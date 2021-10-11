Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам

Samsung начала рассылать прошивку с российским предустановленным ПО на смартфоны, использующиеся в Британии. Проблема может стать массовой, так как даже сама Samsung не в курсе, как много может быть пострадавших.

Всемирное импортозамещение

Компания Samsung начала устанавливать на свои смартфоны, предназначенные для британского рынка, российские приложения, пишет BBC. Об этом стали сообщать новоиспеченные владельцы мобильников, с удивлением обнаружившие на своих аппаратах уведомление о необходимости установки браузера «Яндекса», почтового клиента Mail.ru и еще более 10 программ российских разработчиков.

В числе первых, кто не стал замалчивать проблему, оказался Эндрю Эдманс (Andrew Edmans). Он купил на Amazon смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 и сразу получил обновление прошивки. В описании к нему говорилось, что на его смартфон будут установлены приложения в соответствии с требованиями российского Правительства.

Лицо британца, увидевшего на своем дорогом раскладном мобильнике российское ПО

Важно отметить, что Эндрю Эдманс приобрел именно поддержанный смартфон Samsung, о чем сообщает ВВС. Но не исключено, что подобное может коснуться и совершенно новых устройств.

Причина не установлена

Эдманс, увидев на корейском смартфоне для рынка Великобритании прошивку с российскими приложениями, наверняка не был в восторге от такой глобализации. Он обратился в техподдержку Samsung с вопросом о причинах появления на его мобильнике прошивки с приложениями из совершенно другой страны, которые, к тому же, он якобы должен установить в связи с требованиями российских властей.

Описание к прошивке

Ответа техподдержки поначалу не последовало. Спустя четыре дня с Эдмансом связался техник Samsung и заявил, что удаленно подключился к его телефону, чтобы убедиться в наличии проблемы. С его слов, он никогда не видел ничего подобного.

Информация об инциденте дошла до штаб-квартиры Samsung. Эдманс получил уведомление, в котором говорилось, что российские приложения установились на его смартфон «по ошибке».

Официальные извинения

Samsung связалась с ВВС и подтвердила, что при распространении обновления действительно была допущена ошибка. Представители компании прямо сказали, что Эдманс – не единственный, кто столкнулся или еще столкнется с подобным в ближайшее время.

Эдманс рассказал о молчании Samsung в Twitter

Samsung не называет даже примерное число «жертв» вырвавшегося за пределы России импортозамещения. Со слов ее представителей, таких пользователей будет «немного».

«Обновление было выпущено только для Великобритании, и никакие сторонние приложения из России не установлены и не имеют доступа к устройству. Мы приносим искренние извинения за причиненные неудобства», – говорится в заявлении компании.

Эдманс заявил, что разочарован тем, как Samsung решила этот вопрос. «Все, что я знаю, это то, что мое устройство Samsung Fold 2 все еще сообщает, что на нем установлено обновление для России. Я страдаю биполярным расстройством и тревожным расстройством, и беспокойство по поводу безопасности моего телефона только усугубило мое состояние», – добавил он.

Без возможности удаления

Пока неизвестно, нашлись ли среди британцев те, кто, не прочитав описание к обновлению прошивки, установил его на свои смартфоны. Если таковые есть, то велика вероятность, что некоторые из установленных российских приложений они больше не смогут удалить.

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Подобное случалось ранее. В конце марта 2021 г. CNews писал, что Samsung начала устанавливать на свои смартфоны российское ПО еще с приложениями «Яндекса», удалить которые после было попросту невозможно. Они становились частью прошивки и занимали немало места в памяти. «Яндекс» незамедлительно раскритиковал действия корейского вендора, который не только лишал пользователей возможности самостоятельно решать, какими приложениям есть место на их мобильнике, но и делал это еще до вступления в силу закона о предустановке отечественного ПО.

Закон действительно есть

Предустановка российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры регламентирована законом № 425-ФЗ, получившим подпись Президента России Владимира Путина еще 3 декабря 2019 г. Он должен был вступить в силу 1 июля 2020 г., но впоследствии сроки многократно переносились. В итоге закон заработал лишь 1 июля 2021 г.

Первый вариант перечня предустановленных программ российское Правительство утвердило лишь 31 декабря 2020 г. В него вошло 28 приложений – 16 для смартфонов и планшетов, 11 для телевизоров и одно для ПК и ноутбуков.

В августе 2021 г. власти решили, что список выглядит незавершенным, и добавили в него еще и приложение OK Video для смарт-ТВ. Оно предназначено для просмотра видеороликов в соцсети «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru).

В середине сентября 2021 г. было принято решение добавить в список еще четыре приложения – онлайн-магазин, аудиоплеер, сервис видеоконференций и ПО для чтения электронных книг. Их названия будут раскрыты к концу 2021 г. Августовское и сентябрьское изменения вступят в силу 1 марта 2022 г., и нет никакой гарантии, что новых приложений в перечне к предустановке больше не будет.