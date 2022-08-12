Информационная безопасность 2022
В 2020 г. компании, работающие в сфере информационной безопасности, решали проблемы с обеспечением защиты удаленных рабочих мест. Это способствовало быстрому росту рынка ИБ во всем мире. В 2021 г. этот драйвер уже почти не работал и выручка российских ИБ-компаний росла самыми низкими темпами за последние четыре года, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Security. Однако, ряд компаний, специализирующихся на услугах в сфере информационной безопасности, по-прежнему отмечают высокие темпы развития бизнеса. Драйверами рынка в 2022 г. и далее станут сервисы в сфере ИБ и проекты по импортозамещению иностранных решений.
9.11.2022
Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка
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В 2021 г. выручка российских ИБ-компаний росла самыми низкими темпами за последние четыре года, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Security. Это связано с завершением пандемийных мероприятий по переводу сотрудников на удаленную работу и внедрением соответствующих средств защиты. С другой стороны, ряд компаний, специализирующихся на услугах в сфере информационной безопасности, по-прежнему отмечают высокие темпы развития бизнеса. Драйверами рынка в 2022 г. и далее станут сервисы в сфере ИБ и проекты по импортозамещению иностранных решений.
В 2021 г. выручка российских ИБ-компаний росла самыми низкими темпами за последние четыре года, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Security. Это связано с завершением пандемийных мероприятий по переводу сотрудников на удаленную работу и внедрением соответствующих средств защиты. С другой стороны, ряд компаний, специализирующихся на услугах в сфере информационной безопасности, по-прежнему отмечают высокие темпы развития бизнеса. Драйверами рынка в 2022 г. и далее станут сервисы в сфере ИБ и проекты по импортозамещению иностранных решений.
Крупнейшие компании России в сфере защиты информации
|№ 2021
|Название компании
|Выручка в сфере ИБ в 2021 г., ₽тыс. c НДС
|Выручка в сфере ИБ в 2020 г., ₽тыс c НДС
|Рост выручки ИБ 2021/2020, %
|1
|Лаборатория Касперского
|55 820 960
|50 638 566
|10,2%
|2
|Softline
|22 311 000
|20 320 000
|9,8%
|3
|Цитадель
|18 973 588
|20 478 792
|-7,4%
|4
|Ростелеком-Солар
|12 270 000
|8 354 000
|46,9%
|5
|Bi.Zone
|10 447 886
|8 971 000
|16,5%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
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И глобальный, и российский рынок средств информационной безопасности переживают замедление темпов роста, которое пройдет уже в 2023 г. Операторы информационной инфраструктуры РФ столкнулись с беспрецедентным количеством атак, поэтому оперативная замена продукции иностранных вендоров ИБ на отечественные разработки является критически важной задачей. Это невозможно сделать мгновенно, однако уже в 2023 г. игроки рынка ожидают резкий подъем спроса на решения российских производителей средств защиты.
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Рынок средств информационной безопасности находится в постоянной трансформации. Появляются новые угрозы и находятся давно существующие уязвимости, возникают все новые задачи, так как теперь защищать надо не только корпоративный периметр, но и рабочие места «на дому», облачные системы и устройства интернета вещей.
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Последние несколько лет мир постоянно меняется. Сначала пандемия приучала нас к удаленному режиму работы, теперь зарубежные вендоры и провайдеры уходят с рынка, и мы ищем альтернативные способы решения задач, стараясь сохранить тот же результат. Во всех этих трансформационных процессах участвуют специалисты по кибербезопасности, которые отвечают за высокий уровень надежности и безопасности ИТ-систем. В интервью с Сергеем Волковым, директором центра киберзащиты Cloud, мы решили узнать, как облачные технологии помогают пережить изменения и защищать данные.
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