Структура российского ИТ-рынка по направлениям деятельности в 2021 г. изменилась незначительно. Доля ИТ-услуг в совокупном показателе выручки CNews100 составила 44%, в том числе 8% пришлось на облачные сервисы. В 2020 г. на ИТ-услуги приходилось 40%, из них 5% — на облачные услуги. На разработку ПО в 2021 г. пришлось 14% против 11% в 2020 г. Немного снизилась доля дистрибуции аппаратного обеспечения (АО): 34% в 2021 г. против 36% в 2020 г. Доля выручки, полученной от производства оборудования и дистрибуции ПО, составляет в 2021 г. 4% против 5% в 2020 г.