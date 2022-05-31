Рынок ИТ: итоги 2021
В 2021 г. мировой рынок ИТ вырос на 9,5% до $4,26 трлн, а в 2022 г. может увеличиться еще на 4%. Российский рынок ИТ рос существенно быстрее — на 21% до $31,2 млрд в 2021 г. Совокупная выручка топ-100 крупнейших ИТ-компаний увеличилась на 17,8% в рублях. Предварительные прогнозы развития отечественного рынка на 2022 г. не радуют, однако уже в 2023 г. аналитики обещают его рост. Главные тенденции на настоящий момент — импортозамещение, миграция с иностранных облачных сервисов на российские и развитие параллельного импорта. Рынок ждет реструктуризация, в том числе за счет консолидации поставщиков, M&A-сделок и создания стратегических альянсов.
31.05.2022
Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний выросла на 17,8%
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Совокупная выручка участников юбилейного, двадцатого, рейтинга CNews100 в 2021 г. сократилась на 3,4% в рублях относительно 2020 г. и составила ₽1945 млрд. Причина — отсутствие в рейтинге нескольких крупных игроков. Если же сравнивать совокупную выручку участников нынешнего рейтинга в текущем и прошлом году, то за год она увеличилась на 17,8%. Порог входа в рейтинг вырос на 50% до ₽2540 млн. За прошедшие двадцать лет на рынке поменялось многое, однако в нынешнем CNews100 присутствует 21 компания, участвовавшая в первом рейтинге по итогам 2001 г. и 33 компании-участника рейтинга 2011 г.
Совокупная выручка участников юбилейного, двадцатого, рейтинга CNews100 в 2021 г. сократилась на 3,4% в рублях относительно 2020 г. и составила ₽1945 млрд. Причина — отсутствие в рейтинге нескольких крупных игроков. Если же сравнивать совокупную выручку участников нынешнего рейтинга в текущем и прошлом году, то за год она увеличилась на 17,8%. Порог входа в рейтинг вырос на 50% до ₽2540 млн. За прошедшие двадцать лет на рынке поменялось многое, однако в нынешнем CNews100 присутствует 21 компания, участвовавшая в первом рейтинге по итогам 2001 г. и 33 компании-участника рейтинга 2011 г.
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021
|№ 2021
|№ 2020
|Название компании
|Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс.
|Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2021/2020, в %
|1
|2
|OCS Distribution
|261 239 804
|214 991 706
|21,5%
|2
|4
|Марвел-Дистрибуция
|210 776 072
|156 139 390
|35,0%
|3
|5
|Softline
|166 254 716
|131 953 000
|26,0%
|4
|6
|ИКС Холдинг
|101 634 000
|105 116 000
|-3,3%
|5
|7
|Ростелеком
|88 399 000
|77 298 000
|14,4%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
Что ждет российский рынок ИТ в новых условиях
Читать полностью В 2021 г. российский ИТ-рынок вырос на 21% до $31,2 млрд. Год запомнится распространением гибридного формата работы, дефицитом полупроводников, нехваткой ИТ-специалистов и ростом интереса к импортозамещению, который очень пригодится в наступившем году. Прогноз на 2022 г. — падение примерно на 25%. Рынок уже осознал неотвратимость произошедших изменений и начал готовиться к тому, что в ближайшие годы ему придется существовать и развиваться совершенно иначе. ИТ-компании совершенствуют отечественные аналоги продуктов западных вендоров и ждут развития событий с параллельным импортом.
В 2021 г. российский ИТ-рынок вырос на 21% до $31,2 млрд. Год запомнится распространением гибридного формата работы, дефицитом полупроводников, нехваткой ИТ-специалистов и ростом интереса к импортозамещению, который очень пригодится в наступившем году. Прогноз на 2022 г. — падение примерно на 25%. Рынок уже осознал неотвратимость произошедших изменений и начал готовиться к тому, что в ближайшие годы ему придется существовать и развиваться совершенно иначе. ИТ-компании совершенствуют отечественные аналоги продуктов западных вендоров и ждут развития событий с параллельным импортом.
Мировые расходы на ИТ в 2022 г. вырастут на 4%
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В 2021 г. мировой рынок ИТ вырос на 9,5% и достиг $4,26 трлн. В 2022 г. мировые расходы на ИТ, по прогнозам аналитиков, составят $4,43 трлн, что на 4% больше, чем в 2021 г. Снижение темпов роста мирового рынка ИТ вызвано, среди прочего, конфликтом между Россией и Украиной. Около 40% расходов на ИКТ, или $1,8 трлн, будет направлено на цифровую трансформацию. Инвестиции «в трансформацию» в 2022–2026 гг. будут расти в среднем на 16,6% в год.
В 2021 г. мировой рынок ИТ вырос на 9,5% и достиг $4,26 трлн. В 2022 г. мировые расходы на ИТ, по прогнозам аналитиков, составят $4,43 трлн, что на 4% больше, чем в 2021 г. Снижение темпов роста мирового рынка ИТ вызвано, среди прочего, конфликтом между Россией и Украиной. Около 40% расходов на ИКТ, или $1,8 трлн, будет направлено на цифровую трансформацию. Инвестиции «в трансформацию» в 2022–2026 гг. будут расти в среднем на 16,6% в год.
Расходы на ИТ в 2021-2022 гг., $ млн
|Категория расходов
|Расходы в 2021 г.
|Рост в 2021 г., %
|Расходы в 2022 г.
|Рост в 2022 г., %
|Расходы в 2023 г.
|Рост в 2023 г., %
|Системы для ЦОД
|207,3
|6,7
|218,6
|5,5
|230,4
|5,4
|Корпоративное ПО
|614,5
|15,9
|674,9
|9,8
|754,8
|11,8
|Устройства и техника
|809,5
|16,1
|824,6
|1,9
|837,8
|1,6
|ИТ-услуги
|1 185,1
|10,6
|1 265,1
|6,8
|1 372,9
|8,5
|Телекомуникации
|1 443,4
|3,4
|1 448,4
|0,3
|1 477,8
|2,0
|Всего
|4 259,8
|9,5
|4 431,6
|4,0
|4 673,7
|5,5
Источник: Gartner, апрель 2022 г.Перейти к полному рейтингу
Структура рынка: услуги снова впереди
Читать полностью Структура российского ИТ-рынка по направлениям деятельности в 2021 г. изменилась незначительно. Доля ИТ-услуг в совокупном показателе выручки CNews100 составила 44%, в том числе 8% пришлось на облачные сервисы. В 2020 г. на ИТ-услуги приходилось 40%, из них 5% — на облачные услуги. На разработку ПО в 2021 г. пришлось 14% против 11% в 2020 г. Немного снизилась доля дистрибуции аппаратного обеспечения (АО): 34% в 2021 г. против 36% в 2020 г. Доля выручки, полученной от производства оборудования и дистрибуции ПО, составляет в 2021 г. 4% против 5% в 2020 г.
Структура российского ИТ-рынка по направлениям деятельности в 2021 г. изменилась незначительно. Доля ИТ-услуг в совокупном показателе выручки CNews100 составила 44%, в том числе 8% пришлось на облачные сервисы. В 2020 г. на ИТ-услуги приходилось 40%, из них 5% — на облачные услуги. На разработку ПО в 2021 г. пришлось 14% против 11% в 2020 г. Немного снизилась доля дистрибуции аппаратного обеспечения (АО): 34% в 2021 г. против 36% в 2020 г. Доля выручки, полученной от производства оборудования и дистрибуции ПО, составляет в 2021 г. 4% против 5% в 2020 г.
Облачные компании растут быстрее всех
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Порог входа в рейтинг самых быстрорастущих ИТ-компаний CNewsFast в 2021 г. составил 43%, что на 3% ниже, чем в 2020 г. В пятерке лидеров — три «облачных компании, «Яндекс.Облако», SberCloud и CloudPayments, что отражает тенденции на рынке ИТ. Последняя растет рекордными темпами второй год подряд, в прошлом рейтинге CNewsFast она была второй. В этот раз второе место занял дистрибьютор оборудования «Технопром», среди клиентов которого крупные компании и госорганизации. А третьим стал новый участник рейтинга, «Инвента», обладатель одного из двух сертификатов ФНС на фискальные накопители.
Порог входа в рейтинг самых быстрорастущих ИТ-компаний CNewsFast в 2021 г. составил 43%, что на 3% ниже, чем в 2020 г. В пятерке лидеров — три «облачных компании, «Яндекс.Облако», SberCloud и CloudPayments, что отражает тенденции на рынке ИТ. Последняя растет рекордными темпами второй год подряд, в прошлом рейтинге CNewsFast она была второй. В этот раз второе место занял дистрибьютор оборудования «Технопром», среди клиентов которого крупные компании и госорганизации. А третьим стал новый участник рейтинга, «Инвента», обладатель одного из двух сертификатов ФНС на фискальные накопители.
CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2021
|№
|Название компании
|Город (расположение центрального офиса)
|Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс.
|Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2021/2020, в %
|1
|Yandex.Cloud
|Москва
|2 824 447
|969 634
|191,3%
|2
|Технопром
|Москва
|5 150 673
|1 897 359
|171,5%
|3
|Инвента
|Москва
|17 074 619
|6 345 962
|169,1%
|4
|SberCloud
|Москва
|3 319 797
|3 319 797
|166,8%
|5
|CloudPayments
|Москва
|4 597 188
|2 091 196
|119,8%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2021
|№ 2021
|Название компании
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2021 г., с НДС, ₽тыс.
|Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2020 г., с НДС, ₽тыс.
|1
|1С
|70 400 000
|65 010 000
|2
|ИКС Холдинг
|54 882 360
|56 680 320
|3
|Лаборатория Касперского
|35 432 270
|32 499 855
|4
|СКБ Контур
|22 000 000
|17 700 000
|5
|Инвента
|17 074 619
|6 345 962
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
В тройке лидеров без перемен
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Совокупная выручка 40 крупнейших российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2021 г. составила ₽648,3 млрд, что на 94% больше, чем в 2020 г. (₽334 млрд). Порог входа в топ-40 составил ₽1,55 млрд против ₽1,2 млрд годом ранее. Стремительный рост выручки российских разработчиков — еще одно подтверждение востребованности отечественных продуктов на рынке. Первая тройка лидеров осталась прежней — «1С», «ИКС Холдинг» и «Лаборатория Касперского».
Совокупная выручка 40 крупнейших российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2021 г. составила ₽648,3 млрд, что на 94% больше, чем в 2020 г. (₽334 млрд). Порог входа в топ-40 составил ₽1,55 млрд против ₽1,2 млрд годом ранее. Стремительный рост выручки российских разработчиков — еще одно подтверждение востребованности отечественных продуктов на рынке. Первая тройка лидеров осталась прежней — «1С», «ИКС Холдинг» и «Лаборатория Касперского».
Облачные сервисы зарубежных вендоров доказали свою рискованность
Читать полностью События на международной арене оказали колоссальное давление на всю ИТ-отрасль, и облачные решения не стали исключением. Обнадеживающим трендом для них стал тот факт, что многие компании начали оптимизировать ИТ-бюджеты и инфраструктуру, а облачная модель в этом отношении имеет большой потенциал. О преимуществах гибридного облака, бесшовной миграции, «выдергивании шнурков из сервера» западными вендорами и трех ожидаемых типах импортозамещения рассказал CNews руководитель управления архитектурных решений ГК ОТР Сергей Кузьмицкий.
События на международной арене оказали колоссальное давление на всю ИТ-отрасль, и облачные решения не стали исключением. Обнадеживающим трендом для них стал тот факт, что многие компании начали оптимизировать ИТ-бюджеты и инфраструктуру, а облачная модель в этом отношении имеет большой потенциал. О преимуществах гибридного облака, бесшовной миграции, «выдергивании шнурков из сервера» западными вендорами и трех ожидаемых типах импортозамещения рассказал CNews руководитель управления архитектурных решений ГК ОТР Сергей Кузьмицкий.
В бизнесе наступает время HR-экосистем
Читать полностью Зарплатам в ИТ-отделах могут позавидовать директора крупных компаний. Так, в феврале 2022 года, по данным Recruitment Centre Innopolis, ведущий разработчик со знанием Java и Kotlin мог смело требовать по полмиллиона рублей в месяц. Денежные суммы растут, а вот количество сотрудников, наоборот, уменьшается на глазах. По подсчетам Минцифры, стране уже не хватает около миллиона айтишников, и ситуация становится только хуже. О том, что делать ИТ-директорам в таких сложных условиях, откуда брать людей, как не потеряться в нарастающем кадровом шторме, рассказал CNews Денис Селезнёв, основатель и генеральный директор компании «Первая Форма».
Зарплатам в ИТ-отделах могут позавидовать директора крупных компаний. Так, в феврале 2022 года, по данным Recruitment Centre Innopolis, ведущий разработчик со знанием Java и Kotlin мог смело требовать по полмиллиона рублей в месяц. Денежные суммы растут, а вот количество сотрудников, наоборот, уменьшается на глазах. По подсчетам Минцифры, стране уже не хватает около миллиона айтишников, и ситуация становится только хуже. О том, что делать ИТ-директорам в таких сложных условиях, откуда брать людей, как не потеряться в нарастающем кадровом шторме, рассказал CNews Денис Селезнёв, основатель и генеральный директор компании «Первая Форма».
Мы наблюдаем лавинообразное импортозамещение в сфере коммуникаций
Читать полностью Еще недавно замещение импортных решений, стремление к технологической независимости вписывалось в канву стратегических планов на долгосрочную перспективу. В последние несколько лет процесс стал приобретать лавинообразный характер, а в первом квартале текущего года достиг невиданных масштабов. Насколько готовы отечественные разработчики к такому повороту событий, как создать экосистему программных продуктов, в каком направлении будут развиваться российские коммуникационные платформы, рассказал управляющий партнер компании CommuniGate Systems Антон Тен.
Еще недавно замещение импортных решений, стремление к технологической независимости вписывалось в канву стратегических планов на долгосрочную перспективу. В последние несколько лет процесс стал приобретать лавинообразный характер, а в первом квартале текущего года достиг невиданных масштабов. Насколько готовы отечественные разработчики к такому повороту событий, как создать экосистему программных продуктов, в каком направлении будут развиваться российские коммуникационные платформы, рассказал управляющий партнер компании CommuniGate Systems Антон Тен.
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