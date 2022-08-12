Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка

В 2021 г. выручка российских ИБ-компаний росла самыми низкими темпами за последние четыре года, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Security. Это связано с завершением пандемийных мероприятий по переводу сотрудников на удаленную работу и внедрением соответствующих средств защиты. С другой стороны, ряд компаний, специализирующихся на услугах в сфере информационной безопасности, по-прежнему отмечают высокие темпы развития бизнеса. Драйверами рынка в 2022 г. и далее станут сервисы в сфере ИБ и проекты по импортозамещению иностранных решений.

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Крупнейшие компании России в сфере защиты информации

№ 2021 Название компании Выручка в сфере ИБ в 2021 г., ₽тыс. c НДС Выручка в сфере ИБ в 2020 г., ₽тыс c НДС Рост выручки ИБ 2021/2020, %
1 Лаборатория Касперского 55 820 960 50 638 566 10,2%
2 Softline 22 311 000 20 320 000 9,8%
3 Цитадель 18 973 588 20 478 792 -7,4%
4 Ростелеком-Солар 12 270 000 8 354 000 46,9%
5 Bi.Zone 10 447 886 8 971 000 16,5%

Источник: CNews Analytics, 2022

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Уже в 2023 г. российский рынок ИБ начнет быстро расти

И глобальный, и российский рынок средств информационной безопасности переживают замедление темпов роста, которое пройдет уже в 2023 г. Операторы информационной инфраструктуры РФ столкнулись с беспрецедентным количеством атак, поэтому оперативная замена продукции иностранных вендоров ИБ на отечественные разработки является критически важной задачей. Это невозможно сделать мгновенно, однако уже в 2023 г. игроки рынка ожидают резкий подъем спроса на решения российских производителей средств защиты.

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Семь трендов информационной безопасности

Рынок средств информационной безопасности находится в постоянной трансформации. Появляются новые угрозы и находятся давно существующие уязвимости, возникают все новые задачи, так как теперь защищать надо не только корпоративный периметр, но и рабочие места «на дому», облачные системы и устройства интернета вещей.

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Сергей Волков
Cloud

Как облака стали незаменимым инструментом в период неопределенности

Последние несколько лет мир постоянно меняется. Сначала пандемия приучала нас к удаленному режиму работы, теперь зарубежные вендоры и провайдеры уходят с рынка, и мы ищем альтернативные способы решения задач, стараясь сохранить тот же результат. Во всех этих трансформационных процессах участвуют специалисты по кибербезопасности, которые отвечают за высокий уровень надежности и безопасности ИТ-систем. В интервью с Сергеем Волковым, директором центра киберзащиты Cloud, мы решили узнать, как облачные технологии помогают пережить изменения и защищать данные.

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Александр Гольцов
«АМТ-Груп»

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности

За последние месяцы рынок информационной безопасности очень изменился. В частности, назрела необходимость в отечественных решениях для защиты объектов КИИ и АСУ ТП. О том, есть ли альтернатива западным аналогам в этой специфической области, CNews беседует с Александром Гольцовым, генеральным директором «АМТ-Груп».

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Григорий Куликов
ОТР

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

В условиях тотальной миграции органов власти, государственных и частных компаний на российские средства информационной безопасности, выбор между решениями становится все сложнее. Как защитить информационную инфраструктуру организации и избежать ошибок, CNews рассказали Григорий Куликов, директор ИБ-департамента ИТ-интегратора ОТР, вендор-менеджер разработчика ИБ-решений «Код Безопасности» Павел Коростелев и  руководитель направления перспективных исследований и специальных проектов разработчика инфраструктурного ПО «Астра» Роман Мылицын. 

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Анастасия Хвещеник
«РТК-Солар»

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности

Какая ситуация сложилась на рынке сетевой безопасности? Как выбрать оптимальное решение? Возможно ли найти стопроцентную замену продуктам западных компаний. ушедших с отечественного рынка? Эти и другие вопросы CNews задал Анастасии Хвещеник, бизнес-архитектору Solar webProxy компании «РТК-Солар».

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Андрей Чапчаев
«ИнфоТеКС»

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

С какими проблемами столкнулся рынок ИБ? В чем сила российской информационной безопасности? Что двигает нас вперед? Зачем нам квантовая криптография? На эти и другие вопросы отвечает Андрей Чапчаев, генеральный директор компании «ИнфоТеКС».

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Андрей Янкин
«Инфосистемы Джет»

Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: «Киберучения необходимы не только ИБ-службам, но и всем сотрудникам компаний»

Число кибератак растет, и если крупные компании с развитой службой ИБ имеют возможность им противостоять, то небольшие организации все чаще становятся их жертвами. Для того, чтобы справиться с ситуацией, нужны грамотные ИБ-специалисты. Обучение необходимо и руководителям, и рядовым сотрудникам. О том, как организовать киберучения, рассказал Андрей Янкин, директор центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет».

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