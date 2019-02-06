МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о старте маcштабной программы по строительству в малых и удаленных населенных пунктах России мобильных сетей связи LTE2100 на частотах предыдущего поколения 3G. Компания называет себя первой среди российских операторов связи, кто приступил к рефармингу (переводу) диапазона 2100 МГц, первоначально предназначенного для сетей UMTS (3G), под более скоростные и емкие сети связи 4G (LTE).

Переиспользование частот стало возможным после принятого в июле 2017 г. решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о технологической нейтральности диапазона 2100 МГц. К настоящему моменту МТС запустила сети LTE2100 в 19 регионах России: в Белгородской, Костромской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской областях; Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском краях; республиках Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Саха, Татарстан; Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. В 2019 г. МТС запустит новые сети LTE2100 еще в 20 регионах.

Широкое применение принципа технологической нейтральности в доступных диапазонах позволяет МТС преодолеть дефицит частот, ускорить развертывание сетей LTE в стране, увеличить скорости передачи данных и расширить зоны уверенного покрытия 4G. Помимо LTE 2100 (диапазон B1), оператор на сегодня задействовал еще пять диапазонов в LTE: 2500-2570 МГц (B7), 1800 МГц (B3), 900 Мгц (B8), 800 МГц (B20) и TDD 2570-2620 МГц (B38).

«С 2019 г. развитие сетей LTE2100 заложено в технологической стратегии МТС. Реализация первого этапа этого проекта к началу 2020 г. в разы увеличит скорости мобильного интернета для нескольких миллионов жителей малых и удаленных населенных пунктов по всей стране, что улучшит качество жизни и внесет вклад в решение проблемы цифрового неравенства, – отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий. – При этом освоение освободившихся частот позволит МТС экономить до 80% инвестиций по сравнению со строительством LTE-сетей в диапазонах 1800 Мгц или 2600 МГц».

Для LTE2100 МТС использует новые технологии: режим многоантенности (MIMO 4x4) и более высокую модуляцию (256 QAM против 64 QAM в 3G), что дает почти пятикратный прирост скорости в downlink - до 100 Мбит/c при ширине полосы в 5 МГц по сравнению с 21 Мбит/с в самом продвинутом 3G-стандарте HSPA+. Диапазон 2100 МГц имеет больший радиус покрытия чем в LTE2600, а за счет агрегации с более низким диапазоном LTE1800 расширяется зона обслуживания относительно UMTS2100.

МТС активно осваивает различные диапазоны для LTE. Компания первой среди российских операторов использовала инфраструктуру GSM1800 для строительства сетей 4G, начав в 2014 г. с рефарминга диапазона 1800 МГц в Москве и Поволжье. На сегодня технейтральные сети LTE-1800 действуют в большинстве субъектов РФ, а в 2018 г. компания запустила в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сеть LTE в диапазоне 900 МГц.