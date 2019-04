HP представила решение HP Sure Sense на базе искусственного интеллекта

HP Inc. представила новое оборудование и решения безопасности, предназначенные для офиса будущего. HP Sure Sense представляет собой решение на базе искусственного интеллекта для защиты от вредоносного кода, что укрепляет лидирующие позиции HP как поставщика самых безопасных и управляемых ПК6.

Помимо аппаратных улучшений безопасности, HP вновь демонстрирует свое стремление обеспечить комфортные условия работы для всех категорий сотрудников и представляет свою новейшую линейку коммерческих ПК и мобильных рабочих станций на базе процессоров Intel 8 поколения с технологией vPro.

Современные сотрудники предъявляют все более высокие требования к своему рабочему пространству – для них важна мобильность, удобство использования и дизайн устройства, отражающий их собственный стиль. В результате происходит трансформация рабочего места, так как свыше 62% сотрудников больше не ограничиваются пределами офиса и работают из разнообразных мест, 65% приходится в течение дня взаимодействовать с большим числом коллег. Сегодня бизнесу как никогда важно обеспечить своих сотрудников устройствами, которые бы повышали их продуктивность, вдохновляли и помогали обмениваться идеями.

«Чтобы создать культуру инноваций, компании по всему миру сосредоточены на вовлечении своих сотрудников в работу и стремятся повысить степень их удовлетворенности, и здесь важную роль играют те технологии, которые для этого используются, – отметила Анна-Софи Хэдберг (Anne-Sophie Hadberg), глава подразделения персональных систем для бизнеса в регионе EMEA, HP Inc. – Мы помогаем компаниям создавать офис будущего, предлагая передовые технологии, которые расширяют возможности и восхищают сотрудников, и при этом обеспечивают ИТ-подразделениям безопасность конечных точек нового поколения, чтобы уверенно противостоять угрозам завтрашнего дня».

В мире быстро развивающегося вредоносного кода, беспрецедентного количества атак с использованием вирусов-вымогателей и растущего числа угроз на аппаратном уровне, в интересах каждой компании проактивно планировать аппаратную отказоустойчивость парка своих устройств. Ежедневно обнаруживается более 350 000 новых разновидностей вредоносных программ, значительная часть из которых представляет собой весьма разрушительные вирусы-вымогатели – все это требует установки нового поколения решений для защиты от быстро развивающихся угроз. Добавляя защиту, решение HP Sure Sense использует возможности искусственного интеллекта и алгоритмы глубинного обучения для обнаружения и предотвращения угроз в режиме реального времени (в том числе угроз нулевого дня) в сочетании с поведенческим анализом активности вирусов-вымогателей, и все это – с минимальным влиянием на производительность системы.

Решение HP Sure Sense будет доступно в новых ноутбуках HP EliteBook серии 800 G6 и моделях рабочих станций HP ZBook 14u и HP ZBook 15u. Ноутбуки HP EliteBook серии 800 G6 поставляются с контроллером безопасности HP Endpoint Controller, который отвечает за работу HP Sure Start, технологии самовосстановления BIOS для защиты от атак на аппаратном уровне, а также HP Sure Recover, встроенной технологии восстановления образа системы в случае киберугрозы. Наконец, обновленное портфолио HP включает в себя опциональное решение HP Sure View Gen3, новейшее поколение интегрированного решения для защиты экрана ноутбука от подглядывания.

Новые ноутбуки HP EliteBook серии 800 G6 предлагают сотрудникам пользовательский опыт, где бы они ни находились, и открывают новые возможности для творчества, более эффективного взаимодействия и работы практически из любой точки. Созданные на базе процессоров Intel Core vPro 8 поколения, ноутбуки HP EliteBook 800 Series предлагают новый уровень мобильности благодаря сенсорным дисплеям еще более высокой яркости – до 1000 нит – для удобства работы при ярком освещении, или могут оснащаться опциональной панелью с пониженным энергопотреблением, обеспечивая до 18 часов работы от батареи.

Новое поколение Elitebook 800 серии – первые бизнес-ноутбуки для массового рынка, поддерживающие гигабитные подключения в сетях 4G LTE. Кроме того, технология HP Extended Range Wireless LAN обеспечивает двукратное увеличение зоны покрытия в HP EliteBook 830 G6 по сравнению с предыдущими поколениями устройств, поддержка Wi-Fi 6 позволяет втрое увеличить скорость передачи данных по сравнению с предыдущим поколением, а наличие Bluetooth 5.0 увеличивает в четыре раза зону покрытия и открывает новые возможности подключения периферийных устройств. Линейка серии EliteBook 800 G6 создавалась в соответствии с требованиями стандарта MIL-STD-810G и дополнительно прошла пять новых тестов HP, обеспечивая вкупе со стильным дизайном лучшую в своем классе прочность и долговечность.

Новая модель HP EliteBook 830 x360 G6 оптимизирована для современного стиля работы и поддерживает четыре различных режима, обладая при этом ультратонким дизайном, который полностью соответствует предпочтениям профессиональных пользователей.

HP EliteDisplay E324q представляет собой дисплей с диагональю 31,5 дюйма и разрешением QHD с ультратонкой рамкой с трех сторон. Этот эргономичный дисплей с красивым безрамочным дизайном оснащен целым рядом портов, в том числе HDMI, DisplayPort и USB-C, что позволяет использовать совместно с оборудованием самых разных поколений.

Рабочие процессы становятся более ресурсоемкими вместе с увеличением размеров файлов, при этом все большее число пользователей участвуют в проектировании, в творчестве и в разработке новых продуктов. Это новое поколение опытных пользователей стремится к повышению производительности и надежности и нуждается в тонких и легких устройствах, которые отличаются высокой прочностью и мобильностью, а также способны продолжительное время сохранять заряд батареи. Благодаря встроенным функциям безопасности и расширенным возможностям подключения к сети мобильные рабочие станции HP ZBook 14u и HP ZBook 15u созданы для этого нового поколения продвинутых пользователей и соответствуют всем этим требованиям.

Модель HP ZBook 14u – самая тонкая в линейке HP мобильная рабочая станция, лэптоп, созданный для тех, кому действительно важна мобильность, и кто хотел бы выжать максимальную производительность из своего офисного компьютера. Увеличение графической производительности на 50% позволяет запускать ресурсоемкие приложения для работы с графикой, такие как Revit, и использовать RGS – один из лучших инструментов для организации удаленного доступа и совместной работы. ZBook 14u обеспечивает превосходную детализацию изображения благодаря своему 4К UHD 4К UHD дисплею яркостью 600 нит и более качественную цветопередачу благодаря 100% цветовому охвату Adobe RGB. Все это позволяет достичь потрясающего качества изображения. Использование новых процессоров Intel Core vPro 8 поколения гарантирует высокую производительность и многозадачность в протестированных приложениях, в том числе в PhotoShop, Illustrator, AutoCad, SolidWorks и Catia.

Модель HP ZBook 15u – самая тонкая и легкая рабочая станция в портфолио HP с диагональю 15 дюймов, которая предназначена для пользователей, предъявляющих высокие требования к производительности и малому весу. Благодаря новейшим возможностям подключения и функциям безопасности пользователям не придется переживать о сбоях в работе или раскрытии ценных данных, даже когда они находятся вне офиса. Увеличение графической производительности на 50% позволяет запускать ресурсоемкие приложения для работы с графикой, такие как Revit с поддержкой RGS – один из лучших инструментов для организации удаленного доступа и совместной работы. Мобильная рабочая станция отличается высокой производительности и обеспечивает скорость и многозадачность в таких приложениях как PhotoShop, Illustrator, AutoCad, SolidWorks и Catia благодаря новым процессорам Intel Core vPro 8 поколения.

Устройства с HP Sure Sense поступят в продажу на территории РФ в конце июня. Модель HP EliteBook 830 x360 G6 поступит в продажу на территории РФ в конце июня. Модели HP EliteBook 830 G6, HP EliteBook 840 G6 и HP EliteBook 850 G6 поступят в продажу на территории РФ в конце июня. Дисплей HP EliteDisplay E324q 31.5” Display поступит в продажу на территории РФ в июне. Рабочие станции HP ZBook 14u G6 и HP ZBook 15u G6 поступят в продажу на территории РФ в конце июня.