Никита Волков, Сбербанк: Мы будем иметь свободно распространяемое ПО на все случаи жизни

Современный банковский бизнес невозможно представить в отрыве от цифровых технологий. По финансовым артериям страны переносятся не только денежные средства, но и новейшие разработки в сфере больших данных, искусственного интеллекта и кибербезопасности. О том, состоится ли в России Четвертая промышленная революция, как Сбербанк будет участвовать в управлении цифровой экономикой страны и почему майнинг – это напрасный расход электроэнергии, CNews поговорил с Никитой Волковым, старшим вице-президентом, руководителем блока «Технологии» Сбербанка.

Данные как основа цифровой революции



CNews: Сегодня многие говорят о так называемой Четвертой промышленной революции, суть которой состоит в том, что основной движущей силой экономики (которой ранее в разное время были энергия пара, электричество, автоматизация производства) становятся данные. Разделяете ли вы такой взгляд на развитие технологий?



Никита Волков: Абсолютно разделяю. Я считаю, те, кто владеет информацией, по-прежнему владеют миром, а работать с информацией – это анализировать данные. Чем больше исторических данных, чем дольше мы имеем возможность их накапливать, обрабатывать, анализировать и строить модели, тем лучше мы будем чувствовать себя на рынке и качественнее будут принятые решения. Это относится абсолютно ко всем направлениям бизнеса. Те, кто занимается обслуживанием клиентов, смогут глубже понимать своего клиента и его потребности, предлагать наиболее востребованные продукты и сервисы. Производственные предприятия за счет использования данных смогут существенно сокращать свои издержки, предвидеть тренды и принимать решения в режиме реального времени. Это действительно революция, и я уверен в том, что главная отличительная черта сегодняшнего времени – умение работать с данными.



Что касается ИТ-инфраструктуры в условиях Четвертой промышленной революции, то один из самых очевидных трендов сегодня – массовый переход в облако. Крупные специализированные компании будут предоставлять инфраструктуру и программное обеспечение как сервис. Всем остальным останется только с удовольствием пользоваться такими облачными сервисами и уже непосредственно в работе со своим клиентом использовать возможности, которые дают нам современные информационные технологии.



CNews: Как изменятся подходы к построению ИТ-инфраструктуры, как эволюционируют вычислительные платформы, хранение данных? Как в этом ключе будет развиваться наша экономика?



Никита Волков: Основные законы уже, как мне кажется, сформулированы, и можно достаточно четко прогнозировать, что вычислительные мощности будут расти в геометрической прогрессии. Системы хранения данных будут удешевляться. Центры обработки данных, которые будут обрабатывать основные транзакции, уйдут в облако. Всевозможные организации будут все больше пользоваться облачными технологиями. Они будут в большей степени заботиться о развитии, в том числе, с использованием технологий обработки и анализа данных. А вопросами, связанными с тем, какие сервера покупать, какие каналы связи заказывать или как оберегать дата-центры от злоумышленников, займутся профессионалы, которые прекрасно с этим справятся.



CNews: На какой стадии сейчас находится строительство вашего центра обработки данных в «Сколково»? Ранее сроки ввода их в эксплуатацию корректировались, какие планы по запуску сейчас?



Никита Волков: Строительство мы закончим уже в этом году и будем начинять его оборудованием. Он начнет работать фактически в декабре этого года. Будет происходить поэтапная миграция существующего оборудования и систем в новый ЦОД. Дата-центр нужен, потому что объемы обрабатываемой информации у нас постоянно растут. Это будет уже второй крупный, достаточно серьезный дата-центр Сбербанка. В перспективе к 2020 году структура ЦОД банка трансформируется: арендуемые сегодня ЦОДы будут полностью заменены двумя мега-ЦОДами – имеющимся ЦОД «Южный порт» и ЦОД «Сколково». Таким образом упростится структура и связанность ЦОД, повысится эффективность использования ресурсов за счет консолидации оборудования и приложений. В дальнейшем новая структура ЦОД станет основой других бизнесов Сбербанка, фундаментом для экосистемы.



Масштабное внедрение блокчейна не за горами



CNews: Как изменится программное обеспечение в ближайшие 5–10 лет?



Никита Волков: О, программное обеспечение будет очень разным. Доступ к нему будет проще, выбор будет шире. Мы будем иметь свободно распространяемое ПО на все случаи жизни, его легко получить, легко использовать и можно дорабатывать, став членом сообщества. Я считаю, что ПО с открытым исходным кодом будет основным трендом ближайших нескольких лет. То же самое касается и бизнес-приложений: они тоже будут уходить в «облака», а компании будут чаще использовать облачные сервисы, нежели покупать лицензии. Я думаю, что в ближайшие несколько лет очень сильно изменится соотношение между объемами расходов на приобретение лицензий и расходами на абонентскую плату за пользование сервисами. В пользу второго.



CNews: А как в целом изменится рынок ИТ-услуг в мире и России?



Никита Волков: ИТ-услуги будут расти бок о бок с прорывными направлениями человеческой деятельности, такими как генетика, современная медицина, робототехника. Компьютерные науки очень важны именно в этих областях, и объем ИТ-рынка будет расти, в том числе совместно с этими успешными отраслями. Сюда относится и блокчейн, и искусственный интеллект, и интернет вещей. На мой взгляд, это все будет расти в геометрической прогрессии и обеспечивать рост рынка ИТ в целом.



CNews: Раз уж речь зашла о блокчейне, как вы относитесь к этой технологии и возможности ее применения в банковском бизнесе?



Никита Волков: Блокчейн – интересная, прекрасная технология. Мы в нее верим и уже делаем некоторые пилотные проекты. Я думаю, что через несколько лет начнется масштабное применение блокчейна во многих сферах. И совершенно точно эта технология будет поддерживаться развитием серверного оборудования, процессоров разного вида и так далее. Что касается криптовалют, мы не занимаемся майнингом, не занимаемся эмиссией криптовалют и, честно говоря, я несколько скептически отношусь к тому факту, что сейчас уже в мире насчитывается несколько тысяч криптовалют. Люди много чего майнят, но сейчас это уже не тот тренд, в погоне за которым стоит строить какие-то стратегические планы. Для меня совершенно очевидно, что большое количество электроэнергии сегодня расходуется впустую. Ну, а то, что процессоры становятся быстрее, это прекрасно. Значит мы сможем решать наши задачи с большей эффективностью.



Больше данных, хороших и разных



CNews: Как вы думаете, с чего важно начать цифровое преобразование бизнеса? Какие шаги нужно сделать – управленческие, кадровые, какие изменения нужно провести?



Никита Волков: В каждой компании, если она рассчитывает на успех, должен появиться главный специалист по работе с данными. Этот человек, по сути, становится одним из главных действующих лиц в компании, объединяя одновременно ИТ, бизнес- и обеспечивающие подразделения компании. Это чрезвычайно важно, поскольку то, как мы будем работать с данными, определяет наш успех, а это значит, что надо очень тщательно подходить к любым информационным потокам, которые проходят через компанию. Нельзя упускать никакие важные данные о клиентах, их привычках, о том, как часто они к вам ходят, почему они уходят и так далее. Это, по моему мнению, на сегодня вопрос номер один.



Никита Волков: Не стоит строить стратегические планы в отношении криптовалют

Второй вопрос – это качество персонала. Мне кажется, понимание сути цифровизации и основных ИТ-идей должно быть практически у каждого работника компании. Очень многие процессы внутри компании нужно перестраивать таким образом, чтобы, с одной стороны, давать информацию для обработки данных, а с другой стороны, использовать результаты такой обработки максимально широко на практике: в управленческих процессах, обслуживании клиентов, для принятия решений. Использование моделей чрезвычайно важно и ведет к успеху. Цифровизация в целом очень важна, и люди должны быть ориентированы на эти технологии – я бы просто предложил компаниям делать входные тесты на умение использовать основные цифровые технологии.



Для успеха цифровой экономики именно в России, считаю, нужно повысить качество образования внутри области. Мы недостаточно учим людей основам цифровой экономики, диджитализации, работе с данными, основам программирования и искусственного интеллекта. Я думаю, что в высших учебных заведениях в первую очередь нужно увеличить объем преподавания таких дисциплин и резко увеличить количество специалистов в этих областях. Тогда у нас все получится с цифровой экономикой.



Будущее Сбербанка в цифровой экономике



CNews: Какое место вы отводите Сбербанку в условиях новой цифровой экономики?



Никита Волков: Банки всегда были на переднем рубеже развития технологий, эта ситуация сохраняется в целом мире и в России в частности. И мы считаем себя ответственными за цифровизацию нашего общества. У нас огромное количество клиентов, и мы делаем то, что от нас зависит, чтобы люди получали самые современные услуги именно в цифровом формате. И наша роль в этом достаточно велика. Кроме того, мы не только банкинг делаем цифровым, а работаем в целом ряде отраслей, где также стремимся повысить уровень цифровизации. Нельзя забывать и о том, сейчас резко увеличилось количество киберпреступлений. Мы видим свою задачу в обучении населения – тому, что можно и нужно, а что ни в коем случае не нельзя делать держателям пластиковых карт и тем, кто пользуется интернет-услугами. Наша образовательная роль, на мой взгляд, очень важна.



CNews: Недавно правительство утвердило структуру управления программой «Цифровая экономика». Для этого создается одноименная автономная некоммерческая организация, в состав которой, по словам Дмитрия Медведева, готов войти Сбербанк. В каком виде вы будете участвовать в управлении или координации «Цифровой экономикой»?



Никита Волков: Есть целый ряд направлений развития цифровой экономики в России. По каждому из них определены соответствующие центры компетенций. Сбербанку поручено быть центром компетенции в области кибербезопасности. Это очень ответственная для нас роль, и мы верим, что справимся с ней. У нас хорошие специалисты и очень серьезный опыт, мы работаем на этом рынке и будем делать свой вклад в развитие цифровой экономики. Но не ограничиваясь только этим. Мы тщательно изучаем все направления развития, смотрим, чем мы можем помочь, как поучаствовать. «Цифровая экономика» – очень серьезная программа, и мы будем участвовать в работе по ней практически по всем направлениям.



CNews: На Петербургском экономическом форуме президент призвал крупнейшие госкомпании создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями. Собираетесь ли вы участвовать и есть ли уже какие-то конкретные планы или примеры проектов?



Никита Волков: Безусловно, у нас есть планы, уже есть и результаты. Около двух лет назад как раз для этих целей в банке было создано специализированное подразделение - Департамент развития цифрового бизнеса . Здесь ведется достаточно активная работа со стартапами, их отбирают, инвестируют в них и помогают развиваться. Кроме того, у нас создан венчурный фонд – мы инвестируем в целый ряд стартапов в расчете на то, что это принесет пользу как обществу, так и нам, в виде дивидендов от их развития.

