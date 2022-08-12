В 2020 г. компании, работающие в сфере информационной безопасности, решали проблемы с обеспечением защиты удаленных рабочих мест. Это способствовало быстрому росту рынка ИБ во всем мире. В 2021 г. этот драйвер уже почти не работал и выручка российских ИБ-компаний росла самыми низкими темпами за последние четыре года, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Security. Однако, ряд компаний, специализирующихся на услугах в сфере информационной безопасности, по-прежнему отмечают высокие темпы развития бизнеса. Драйверами рынка в 2022 г. и далее станут сервисы в сфере ИБ и проекты по импортозамещению иностранных решений.

Подготовлено Генеральный партнер