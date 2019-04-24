Чем умные склады отличаются от простой автоматизации

Новые форматы торговли, потребности, продукты, тенденции, появляющиеся в рознице в последние годы, ведут к повышению спроса на складские и логистические услуги и, соответственно, к стремительному развитию этого сектора рынка. Эти факторы, включая высокую конкуренцию и возрастающие требования клиентов к доставке товаров, заставляют ритейлеров искать решения, которые позволят им функционировать более продуктивно: быстрее и с меньшими издержками. О том, какие это решения и как использовать их максимально эффективно, в своей статье для CNews рассказал Дмитрий Смирнов, директор по комплексным продажам в « Крок ».

В последнее время на рынках логистических услуг и ритейла все чаще звучит термин «умный склад». Многие профессиональные логисты сходятся во мнении, что сейчас это один из лучших способов упростить, ускорить, сделать более эффективными любые бизнес-операции, касающиеся склада и логистики предприятий.

Попробуем разобраться, что же сегодня вкладывается в это понятие.

Знакомьтесь: умный склад

При своем динамическом развитии, любое предприятие, эксплуатирующее складские площади, однажды сталкивается с необходимостью оптимизации складских процессов.

Кто-то может пойти по экстенсивному пути – расширять штат сотрудников и помещения, работая при этом в круглосуточном режиме. Однако все эти изменения все равно приведут к резкому увеличению издержек и, в конечном итоге, снизят эффективность дистрибуции.

Перспективным же способом повышения эффективности склада является полная или частичная его автоматизация в соответствии с потребностями предприятия. Максимально автоматизированные складские операции достигаются за счет применения современных технологий, которые в своем комплексе и делают складское помещение более умным.

Умный склад – комплекс технологий, который позволяет ритейлерам и логистическим операторам оптимально и максимально эффективно для себя решать задачи складской логистики. В этом наборе процессы – объекты автоматизации – неразрывно связаны с инструментами автоматизации.

Точка опоры

Интеллектуальные склады – результат совместной работы различных подключенных технологий. Однако любые технологии опираются на инфраструктуру. И если вычислительная инфраструктура так или иначе уже достаточно эффективно справляется с задачами современного цифрового бизнеса, то сетевая, а зачастую и инженерная, становятся основными сдерживающими факторами применением цифровых технологий на складе.

Поэтому многие игроки российского рынка в процессе автоматизации своих складских комплексов уделяют также большое значение созданию устойчивой инфраструктуры, без которой не «взлетит» ни одна технология. Здесь невозможно не привести в пример одного из крупнейших в России дистрибьюторов алкогольной продукции – группу компаний «Лудинг».

Ежедневно «Лудинг» импортирует и принимает на склад огромное количество алкогольной продукции, поставляет ее дистрибьюторам, в сетевые магазины, в рестораны и т.д. Склад работает в круглосуточном режиме, чтобы каждый партнер компании смог вовремя получить продукцию. Для «Лудинг» критически важно исключить простои логистики и обеспечить бесперебойную своевременную и безошибочную отгрузку алкогольной продукции.

Добиться этого стало возможным благодаря построенной «Крок» гибкой и масштабируемой инфраструктуре на основе новейших инженерных и телекоммуникационных систем для нового складского помещения компании, расположенного в логистическом парке «Крекшино». Общая площадь склада составляет 30 тыс. кв. метров.

Проект включил в себя создание структурированной кабельной сети, системы бесперебойного электроснабжения и Wi-Fi-сети для непрерывной работы сотрудников склада с мобильными устройствами и логистическими системами. В качестве архитектуры для создания беспроводного Wi-Fi-доступа были использованы решения компании Cisco. На их основе возможно построить корпоративную бесшовную Wi-Fi-сеть, надежную и безопасную, управляемую из единой точки. Wi-Fi-сеть равномерно покрывает всю территорию склада, несмотря на целый ряд ограничений, например, высокие стеллажи, наличие больших объемов жидкости, металлических сеток, разграничивающих зоны хранения алкоголя. Беспроводная связь отлично работает, когда сотрудники курсируют из одного помещения в другое, соединение не обрывается, а, значит, работа склада не прерывается.

Теперь они получают задания в режиме реального времени, используя мобильные терминалы сбора данных (штрих-сканеры), подключенные по Wi-Fi к системе складского учета компании по всей территории склада.

Построение надежной ИТ-инфраструктуры стало «точкой опоры» для компании «Лудинг» на пути к созданию умного склада. В дальнейшем на ее основе компания смогла автоматизировать основные складские процессы с помощью системы управления складом – WMS (Warehouse Control Systems).

Что такое WMS?

Системы класса WMS (Warehouse Management Systems) являются, по сути, «мозговым центром» если не всех, то большинства складских операций. WMS помогают организовать эффективное управление складскими процессами в реальном времени – автоматизировать и оптимизировать процедуры приемки, размещения, хранения, обработки и отгрузки товаров на складах разного типа.

Получая и оперативно управляя данными, в том числе получаемыми от различных подключенных технологических блоков, WMS система управляет работой складской техники и персонала, контролирует перемещение грузов и погрузочной техники по территории склада, оперативно планирует задания персоналу с учетом текущей обстановки. В задачи WMS-системы входит управление всем комплексом складских процессов: от ожидания приемки товаров до их доставки по заказам клиентов.

Внедрение WMS – один из базовых шагов на пути к автоматизации склада. Ее использование в совокупности с новейшими цифровыми технологиями может заметно повысить «интеллект» склада.

Что же это за технологии? И как они могут сделать склад еще умнее?

Умные решения

Логистика, где миллионы объектов ежедневно маркируются и перемещаются на различные расстояния, является перспективным направлением для интернета вещей. ИВ-устройства используются на складах, в первую очередь для оперативного получения информации о состоянии любого объекта в нем. Так, привычную маркировку товара вытесняет маркировка радиометками RFID. Пересортица, проблемы с оформлением и комплектацией товара, излишки или, наоборот, нехватка товара в заказе оперативно устраняются с помощью данной технологии.

На каждую упаковку или единицу товара, который поступает на склад, крепится RFID-метка. С помощью считывателей товар автоматически принимается или отгружается, легко проводится инвентаризация и поиск товара, контролируется перемещения автопогрузчиков, транспорта и персонала по территории склада. Руководство розничных сетей и складов сможет в любой момент времени получать информацию не только о складских остатках, но и о точном расположении каждой товарной позиции. Попутно еще решается задача несанкционированного выноса товара со склада.

RFID-метки серьезно автоматизировали прием и отгрузку товаров на складах

Также внимания заслуживает целый комплекс умных решений, обеспечивающих максимальную скорость и производительность при подборке необходимых единиц товара:

• мобильные терминалы сбора данных – для оперативного сбора, обработки и отправки информации о товарах. Сбор данных осуществляется путем считывания штрих-кодов на этикетке товара.

• pick-by-light (размещение по световому сигналу) – для идентификации товара, его веса, количества и места расположения используются световые сигналы. На экран дисплея выводится количество единиц товара, а место его расположения обозначается световым сигналом.

• pick-by-voice (голосовое управление складом) – WMS-система автоматически генерирует голосовые команды сборщику-комплектовщику, а он подтверждает их выполнение с помощью микрофона. Задача технологии – освободить руки и глаза сотрудника, тем самым ускорив процессы сборки.

• pick-by-vision (подбор по изображению) – при подборе заказов на отгрузку товара со склада вся информация в автоматическом режиме из WMS передается сотрудникам на визуальный интерфейс очков с подробным описанием требуемого ассортимента товаров, их количества, точного местонахождения и др.

Таким образом, например, американская компания Codeshelf, смогла существенно повысить скорость сборки и упаковки заказов. WMS с интегрированным RFID-решением организует формирование заказов в соответствии с расположением товара на складе. Сборщики заказов авторизуются, просканировав считывателем свои бейджи, и направляются собирать заказы. По мере приближения к тому месту, где лежит нужный им товар, над полкой загорается светодиодная лампочка. Менеджеры же при этом могут анализировать показатели каждого сборщика.

Ручной труд или автоматизированный

Переход к автоматизации – общемировая тенденция, вызванная необходимостью ускорения логистических процессов. В мире – Европе, Китае, США – уже есть полностью роботизированные склады. Яркий тому пример – склад Amazon, который за счет своей полной автоматизации существенно ускоряет процессы сборки заказа и доставки его клиенту. Тем самым ритейлер автоматически получает конкурентное преимущество на рынке, а остальные игроки фактически вынуждены гнаться за лидером.

В России подобной автоматизацией складов могут похвастать лишь немногие компании – лидеры своих сегментов рынка. Например, «Протек», крупнейшая компания на рынке фармдистрибьюции, автоматизировала практически все основные складские операции: от автоматического хранения и сборки заказов до автоматического пополнения сборочных пистолетов.

Но тем не менее, в силу своей дороговизны, лишь единицы пока пошли по пути полностью автоматизированных складов. Даже крупнейшие ритейлеры ограничиваются частичной автоматизацией. К примеру, используют роботизированные линии на складах. Их применение существенно сокращает трудозатраты персонала, повышает точность комплектации заказов и, соответственно, снижает издержки. По такому принципу fashion-ритейлер «Твое» автоматизировал приемку и хранение товара. А при комплектации заказов использует конвейерный робот – сортер, позволяющий формировать смешанные короба.

Дмитрий Смирнов, директор по комплексным продажам в «Крок»

Без остановки

Для многих ритейлеров, в особенности для продуктового сегмента, все еще остается нерешенной задача потоковой инвентаризации без остановки склада. Очевидно, что повышение уровня автоматизации могло бы существенно упростить этот процесс. Но при этом любой компании необходимо соразмерять стоимость внедрения подобной технологии и простоя склада, включая косвенные затраты. На сегодняшний день такие технологии не отличается своей доступностью даже для крупнейших игроков рынка. Одним из оптимальных вариантов может стать инвентаризация с помощью дронов, которая существенно снижает издержки на этот процесс и дает предприятию возможность перевести ее в потоковый режим. Пока на рынке не так много подобных работающих решений. Одна из крупнейших российских ИТ-компаний «Крок» вот уже несколько лет активно развивает решения в области робототехники и дронов для оптимизации и ускорения бизнес-процессов заказчиков из разных отраслей. Многие из этих разработок уже успешно применяются на практике.

Дмитрий Смирнов

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