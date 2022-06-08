Минцифры открыло на Госуслугах раздел, где можно получить все льготы для ИТ-компаний

Минцифры России запустило на сайте Госуслуг раздел о мерах поддержки ИТ-компаний в условиях санкций. Отсрочка от армии, льготная ипотека, налоговые льготы и дешевые кредиты — на одной странице собрали все послабления для ИТ-шников. Прилагаются и подробные инструкции, как ими воспользоваться.

В режиме одного окна

Министерство цифрового развития России запустило на портале Гослуслуг раздел, посвященный мерам поддержки ИТ-отрасли. На странице можно увидеть все меры поддержки ИТ-шников, которые были введены с 24 февраля 2022 г. после начала геополитического кризиса. Все льготы принимаются в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина, который он подписал в марте 2022 г.

В разделе находится каталог из 12 блоков: налоговые льготы, льготные кредиты, гранты, стимулирование спроса, льготная ипотека, отсрочка от армии, освобождение от проверок, трудоустройство иностранцев, включение в реестры, аккредитация, ИТ-образование и привлечение финансирования.

Кликнув на одну из вкладок, можно увидеть, для кого предназначена та или иная мера поддержки, также обозначены четкие условия для получателей. Тут же отмечают, на каком этапе разработки находится мера. В каждом блоке расписывается нормативная база и приводятся самые популярные вопросы по теме и ответы них. В разделе также есть лента новостей, где можно отследить последние изменения. К каждой мере поддержки приложены необходимые гиперссылки, по которым можно пройти, чтобы подать заявку. Предварительно сайт просит зайти в личный кабинет на Госуслугах.

Раздел «ИТ-льгот» на сайте Госуслуг

«Функционал раздела со временем будет дополняться: планируется расширить перечень мер поддержки», — сообщают представители Минцифры.

Аккредитация

Так, на отдельной странице описывается, зачем ИТ-компаниям нужна аккредитация при Минцифры — она позволит получить льготы по страховым взносам, налоговые льготы и перейти на упрощенный порядок найма иностранных ИТ-специалистов. Тут же приведен подробный алгоритм, как эту аккредитацию получить и ссылка на подачу заявления.

Включение в реестры

Особый раздел посвящен разработчикам отечественного ПО, которым предлагают включить в единый реестр российского программного обеспечения свои продукты — чтобы, в свою очередь, получить законное освобождение от НДС и различные референции при участии в государственных и муниципальных закупках. Здесь же можно подать заявление онлайн.

Налоговые льготы

В разделе «налоговые льготы» перечисляются 9 видов послаблений, разделенные по видам налогов и получателям (льготы для малого бизнеса, для разработчиков ПО и дизайн-центров). У всех мер зеленый статус «принято». Оформить заявку на налоговую скидку можно, не покидая страницу.

Так, для аккредитованных ИТ-компаний предоставляют нулевой налог на прибыль в 2022-2024 гг., а ИТ-компаниям на упрощённой системе налогообложения — отсрочку по уплате авансовых платежей по налогу. Для всех организаций этой сферы предусмотрены снижение тарифов страховых взносов с 14% до 7,6% и отсрочка по их уплате на год. От НДС освобождены компании, которые включили программные в реестр российского ПО.

Операторы связи и центры обработки данных могут воспользоваться сниженными в два раза ставками по налогу на имущество и на арендную плату по договорам аренды государственного и муниципального имущества. В некоторых регионах для них в два раза снижены ставки и по земельному налогу.

Льготные кредиты

Выгодные займы государство предоставляет компаниям для разработки и внедрения дорогостоящих ИТ-решений, а также на покрытие расходов по операционной деятельности. Меры поддержки распространяются на аккредитованные ИТ-организации, которым предлагают взять кредит по ставке до 3%. Компаниям с проектами по разработке и внедрению российских информационных технологий доступны займы по ставке от 1% до 5%, а аккредитованным системообразующим ИТ-организациям — до 11%.

Гранты

В разделе перечислены различные программы грантовой поддержки от ИТ-стартапов до крупных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественные решения. Подать онлайн-заявку на любую из них можно, не покидая страницу.

Если отфильтровать гранты по видам, можно обнаружить пять видов субсидий на разработку (запуск, развитие продукта, масштабирование), по три — на внедрение и рекламу и по одному — на патентование и акселерацию. К примеру, РФРИТ с 27 апреля 2022 г. принимает заявки от компаний, планирующих разработку, доработку и вывод на рынок отечественных цифровых решений. Размер гранта — от 20 до 500 млн руб., для особо значимых проектов — до 6 млрд руб. Организациям компенсируют до 80% затрат на инновационные проекты.

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Также в разделе высвечиваются программы региональной грантовой поддержки индивидуальных предпринимателей, субъектов малого бизнеса и стартапов. Сейчас такие функционируют в 12 регионах: в Москве, Московской, Брянской, Липецкой, Мурманской, Новосибирской, Ростовской, Тверской, Свердловской, Томской, Тюменской областях и в Республике Удмуртия.

Стимулирование спроса

В разделе указана одна мера поддержки: субъекты малого и среднего бизнеса до 2024 г. могут приобрести российское ПО со скидкой 50%. Список ПО постоянно пополняется — компаниям предлагают перейти на онлайн-витрину отечественных продуктов и со скидкой приобрести приглянувшееся решение. Достаточно кликнуть на предлагаемую ссылку.

Освобождение от проверок

Аккредитованные ИТ-компании освобождаются от государственных и муниципальных проверок до конца 2024 г., говорится в разделе. Цель — снизить административные издержки бизнеса. Минцифры также планирует запустить горячую линию на случай, если какие-то компании все-таки будут терроризировать ревизоры. Здесь же можно подать заявление на аккредитацию, чтобы воспользоваться мораторием на проверки.

Трудоустройство иностранцев

ИТ-компаниям предлагают способ справиться с кадровым голодом с помощью иностранных специалистов. Так, Минцифры позволяет ускорить и упростить процесс трудоустройства зарубежных ИТ-сотрудников, облегчить им вместе с семьями получение вида на жительство и дать возможность постоянно проживать в России. Меры еще находятся в разработке, подать заявление онлайн пока не получится.

Привлечение финансирования

Данная мера еще на стадии разработки — предполагается, что она позволит упростить выход ИТ-компаний на Московскую биржу для привлечения капитала и решит вопрос софинансирования частных венчурных технологических фондов для поддержки стартапов.

Льготная ипотека

Подробно прописаны условия получения ипотеки по выгодной ставке в разделе «льготная ипотека». До конца 2024 г. российские ИТ-шники могут претендовать на жилищный займ под 5% суммой до 18 млн руб. в городах-миллионниках и до 9 млн руб. — в городах поменьше. Здесь же указан список из 52 кредитных организаций, у которых можно взять займ. На сайте предлагают функционал проверки аккредитации своей компании, узнать адрес регистрации своей организации и зарплату для своего региона — чтобы в итоге верно рассчитать, подходит ли человек по зарплатному критерию.

Отсрочка от армии

Так как весенний призыв уже завершен, списки сотрудников ИТ-компаний на осенний призыв можно будет отправить в июле 2022 г., сообщается в соответствующем разделе. Заявление подается на Госуслугах, затем призывная комиссия примет решение по отсрочке — сотрудник должен явиться в военкомат, чтобы подтвердить свое право на отсрочку.

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Претендуют на отсрочку молодые люди от 18 до 27 лет, которые работают в полный рабочий день по трудовому договору не меньше 11 мес. и имеют профильное высшее образование.

На сайте ИТ-компания может подать заявление на аккредитацию, однако прямой ссылки для отправления списков сотрудников нет.

ИТ-профессии

Для еще не определившихся с профессией или тех, кто решил сменить профиль деятельности Минцифры запустило проект «Цифровые профессии». До 75 тыс. человек смогут получить дополнительное образование в области ИТ со скидкой от 50% до 100%. Выгоднее всего курсы обойдутся инвалидам, безработным, родителям с детьми до трех лет с маленькой зарплатой, людям с низким доходом, студентам колледжей, техникумов и вузов, а также сотрудникам бюджетных организаций. Выбрать можно любое направление: «Программирование», «Аналитика», «Дизайн», «Искусственный интеллект» и т.д. Оплатить со скидкой курс можно онлайн.