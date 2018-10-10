ZTE начинает российские продажи флагманского смартфона Axon 9. Цена

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о старте предзаказа на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro. Устройство было представлено на выставке IFA-2018 в Берлине.

C 9 октября модель будет доступна для предзаказа на официальном сайте shop.myzte.ru, а с 22 октября 2018 года поступит в продажу в «Связном», «Евросети», «Мегафоне» и в региональной рознице.

Инженеры ZTE снабдили Axon 9 Pro технологией графической оптимизации Axon Vision. Пользователь будет удивлен качеством изображения и плавностью воспроизведения видео без шумов, размытия и ореола вокруг объектов. Отдельный процессор обработки изображений с технологией MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation; оценка движения, компенсация движения) обеспечивает более плавное и четкое воспроизведение видео, увеличивая источник контента с 24 до 60 кадров в секунду.

Экран устройства способен отображать цветовую палитру, которая выходит за рамки распознавания человеческим глазом, автоматически настраивая оттенки для оптимального отображения. ZTE Axon 9 Pro поддерживает воспроизведение видео в формате HDR 10, что до этого момента было характерной особенностью телевизоров hi-end класса, но не смартфонов.

Аппарат получился тонким (толщина корпуса составляет менее 8 мм). Передняя панель покрыта закаленным стеклом 2.5D, задняя — 3D. Смартфон не только стильно выглядит, но также надежно защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, а твердость заднего стекла имеет показатель 7H.

Почти всю поверхность фронтальной части занимает большой 6,21-дюймовый AMOLED-экран, поддерживающий разрешение Full HD+ (2248 x 1080 точек). У этого аппарата оптимальное соотношение площади дисплея к корпусу, а также удобный для игр и просмотра видео формат 18,7:9.

Основная камера ZTE Axon 9 Pro оборудована сразу двумя объективами: широкоугольным (130°) с разрешением 20 МП и 12-мегапиксельным сенсором IMX363. Среди особенностей второго можно отметить апертуру F/1.75, технологию оптической стабилизации изображения, автофокус с двумя фотодиодами и минимальный (1,4 мкм) размер пикселя на снимках. Поддержка технологий искусственного интеллекта открывают широкие возможности для создания фото и видео: камера умеет распознавать лица и движение, компоновать портреты, фокусироваться на сложных объектах, применять режимы бьютификации и многое другое. Благодаря тандему из двух объективов пользователь может менять точку фокуса на уже готовом снимке, а также создавать потрясающие широкоугольные фотографии и панорамы — как горизонтальные, так и вертикальные. Также камера поддерживает запись видео в формате 4К.

Фронтальную 20-мегапиксельную камеру оценят поклонники селфи. Смартфон поддерживает режимы имитации студийного освещения, что позволяет создавать фото профессионального качества. А последними штрихами к идеальному селфи станут эффект Боке для мягкого размытия фона и множество режимов бьютификации.

ZTE Axon 9 Pro оборудован двумя фронтальными стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, двойным аудиочипом и интеллектуальным усилителем мощности для точного и чистого звучания даже на высоких уровнях громкости. ZTE доказывает, что качественный Hi-Fi звук может «поместиться» и в таком маленьком аппарате. К тому же новинка поддерживает не только воспроизведение, но и запись объемного аудио.

В основе нового флагмана лежит мощный 8-ядерный процессор Qualcomm® Snapdragon 845 с поддержкой технологий искусственного интеллекта, которые используются для оптимизации работы системы. Они позволяют настроить приложения таким образом, чтобы не тратить ресурсы на малоиспользуемые программы и фоновые процессы.

Отличные показатели автономности достигаются за счет аккумулятора емкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 4+. Чтобы зарядить его целиком и обеспечить полноценную работу в течение дня, достаточно всего одного часа у розетки. Для удобства поддерживается и беспроводной протокол зарядки Qi.

В дополнение к смартфону Axon 9 Pro пользователь может приобрести компактное беспроводное зарядное устройство ZTE толщиной всего 10 мм. Его удобно носить с собой и пользоваться дома, в офисе, машине или номере отеля. Аксессуар обеспечивает защиту смартфона от основных угроз (перепадов напряжения, короткого замыкания и т.п.). А заряжать аппарат можно даже через чехол без ущерба для скорости.

Покупатели ZTE Axon 9 Pro получат доступ к особому уровню гарантийного обслуживания Axon VIP Service. Помимо стандартных 12 месяцев гарантии, оно включает в себя 1 год дополнительного сервиса с бесплатным ремонтом поломки, возникшей по вине производителя, одну бесплатную замену разбитого дисплея в течение 6 месяцев с момента приобретения, один бесплатный ремонт аппарата после попадания жидкости в течение 2 лет с момента приобретения, бесплатную курьерскую доставку до сервисного центра и обратно в течение 2 лет после покупки (количество обращений не ограничено).

С 9 октября новинка будет доступна для предзаказа в официальном интернет-магазине ZTE. С 22 октября 2018 года смартфон поступит в продажу в рознице. Рекомендованная розничная стоимость 46990 руб.