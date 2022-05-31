Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний выросла на 17,8%

Совокупная выручка участников юбилейного, двадцатого, рейтинга CNews100 в 2021 г. сократилась на 3,4% в рублях относительно 2020 г. и составила ₽1945 млрд. Причина — отсутствие в рейтинге нескольких крупных игроков. Если же сравнивать совокупную выручку участников нынешнего рейтинга в текущем и прошлом году, то за год она увеличилась на 17,8%. Порог входа в рейтинг вырос на 50% до ₽2540 млн. За прошедшие двадцать лет на рынке поменялось многое, однако в нынешнем CNews100 присутствует 21 компания, участвовавшая в первом рейтинге по итогам 2001 г. и 33 компании-участника рейтинга 2011 г.

Читать полностью

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021

№ 2021 № 2020 Название компании Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2021/2020, в %
1 2 OCS Distribution 261 239 804 214 991 706 21,5%
2 4 Марвел-Дистрибуция 210 776 072 156 139 390 35,0%
3 5 Softline 166 254 716 131 953 000 26,0%
4 6 ИКС Холдинг 101 634 000 105 116 000 -3,3%
5 7 Ростелеком 88 399 000 77 298 000 14,4%

Источник: CNews Analytics, 2022

Перейти к полному рейтингу


Что ждет российский рынок ИТ в новых условиях

В 2021 г. российский ИТ-рынок вырос на 21% до $31,2 млрд. Год запомнится распространением гибридного формата работы, дефицитом полупроводников, нехваткой ИТ-специалистов и ростом интереса к импортозамещению, который очень пригодится в наступившем году. Прогноз на 2022 г. — падение примерно на 25%. Рынок уже осознал неотвратимость произошедших изменений и начал готовиться к тому, что в ближайшие годы ему придется существовать и развиваться совершенно иначе. ИТ-компании совершенствуют отечественные аналоги продуктов западных вендоров и ждут развития событий с параллельным импортом.

Читать полностью

Мировые расходы на ИТ в 2022 г. вырастут на 4%

В 2021 г. мировой рынок ИТ вырос на 9,5% и достиг $4,26 трлн. В 2022 г. мировые расходы на ИТ, по прогнозам аналитиков, составят $4,43 трлн, что на 4% больше, чем в 2021 г. Снижение темпов роста мирового рынка ИТ вызвано, среди прочего, конфликтом между Россией и Украиной. Около 40% расходов на ИКТ, или $1,8 трлн, будет направлено на цифровую трансформацию. Инвестиции «в трансформацию» в 2022–2026 гг. будут расти в среднем на 16,6% в год.

Читать полностью

Расходы на ИТ в 2021-2022 гг., $ млн

Категория расходов Расходы в 2021 г. Рост в 2021 г., % Расходы в 2022 г. Рост в 2022 г., % Расходы в 2023 г. Рост в 2023 г., %
Системы для ЦОД 207,3 6,7 218,6 5,5 230,4 5,4
Корпоративное ПО 614,5 15,9 674,9 9,8 754,8 11,8
Устройства и техника 809,5 16,1 824,6 1,9 837,8 1,6
ИТ-услуги 1 185,1 10,6 1 265,1 6,8 1 372,9 8,5
Телекомуникации 1 443,4 3,4 1 448,4 0,3 1 477,8 2,0
Всего 4 259,8 9,5 4 431,6 4,0 4 673,7 5,5

Источник: Gartner, апрель 2022 г.

Перейти к полному рейтингу


Структура рынка: услуги снова впереди

Структура российского ИТ-рынка по направлениям деятельности в 2021 г. изменилась незначительно. Доля ИТ-услуг в совокупном показателе выручки CNews100 составила 44%, в том числе 8% пришлось на облачные сервисы. В 2020 г. на ИТ-услуги приходилось 40%, из них 5% — на облачные услуги. На разработку ПО в 2021 г. пришлось 14% против 11% в 2020 г. Немного снизилась доля дистрибуции аппаратного обеспечения (АО): 34% в 2021 г. против 36% в 2020 г. Доля выручки, полученной от производства оборудования и дистрибуции ПО, составляет в 2021 г. 4% против 5% в 2020 г.

Читать полностью

Облачные компании растут быстрее всех

Порог входа в рейтинг самых быстрорастущих ИТ-компаний CNewsFast в 2021 г. составил 43%, что на 3% ниже, чем в 2020 г. В пятерке лидеров — три «облачных компании, «Яндекс.Облако», SberCloud и CloudPayments, что отражает тенденции на рынке ИТ. Последняя растет рекордными темпами второй год подряд, в прошлом рейтинге CNewsFast она была второй. В этот раз второе место занял дистрибьютор оборудования «Технопром», среди клиентов которого крупные компании и госорганизации. А третьим стал новый участник рейтинга, «Инвента», обладатель одного из двух сертификатов ФНС на фискальные накопители.

Читать полностью

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2021

Название компании Город (расположение центрального офиса) Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2021/2020, в %
1 Yandex.Cloud Москва 2 824 447 969 634 191,3%
2 Технопром Москва 5 150 673 1 897 359 171,5%
3 Инвента Москва 17 074 619 6 345 962 169,1%
4 SberCloud Москва 3 319 797 3 319 797 166,8%
5 CloudPayments Москва 4 597 188 2 091 196 119,8%

Источник: CNews Analytics, 2022

Перейти к полному рейтингу


CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2021

№ 2021 Название компании Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2021 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2020 г., с НДС, ₽тыс.
1 70 400 000 65 010 000
2 ИКС Холдинг 54 882 360 56 680 320
3 Лаборатория Касперского 35 432 270 32 499 855
4 СКБ Контур 22 000 000 17 700 000
5 Инвента 17 074 619 6 345 962

Источник: CNews Analytics, 2022

Перейти к полному рейтингу


В тройке лидеров без перемен

Совокупная выручка 40 крупнейших российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2021 г. составила ₽648,3 млрд, что на 94% больше, чем в 2020 г. (₽334 млрд). Порог входа в топ-40 составил ₽1,55 млрд против ₽1,2 млрд годом ранее. Стремительный рост выручки российских разработчиков — еще одно подтверждение востребованности отечественных продуктов на рынке. Первая тройка лидеров осталась прежней «1С», «ИКС Холдинг» и «Лаборатория Касперского».

Читать полностью
Сергей Кузьмицкий
ГК ОТР

Облачные сервисы зарубежных вендоров доказали свою рискованность

События на международной арене оказали колоссальное давление на всю ИТ-отрасль, и облачные решения не стали исключением. Обнадеживающим трендом для них стал тот факт, что многие компании начали оптимизировать ИТ-бюджеты и инфраструктуру, а облачная модель в этом отношении имеет большой потенциал. О преимуществах гибридного облака, бесшовной миграции, «выдергивании шнурков из сервера» западными вендорами и трех ожидаемых типах импортозамещения рассказал CNews руководитель управления архитектурных решений ГК ОТР Сергей Кузьмицкий.

Читать полностью

Денис Селезнёв
«Первая Форма»

В бизнесе наступает время HR-экосистем

Зарплатам в ИТ-отделах могут позавидовать директора крупных компаний. Так, в феврале 2022 года, по данным Recruitment Centre Innopolis, ведущий разработчик со знанием Java и Kotlin мог смело требовать по полмиллиона рублей в месяц. Денежные суммы растут, а вот количество сотрудников, наоборот, уменьшается на глазах. По подсчетам Минцифры, стране уже не хватает около миллиона айтишников, и ситуация становится только хуже. О том, что делать ИТ-директорам в таких сложных условиях, откуда брать людей, как не потеряться в нарастающем кадровом шторме, рассказал CNews Денис Селезнёв, основатель и генеральный директор компании «Первая Форма».

Читать полностью

Антон Тен
CommuniGate Systems

Мы наблюдаем лавинообразное импортозамещение в сфере коммуникаций

Еще недавно замещение импортных решений, стремление к технологической независимости вписывалось в канву стратегических планов на долгосрочную перспективу. В последние несколько лет процесс стал приобретать лавинообразный характер, а в первом квартале текущего года достиг невиданных масштабов. Насколько готовы отечественные разработчики к такому повороту событий, как создать экосистему программных продуктов, в каком направлении будут развиваться российские коммуникационные платформы, рассказал управляющий партнер компании CommuniGate Systems Антон Тен.

Читать полностью

По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.