспечивая оптимальную позицию для рисования или ручного ввода стилусом.

Угол наклона Surface Pro с новой клавиатурой достигает 165 градусов

Вес новых планшетов составляет 770 г, толщина не превышает 8,5 мм.

Вместе с новыми Surface Pro была представлена обновленная версия стилуса Surface Pen, который способен распознавать в четыре раза больше уровней нажатия и наклона, чем его предшественник – до 4096 уровней. В Microsoft отметили, что планируют поставлять новые аксессуары в цветовых исполнениях, сочетающихся с цветом самих планшетов.

Обновленный стилус Surface Pen

В то же время – как и в случае в предыдущим поколением, базовый блок Type Cover и стилус Surface Pen не идут в комплекте с планшетом, их придется покупать дополнительно, за $130 и $99, соответственно. Хорошая новость в том, что планшеты Surface Pro пятого поколения полностью обратно совместимы с клавиатурой и стилусом для Surface Pro 4.

Варианты цветового оформления Signature Type Cover

Для Surface Pro также будет доступна премиальная клавиатура Signature Type Cover по цене $159, практически превращающая планшет в полноценный ноутбук. Клавиатура интересна качественным покрытием из производимого в Италии материала Alcantara со структурой и тактильными свойствами искусственной замши, применяемого в изделиях класса «люкс» - такое же покрытие используется в 1000-долларовых ноутбуках Microsoft Surface Laptop.

Начало поставок и цены

Все версии новых гибридных планшетов Surface Pro представлены с предустановленной операционной системой Windows 10 Pro.

Планшет Surface Pro пятого поколения

В настоящее время планшеты Surface Pro уже доступны для предзаказа. Минимальная стоимость новинки в самой доступной конфигурации (процессор Core m3) составляет $799. Версию с процессором Core i5 обойдется в $999 (4 ГБ + 128 ГБ SSD) или в $1299 (8 ГБ + 256 ГБ SSD). Цены на топовый вариант с процессором Core i7 составляют $1599 (8 ГБ + 256 ГБ SSD), $2199 (16 ГБ + 512 ГБ SSD) и $2699 (16 ГБ + 1 ТБ SSD).

Начало массовых поставок планшетов Surface Pro запланировано на 15 июня 2017 г. Сроки начала поставок вариантов с поддержкой 4G/LTE пока не озвучены.