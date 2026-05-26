«Лаборатория Касперского»: 6 из 10 жертв цифрового насилия в мире знают агрессора лично

Почти 60% жертв цифрового насилия сообщили, что сталкивались с ним со стороны людей из своего окружения. Об этом говорится в глобальном отчете* «Лаборатории Касперского». Чаще всего речь шла о друзьях (15%), нынешних (10%) и бывших (6%) партнерах, коллегах (8%) и членах семьи (7%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Респонденты, столкнувшиеся с цифровым насилием со стороны друзей, партнеров или родственников, значительно чаще признавались, что и сами допускали подобное поведение по отношению к близким. Это может указывать на то, что цифровое насилие нередко приобретает взаимный характер и становится частью повседневной коммуникации.

«Данные отчета "Лаборатории Касперского“ во многом совпадают с тенденциями, которые мы наблюдаем в работе с пострадавшими от домашнего насилия. В НЖКЦ 72% обращений связаны с насилием со стороны супруга или партнера, 10% — со стороны родителей или родственников, и 18% — со стороны других людей, включая ранее незнакомых. Цифровое насилие нередко становится инструментом контроля, преследования и психологического давления со стороны близкого окружения. При этом как российская, так и международная статистика показывают, что женщины остаются наиболее уязвимой группой перед различными формами насилия — в том числе онлайн», — сказала Анастасия Ермолаева, председатель Нижегородской областной общественной организации «Нижегородский женский кризисный центр — поддержка женщин и их семей».

Уровень осведомленности о проблеме различается в зависимости от возраста. Среди зумеров, выросших в эпоху смартфонов и постоянного доступа к интернету, 81% заявили, что знакомы с термином «цифровое насилие», а почти 60% сообщили, что за последний год сталкивались как минимум с одной из его форм. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Среди беби-бумеров (родившихся в 1946-1964 гг.) термин знают только 64% респондентов.

Во всех возрастных группах женщины чаще сообщали о дискомфорте и чувстве уязвимости в цифровой среде. Небезопасно в интернете себя чувствуют 62,5% респонденток. Среди мужчин этот показатель составил 54%.

«Оказаться жертвой киберагрессии — это в целом болезненный опыт. Когда агрессором становится знакомый, это травматичнее, чем когда им становится незнакомец. Страх, гнев, потеря контроля и беспомощность, утрата доверия к другим людям, растерянность, возникающие в ответ на киберагрессию, становятся ещё сильнее, когда её инициатором выступает партнёр или друг, поскольку осложняются переживанием предательства со стороны близкого. Кроме того, часто речь может идти о попытке отомстить за обиды в прошлом с использованием технологий (киберместь со стороны бывших партнёров или сотрудников): теперь при разрыве отношений стоит держать в голове такой сценарий развития событий и стараться позаботиться о безопасности заранее», — сказал Александра Бочавер, доктор психологических наук, директор Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ.

«С точки зрения кибербезопасности тот факт, что почти 60% случаев цифрового насилия исходит от людей из окружения жертвы, существенно меняет подход к защите. Такие угрозы часто не похожи на традиционные кибератаки: они возникают в повседневном общении, на доверенных устройствах и иногда связаны с совместным доступом к аккаунтам или данным. Это затрудняет их обнаружение и делает подобные злоупотребления менее заметными. Поэтому особенно важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены, контролировать доступы и разрешения, а также использовать надёжные защитные инструменты», — сказала Татьяна Шишкова, ведущий эксперт Kaspersky GReAT.

«Лаборатория Касперского» рекомендует: если вы подозреваете, что в отношении вас совершается цифровое насилие, не игнорируйте это, по возможности фиксируйте инциденты и обращайтесь за помощью, пока ситуация не обострилась; защищайте свое цифровое пространство, используйте надежные уникальные пароли, включите двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно, и регулярно проверяйте настройки приватности своих аккаунтов; используйте защитные решения, которые умеют выявлять сталкерское ПО и предупреждать о подозрительной активности, например, бесплатное приложение Kaspersky для Android помогает обнаруживать инструменты цифровой слежки и уведомляет о неизвестных Bluetooth-устройствах, включая беспроводные метки; в случае необходимости обращайтесь за поддержкой в службы поддержки, кризисные центры или к близким; по возможности помогайте другим, если вы стали свидетелем насилия и можете предложить поддержку или посоветовать, куда может обратиться человек, сделайте это.

* Опрос «Невидимый контроль, или что такое цифровое насилие» проведен внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» в 2025 г. среди 7,6 тыс. респондентов из Австрии, Бразилии, Китая, Колумбии, Франции, Германии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Малайзии, Мексики, Марокко, Португалии, России, Сербии, Испании, Великобритании и США.

