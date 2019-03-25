CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс

1 июля 2019 г. завершится кассовая реформа по 54-ФЗ, предписывающая предпринимателям использовать онлайн-кассы для расчетов с физлицами. К тому моменту новый рынок для поставщиков кассового оборудования будет сформирован окончательно, но уже сейчас существует совершенно новый сегмент со своими игроками, четко выраженным влиянием на производство, сервис и партнеров, и особенными требованиями к кассовой технике, отличными от потребностей крупного бизнеса.

Анализ российского рынка онлайн-касс для малого и микробизнеса, подготовленный CNews Analytics, посвящен первичному описанию нового рыночного сегмента, образованного в результате вступления в силу 54-ФЗ. К 1 июля 2019 г. завершится кассовая реформа и новый сегмент будет сформирован окончательно. Исследование затрагивает текущее состояние и перспективы нового рынка, статистику выбора оптимальных решений в зависимости от задач и рода деятельности предприятия, сравнение вендоров по объемам продаж, долям рынка и объемам проданных устройств в конкретном классе, общее сравнение (рейтинг) решений и классов онлайн-касс. отчет об исследовании включает данные и сведения за 9 месяцев 2018 г., полученные от вендоров путем опросов и глубинных интервью, а также взятые из открытых источников.

О тенденциях

Среди представленных на рынке классов устройств – автономная касса, смарт-терминал и фискальный регистратор – наибольшую популярность в исследуемом сегменте имеют смарт-терминалы как удобное и универсальное устройство «все-в-одном».

По мнению Сергея Андрияшкина, директора по маркетингу компании «Эвотор», онлайн-кассы становятся не просто аппаратом для пробивания чеков, а порталом для взаимодействия предпринимателя с самыми разными сервисами и продуктами для бизнеса, будь то эквайринг и другие современные виды платежей, кредитование, доступ к товарной аналитике и так далее:

«Ключевая особенность смарт-терминала в том, что это не просто «железо», а совмещение самого оборудования и софта, наличие маркетплейса с различными приложениями, через которые предприниматель получает доступ к многочисленным сервисам. Именно в этом направлении развиваются сейчас все мировые вендоры. Они предлагают комплексные решения, запускают свои маркетплейсы для смарт-терминалов, предоставляя бизнесу дополнительную ценность. Такая связка железа и софта позволяет других ИТ-игрокам, банкам, телеком-операторам и другим компаниям разворачивать ИТ-решения поверх первичной функции кассы, начиная от различных видов платежей до промо-кампаний крупных брендов. Во всем мире цифровые экосистемы очень активно развиваются, а капитализация ТОП-10 цифровых экосистем превышает капитализацию ТОП-10 энергетических компаний почти в 3 раза».

«Один из главных драйверов в автоматизации малого бизнеса – облачные решения, – поясняет председатель совета директоров компании АТОЛ Алексей Макаров. – Если говорить о сфере онлайн-касс, то это прежде всего SaaS-продукты. Мы видим, как они уверенно вытесняют с рынка Lifetime-лицензии на кассовое ПО. Почему? Во-первых, исчезло недоверие к облаку, вызванное страхом за сохранность данных. Технологии защиты информации шагнули далеко вперед, да и сама касса теперь «обязана» передавать в налоговую сведения о продажах через Интернет. Во-вторых, SaaS-решения применяются сейчас во многих сферах деятельности – это уже привычное явление. В-третьих, они не требуют единовременно больших инвестиций. Малому бизнесу выгоднее платить регулярно, но понемногу, особенно если учесть его жизненный цикл в России. К тому же современная кассовая техника помогает быстро реализовать новые требования регулятора и сохранить конкурентоспособность. Вот почему я уверен, что за смарт-терминалами (онлайн-кассами на облачном ПО для малого бизнеса) – будущее. Тем более что на автоматизацию его мотивируют также внедряемые на рынке системы – ЕГАИС, «Меркурий», решения по маркировке и прослеживаемости товаров».

В целом же, уверены эксперты, все изменения в сфере кассовых расчетов направлены на обеление рынка. Есть вероятность, что на первых порах они способны дать обратный эффект – мотивировать предпринимателей к уходу в тень. Но с повышением прозрачности в сфере кассовых расчетов, с развитием технологий растет и гражданская ответственность. Покупатели все чаще прибегают к бесплатному мобильному приложению, которое позволяет отсканировать полученный чек и, если обнаружится отклонение, уведомить об этом налоговую одним кликом.

О рынке

Общий приблизительный объем нового рынка за три квартала 2018 г. составил ₽18,084 млрд (при том на долю вендоров, указавших данные о продажах, приходится ₽12,417 млрд, а на долю других участников рынка – ₽5,667 млрд). Для расчетов брались данные по объему рынка исходя из потребности в 948 тысячах устройств, товарообороту вендоров (число проданных единиц) и средняя стоимость единицы продукта, взятая из открытых источников). Полученные суммы округлялись в сторону увеличения.

Наибольшую совокупную выручку за этот период принесли смарт-терминалы (₽7,917 млрд), на втором месте оказались фискальные регистраторы (₽3,233 млрд).

Объем проданных устройств по вендорам на 1 октября 2018 г.

Источник: CNews Analytics, 2019

При этом рынок онлайн-касс для малого и микробизнеса пока полярен: его делят крупные профильные компании (АТОЛ, «СКБ Контур») с оборотами от ₽11 млрд в год (по данным вендоров за 2017 г.) и свежие игроки (до ₽200+ млн в год) – представители ИТ и банковского сегментов (например, «МодульКасса», i-Retail), которые осваивают новую перспективную отрасль.

По мнению многих вендоров, российский рынок сегодня переживает переломный момент. ИТ активно внедряют даже малые предприятия: меняются законы, «подталкивающие» к освоению новых разработок. Меняется сам предприниматель – он становится моложе, динамичнее, более открытым ко всему новому, лучше разбирается в ИТ-инновациях и понимает их значение для конкурентоспособности компании.

В целом новый сегмент представляется игрокам перспективным, в том числе и благодаря более четким и понятным правилам игры при переходе на онлайн-кассы для предпринимателей третьей волны кассовой реформы и выгодах самого перехода, считает Жанна Шебаршова, эксперт по онлайн-кассам сервиса «Контур.Маркет» компании «СКБ Контур»: «Преимущества перехода на ККТ, безусловно, значительные. С помощью онлайн-кассы малый бизнес может перевести бизнес-процессы на более технологичный уровень. Вместо ручного учет становится автоматизированным, предприниматель может наладить поступление данных о полученной выручке в свою систему учета или бухгалтерию. Отдельно подчеркну, что электронный учет помогает получать актуальную статистику о продажах и расходах предприятия. За счет этих выгод затраты на кассу и программное обеспечение быстро окупаются. Сэкономить можно с помощью налогового вычета, который предоставляется ИП на ЕНВД и патенте».

О вендорах

На рынке есть тенденция к предложению мультивендорных решений. Некоторые игроки не производят устройства, но занимаются разработкой ПО, и реализуют наиболее популярные в сегменте модели онлайн-касс от лидеров рынка со своим программным обеспечением и сервисами.

На долю вендоров, предоставивших данные о продажах, с начала 2018 года приходится почти 712 тыс. проданных устройств трех классов, или 75,1% от общего объема. Эту долю практически пополам делят компания «Эвотор» (работает на рынке с 2016 г.) и компания АТОЛ (работает на рынке с 2001 г.). При этом на 01 октября 2018 г. «Эвотор» лидирует с максимальной долей в 36,9% (350 тыс. устройств) за счет своевременного вывода на рынок принципиально новых устройств – смарт-терминалов с доступом к облачным сервисам. Вторым по объему и востребованности идет вендор АТОЛ (почти 314 тыс. проданных устройств всех классов) с акцентом на фискальных регистраторах.

Почти четверть занимают остальные игроки рынка, включая известных вендоров «Штрих-М» и «Инкотекс». По предварительным подсчетам CNews, с начала 2018 г. они реализовали более 236 тыс. онлайн-касс для малого и микробизнеса.

Наибольшая коммерческая активность наблюдается, как уже говорилось, в классе смарт-терминалов.

Сегментация рынка по объему проданных устройств на 1 октября 2018 г.

Источник: CNews Analytics, 2019

В классе фискальных регистраторов лидирует АТОЛ с его проработанным, заслуженно популярным продуктом.

«Если в первую волну реформы был дефицит оборудования, то за последний год на рынок пришло много новых игроков, разобраться в особенностях предложений которых не всегда просто. Но есть простой и понятный критерий – это возможности самой кассы. Сейчас мы наблюдаем не просто рост количества предложений, но и изменение конфигурации рынка касс: два года назад появилась новая категория онлайн-касс – смарт-терминалы, и первыми на рынке их предложил «Эвотор». Сейчас именно этот новый вид умных онлайн-касс по росту продаж значительно опережает старые автономные кассы – по нашим прогнозам, в 2019 году сегмент смарт-терминалов вырастет вдвое», – поясняет успех вендора и продукта Сергей Андрияшкин.

О перспективах и вызовах

О перспективном тренде электронной торговли напоминает Алексей Макаров: «Здесь набирают обороты облачные сервисы по аренде касс. Несмотря на свою новизну, такие решения довольно востребованы средними и крупными интернет-магазинами. А с поэтапной реализацией 54-ФЗ нарастает спрос и у малого бизнеса. Арендовать кассу становится выгодно и удобно: не нужно самому заботиться о ее работоспособности, техническом сопровождении, обеспечении соответствия нормативным изменениям и т. д.».

По мнению генерального директора компании «Чек-Онлайн» и проекта «Кассатка» Константина Шитикова, кассовые вендоры должны успеть распродать как можно больше устройств в короткие сроки, чтобы успеть заполнить нишу до июля 2019 г., то есть третьей волны кассовой реформы: «Дальнейший заработок будет строится на внедрении кассовых приложений на платной основе, вводе абонентских плат и подписок. Соответственно, чем больше касс у предпринимателей, тем больше денег будет идти с каждой кассы вендору.

Если нам не удастся продать как можно больше касс в короткие сроки, придется пойти на всё, чтобы предложить российскому бизнесу совершенный и крутой продукт. Да так, чтобы люди не смогли отказаться. На это работают и дополнительные сервисы вроде маркетплейса приложений, позволяющие разработчикам получать доход от их продукта с каждого его скачивания».

При этом вендор «МодульКасса», сообщает его генеральный директор Андрей Ваничев, не готов гнаться за валом продаж в ущерб качеству самого клиента:

«В 2019 году на фоне новой волны востребованности онлайн-касс может реализоваться тот же риск 2018 года: придет меньшее количество низкоквалифицированных покупателей, которые выбирают самые дешевые и простые решения. И продавцы дорогого и качественного оборудования недополучат своих продаж из-за более высокой стоимости их продукта. В этом и заключается вызов для рынка – объяснить новым покупателям и клиентам, которые никогда кассами не пользовались, почему стоит покупать более дорогое оборудование».

«В силу новых тенденций сейчас «нельзя просто продать, ведь нужно "помогать покупать", – поясняет ситуацию на рынке СЕО i-Retail Кирилл Казанцев. – На рынок потребления вышли миллениалы, произошло изменение покупательских сценариев. Тенденция "пищевой цепочки продажи" меняется, и это видно невооруженным глазом. К такому вызову готовы немногие, и на рынке будет выигрывать тот, кто научиться выстраивать индивидуальный маркетинг с потребителем, тот, кто отойдет от модели "продать любой ценой"».

«Выиграет тот, кто быстрее других увидит в рамках реформы не только дополнительную нагрузку, но и новые возможности, – согласен с коллегой Сергей Андрияшкин. – Хотим мы этого или нет, но автоматизация все активнее проникает в самые разные сферы жизни человека и деятельности предпринимателя, и самый правильный путь – оседлать эту волну и воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет бизнесу доступ в онлайн, к облачным сервисам. У малого бизнеса появилась возможность конкурировать не только между собой, но и с крупным ритейлом, раньше технологии не были доступны небольшим магазинам и крупный ритейл существенно выигрывал, но теперь их возможности сравнялись».

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